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Под Пермью спасли 11 рыбаков с оторвавшейся льдины - РИА Новости, 30.03.2023
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Хорошие новости
 
11:53 30.03.2023 (обновлено: 12:44 30.03.2023)
https://ria.ru/20230330/spasenie-1861791999.html
Под Пермью спасли 11 рыбаков с оторвавшейся льдины
Под Пермью спасли 11 рыбаков с оторвавшейся льдины - РИА Новости, 30.03.2023
Под Пермью спасли 11 рыбаков с оторвавшейся льдины
Под Пермью спасли 11 рыбаков, которых унесло на большой льдине по реке Каме, сообщила пресс-служба краевого управления МЧС. РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T11:53
2023-03-30T12:44
хорошие новости
происшествия
пермь
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ПЕРМЬ, 30 мар — РИА Новости. Под Пермью спасли 11 рыбаков, которых унесло на большой льдине по реке Каме, сообщила пресс-служба краевого управления МЧС. "До прибытия бригады краевой службы спасения очевидцами (рыбаками на двух аэроботах) были спасены 11 человек, никто не пострадал", — рассказали в ведомстве. По данным МЧС, инцидент произошел в акватории реки Камы вблизи деревни Пахино Добрянского округа. В этом месте на берегу были установлены необходимые информационные знаки. Сейчас специалисты устанавливают обстоятельства происшествия, предварительно известно, что льдина размером 100 на 200 метров оторвалась самостоятельно. Полиция и представители администрации уже провели профилактическую беседу со всеми спасенными об опасности выхода на весенний лед.Ранее в соцсетях появилась информация, что в пермской Добрянке на реке Каме 11 рыбаков унесло на оторвавшейся льдине. На место прибыли спасатели, для эвакуации рыбаков используются аэролодки, которые могут передвигаться по мелководью, льду, снегу, преодолевать небольшие препятствия.
https://ria.ru/20230305/ldina-1855933155.html
https://ria.ru/20230310/ldiny-1856898029.html
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происшествия, пермь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Хорошие новости, Происшествия, Пермь, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Под Пермью спасли 11 рыбаков с оторвавшейся льдины

Под Пермью на реке Каме спасли 11 рыбаков с оторвавшейся льдины

© Фото : Камские Зори | ДобрянкаСпасение рыбаков на реке Каме под Пермью
Спасение рыбаков на реке Каме под Пермью - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© Фото : Камские Зори | Добрянка
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ПЕРМЬ, 30 мар — РИА Новости. Под Пермью спасли 11 рыбаков, которых унесло на большой льдине по реке Каме, сообщила пресс-служба краевого управления МЧС.
"До прибытия бригады краевой службы спасения очевидцами (рыбаками на двух аэроботах) были спасены 11 человек, никто не пострадал", — рассказали в ведомстве.
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По данным МЧС, инцидент произошел в акватории реки Камы вблизи деревни Пахино Добрянского округа. В этом месте на берегу были установлены необходимые информационные знаки. Сейчас специалисты устанавливают обстоятельства происшествия, предварительно известно, что льдина размером 100 на 200 метров оторвалась самостоятельно.
Полиция и представители администрации уже провели профилактическую беседу со всеми спасенными об опасности выхода на весенний лед.
Ранее в соцсетях появилась информация, что в пермской Добрянке на реке Каме 11 рыбаков унесло на оторвавшейся льдине. На место прибыли спасатели, для эвакуации рыбаков используются аэролодки, которые могут передвигаться по мелководью, льду, снегу, преодолевать небольшие препятствия.
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Хорошие новостиПроисшествияПермьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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