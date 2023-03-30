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Минобороны оценило потери ВСУ на Южнодонецком и Запорожском направлениях - РИА Новости, 30.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:27 30.03.2023 (обновлено: 14:46 30.03.2023)
https://ria.ru/20230330/spetsoperatsiya-1861853116.html
Минобороны оценило потери ВСУ на Южнодонецком и Запорожском направлениях
Минобороны оценило потери ВСУ на Южнодонецком и Запорожском направлениях - РИА Новости, 30.03.2023
Минобороны оценило потери ВСУ на Южнодонецком и Запорожском направлениях
Группировка войск ВС РФ "Восток" нанесла удары по позициям противника южнодонецком и запорожском направлениях, уничтожив за сутки более 25 украинских военных и... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T14:27
2023-03-30T14:46
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
украина
в мире
министерство обороны рф (минобороны рф)
угледар
донецкая народная республика
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МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Группировка войск ВС РФ "Восток" нанесла удары по позициям противника южнодонецком и запорожском направлениях, уничтожив за сутки более 25 украинских военных и 2 единицы техники, сообщили в четверг в Минобороны России."На южно-донецком и запорожском направлениях ударами армейской авиации, огнем артиллерии группировки войск "Восток" нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Владимировка, Угледар Донецкой народной республики, Малиновка и Щербаки Запорожской области. За сутки на данных направлениях уничтожено свыше 25 украинских военнослужащих и две боевые бронированные машины", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
украина
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россия, вооруженные силы украины, украина, в мире, министерство обороны рф (минобороны рф), угледар, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, В мире, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Угледар, Донецкая Народная Республика
Минобороны оценило потери ВСУ на Южнодонецком и Запорожском направлениях

Минобороны: на Южнодонецком и Запорожском направлениях за сутки уничтожено 25 бойцов ВСУ

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЭкипаж танка Т-90М "Прорыв" на позициях в зоне проведения спецоперации
Экипаж танка Т-90М Прорыв на позициях в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Экипаж танка Т-90М "Прорыв" на позициях в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Группировка войск ВС РФ "Восток" нанесла удары по позициям противника южнодонецком и запорожском направлениях, уничтожив за сутки более 25 украинских военных и 2 единицы техники, сообщили в четверг в Минобороны России.
"На южно-донецком и запорожском направлениях ударами армейской авиации, огнем артиллерии группировки войск "Восток" нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Владимировка, Угледар Донецкой народной республики, Малиновка и Щербаки Запорожской области. За сутки на данных направлениях уничтожено свыше 25 украинских военнослужащих и две боевые бронированные машины", - сообщили в Минобороны.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныУкраинаВ миреМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)УгледарДонецкая Народная Республика
 
 
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