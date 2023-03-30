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Российские военные уничтожили склад с боеприпасами ВСУ в Херсонской области
Российские военные уничтожили склад с боеприпасами ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 30.03.2023
Российские военные уничтожили склад с боеприпасами ВСУ в Херсонской области
Российские военные в Херсонской области уничтожили склад с боеприпасами, сообщило в четверг министерство обороны РФ. РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T14:24
2023-03-30T14:24
2023-03-30T14:38
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
херсонская область
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Российские военные в Херсонской области уничтожили склад с боеприпасами, сообщило в четверг министерство обороны РФ."В районе населенного пункта Ольговка Херсонской области уничтожен склад с боеприпасами 126-й бригады территориальной обороны", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20230330/mi-8-1861851088.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, безопасность, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Херсонская область
Российские военные уничтожили склад с боеприпасами ВСУ в Херсонской области
Минобороны: российские военные уничтожили склад с боеприпасами ВСУ в Херсонской области