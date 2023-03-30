https://ria.ru/20230330/spetsoperatsiya-1861853116.html

Минобороны оценило потери ВСУ на Южнодонецком и Запорожском направлениях

Минобороны оценило потери ВСУ на Южнодонецком и Запорожском направлениях - РИА Новости, 30.03.2023

Минобороны оценило потери ВСУ на Южнодонецком и Запорожском направлениях

Группировка войск ВС РФ "Восток" нанесла удары по позициям противника южнодонецком и запорожском направлениях, уничтожив за сутки более 25 украинских военных и... РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T14:27

2023-03-30T14:27

2023-03-30T14:46

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

украина

в мире

министерство обороны рф (минобороны рф)

угледар

донецкая народная республика

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МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Группировка войск ВС РФ "Восток" нанесла удары по позициям противника южнодонецком и запорожском направлениях, уничтожив за сутки более 25 украинских военных и 2 единицы техники, сообщили в четверг в Минобороны России."На южно-донецком и запорожском направлениях ударами армейской авиации, огнем артиллерии группировки войск "Восток" нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Владимировка, Угледар Донецкой народной республики, Малиновка и Щербаки Запорожской области. За сутки на данных направлениях уничтожено свыше 25 украинских военнослужащих и две боевые бронированные машины", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

украина

угледар

донецкая народная республика

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, вооруженные силы украины, украина, в мире, министерство обороны рф (минобороны рф), угледар, донецкая народная республика