https://ria.ru/20230330/spetsoperatsiya-1861789251.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 30.03.2023

Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 30.03.2023

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T16:21

2023-03-30T16:21

2023-03-30T16:50

инфографика

спецоперация

россия

украина

херсонская область

запорожская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 30 марта 2023 годаЗа минувшие сутки российские войска нанесли поражение подразделениям ВСУ в Харьковской, Запорожской областях, Донецкой и Луганской народных республиках. Ожесточенные бои за Артемовск продолжаются. Врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире Первого канала заявил, что скоро можно будет говорить о фактическом окружении города.Ликвидированы 93 артиллерийских расчета, 107 районов скопления живой силы и техники, склад боеприпасов, хранилище топлива, установка ЗРК "Бук-М1", РСЗО "Град" и "Ураган". Средства ПВО сбили вертолет Ми-8, ракету "Гром-2", три реактивных снаряда HIMARS и два беспилотника.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 404 самолета, 227 вертолетов, 3622 беспилотника, 415 зенитных ракетных комплексов, 1076 реактивных систем залпового огня, 8472 танка и других бронемашин, 4462 орудия полевой артиллерии и 9199 единиц автомобильной техники.

россия

украина

херсонская область

запорожская область

луганская народная республика

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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