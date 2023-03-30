https://ria.ru/20230330/spetsoperatsiya-1861853116.html
Минобороны оценило потери ВСУ на Южнодонецком и Запорожском направлениях
Минобороны оценило потери ВСУ на Южнодонецком и Запорожском направлениях - РИА Новости, 30.03.2023
Минобороны оценило потери ВСУ на Южнодонецком и Запорожском направлениях
Группировка войск ВС РФ "Восток" нанесла удары по позициям противника южнодонецком и запорожском направлениях, уничтожив за сутки более 25 украинских военных и... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T14:27
2023-03-30T14:27
2023-03-30T14:46
специальная военная операция на украине
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министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Группировка войск ВС РФ "Восток" нанесла удары по позициям противника южнодонецком и запорожском направлениях, уничтожив за сутки более 25 украинских военных и 2 единицы техники, сообщили в четверг в Минобороны России."На южно-донецком и запорожском направлениях ударами армейской авиации, огнем артиллерии группировки войск "Восток" нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Владимировка, Угледар Донецкой народной республики, Малиновка и Щербаки Запорожской области. За сутки на данных направлениях уничтожено свыше 25 украинских военнослужащих и две боевые бронированные машины", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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Минобороны оценило потери ВСУ на Южнодонецком и Запорожском направлениях
Минобороны: на Южнодонецком и Запорожском направлениях за сутки уничтожено 25 бойцов ВСУ