https://ria.ru/20230330/spetsoperatsiya-1861852194.html

Российские военные уничтожили склад с боеприпасами ВСУ в Херсонской области

Российские военные уничтожили склад с боеприпасами ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 30.03.2023

Российские военные уничтожили склад с боеприпасами ВСУ в Херсонской области

Российские военные в Херсонской области уничтожили склад с боеприпасами, сообщило в четверг министерство обороны РФ. РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T14:24

2023-03-30T14:24

2023-03-30T14:38

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

херсонская область

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Российские военные в Херсонской области уничтожили склад с боеприпасами, сообщило в четверг министерство обороны РФ."В районе населенного пункта Ольговка Херсонской области уничтожен склад с боеприпасами 126-й бригады территориальной обороны", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20230330/mi-8-1861851088.html

россия

херсонская область

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, безопасность, херсонская область