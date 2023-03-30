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Российские военные уничтожили склад с боеприпасами ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 30.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:24 30.03.2023 (обновлено: 14:38 30.03.2023)
https://ria.ru/20230330/spetsoperatsiya-1861852194.html
Российские военные уничтожили склад с боеприпасами ВСУ в Херсонской области
Российские военные уничтожили склад с боеприпасами ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 30.03.2023
Российские военные уничтожили склад с боеприпасами ВСУ в Херсонской области
Российские военные в Херсонской области уничтожили склад с боеприпасами, сообщило в четверг министерство обороны РФ. РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T14:24
2023-03-30T14:38
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
херсонская область
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Российские военные в Херсонской области уничтожили склад с боеприпасами, сообщило в четверг министерство обороны РФ."В районе населенного пункта Ольговка Херсонской области уничтожен склад с боеприпасами 126-й бригады территориальной обороны", - говорится в сводке военного ведомства.
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россия
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Дарья Буймова
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россия, безопасность, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Херсонская область
Российские военные уничтожили склад с боеприпасами ВСУ в Херсонской области

Минобороны: российские военные уничтожили склад с боеприпасами ВСУ в Херсонской области

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие вооруженных сил РФ в южном секторе СВО
Военнослужащие вооруженных сил РФ в южном секторе СВО - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Военнослужащие вооруженных сил РФ в южном секторе СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Российские военные в Херсонской области уничтожили склад с боеприпасами, сообщило в четверг министерство обороны РФ.
"В районе населенного пункта Ольговка Херсонской области уничтожен склад с боеприпасами 126-й бригады территориальной обороны", - говорится в сводке военного ведомства.
Вертолет Ми-8 ВСУ - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
Российские военные сбили украинский вертолет Ми-8 в Запорожской области
Вчера, 14:21
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьХерсонская область
 
 
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