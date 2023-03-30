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Челябинская область ввела новые меры поддержки для участников спецоперации - РИА Новости, 30.03.2023
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Челябинская область
 
12:41 30.03.2023 (обновлено: 13:15 30.03.2023)
https://ria.ru/20230330/spetsoperatsiya-1861814805.html
Челябинская область ввела новые меры поддержки для участников спецоперации
Челябинская область ввела новые меры поддержки для участников спецоперации - РИА Новости, 30.03.2023
Челябинская область ввела новые меры поддержки для участников спецоперации
Челябинская область вводит новые меры социальной поддержки для жителей региона, заключивших контракт с министерством обороны РФ для прохождения военной службы,... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T12:41
2023-03-30T13:15
общество
россия
челябинская область
алексей текслер
челябинская область
сво
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ЧЕЛЯБИНСК, 30 мар – РИА Новости. Челябинская область вводит новые меры социальной поддержки для жителей региона, заключивших контракт с министерством обороны РФ для прохождения военной службы, в том числе назначаются единовременные выплаты в размере 50 тысяч рублей и 20 тысяч рублей – на каждого ребенка жителя, сообщила в четверг пресс-служба правительства региона. Глава региона Алексей Текслер отмечал, что область продолжает оказывать всестороннюю помощь армии и военнослужащим. "Предусмотрели региональные меры поддержки для ребят, кто уже служит или хочет пойти служить по контракту. Наша область была одной из первых, где были введены меры поддержки для мобилизованных граждан. Очень важно, чтобы аналогичной помощью могли воспользоваться те наши жители, кто выбрал службу по контракту, а также их семьи", - цитирует пресс-служба главы региона слова губернатора. "Губернатор Челябинской области Алексей Текслер инициировал введение региональных мер социальной поддержки граждан, заключивших контракт с министерством обороны РФ. Соответствующий законопроект, разработанный министерством социальных отношений по поручению главы региона, рассмотрен на заседании законодательного собрания (в четверг)", - говорится в сообщении. По словам министра социальных отношений региона Ирины Буториной, проектом закона предлагается установить единовременные выплаты в размере 50 тысяч рублей гражданам, состоящим на учете в военных комиссариатах области и которые заключили контракт с министерством обороны РФ для прохождения военной службы с 21 сентября 2022 года по 31 декабря 2023 года. "Также проект закона предусматривает для детей граждан данной категории единовременную выплату в размере 20 тысяч рублей на каждого ребенка. Кроме того, в эту категорию получателей дополнительно вносятся граждане, которые проходят службу в именных батальонах ("Южный Урал" и "Южноуралец") и предлагается им предоставить право на приобретение внутридомового газового оборудования и оплату работ по его установке в размере до 200 тысяч рублей", - сказала Буторина на заседании заксобрания. Председатель заксобрания региона Александр Лазарев сообщил, что закон принят депутатами. "Закон принят в первом… и третьем чтении, исключая второе", - сказал он на заседании. Правительство региона напоминает, что для военнослужащих уже предусмотрены региональные выплаты в дополнение к федеральным: получившим ранение – 300 тысяч рублей, ставшим инвалидами – 500 тысяч рублей, членам семей погибших военнослужащих – 1 миллион рублей на семью. Жители региона, проходящие военную службу в батальонах "Южный Урал" и "Южноуралец", также получат единовременно 150 тысяч рублей и 2 тысячи рублей в сутки со дня заключения контракта с Минобороны РФ.
https://ria.ru/20230307/podderzhka-1856259967.html
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общество, россия, челябинская область, алексей текслер, сво
Общество, Россия, Челябинская область, Алексей Текслер, Челябинская область, СВО
Челябинская область ввела новые меры поддержки для участников спецоперации

Челябинская область окажет поддержку участникам спецоперации, служащим по контракту

© РИА Новости | Перейти в медиабанкМобилизованные бойцы ВС РФ в окопах на позициях в южном секторе СВО
Мобилизованные бойцы ВС РФ в окопах на позициях в южном секторе СВО - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
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Мобилизованные бойцы ВС РФ в окопах на позициях в южном секторе СВО. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 30 мар – РИА Новости. Челябинская область вводит новые меры социальной поддержки для жителей региона, заключивших контракт с министерством обороны РФ для прохождения военной службы, в том числе назначаются единовременные выплаты в размере 50 тысяч рублей и 20 тысяч рублей – на каждого ребенка жителя, сообщила в четверг пресс-служба правительства региона.
Глава региона Алексей Текслер отмечал, что область продолжает оказывать всестороннюю помощь армии и военнослужащим. "Предусмотрели региональные меры поддержки для ребят, кто уже служит или хочет пойти служить по контракту. Наша область была одной из первых, где были введены меры поддержки для мобилизованных граждан. Очень важно, чтобы аналогичной помощью могли воспользоваться те наши жители, кто выбрал службу по контракту, а также их семьи", - цитирует пресс-служба главы региона слова губернатора.
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"Губернатор Челябинской области Алексей Текслер инициировал введение региональных мер социальной поддержки граждан, заключивших контракт с министерством обороны РФ. Соответствующий законопроект, разработанный министерством социальных отношений по поручению главы региона, рассмотрен на заседании законодательного собрания (в четверг)", - говорится в сообщении.
По словам министра социальных отношений региона Ирины Буториной, проектом закона предлагается установить единовременные выплаты в размере 50 тысяч рублей гражданам, состоящим на учете в военных комиссариатах области и которые заключили контракт с министерством обороны РФ для прохождения военной службы с 21 сентября 2022 года по 31 декабря 2023 года. "Также проект закона предусматривает для детей граждан данной категории единовременную выплату в размере 20 тысяч рублей на каждого ребенка. Кроме того, в эту категорию получателей дополнительно вносятся граждане, которые проходят службу в именных батальонах ("Южный Урал" и "Южноуралец") и предлагается им предоставить право на приобретение внутридомового газового оборудования и оплату работ по его установке в размере до 200 тысяч рублей", - сказала Буторина на заседании заксобрания.
Председатель заксобрания региона Александр Лазарев сообщил, что закон принят депутатами. "Закон принят в первом… и третьем чтении, исключая второе", - сказал он на заседании.
Правительство региона напоминает, что для военнослужащих уже предусмотрены региональные выплаты в дополнение к федеральным: получившим ранение – 300 тысяч рублей, ставшим инвалидами – 500 тысяч рублей, членам семей погибших военнослужащих – 1 миллион рублей на семью. Жители региона, проходящие военную службу в батальонах "Южный Урал" и "Южноуралец", также получат единовременно 150 тысяч рублей и 2 тысячи рублей в сутки со дня заключения контракта с Минобороны РФ.
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Челябинская областьОбществоРоссияЧелябинская областьАлексей ТекслерСВО
 
 
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