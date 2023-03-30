https://ria.ru/20230330/spasenie-1861791999.html

Под Пермью спасли 11 рыбаков с оторвавшейся льдины

Под Пермью спасли 11 рыбаков с оторвавшейся льдины - РИА Новости, 30.03.2023

Под Пермью спасли 11 рыбаков с оторвавшейся льдины

Под Пермью спасли 11 рыбаков, которых унесло на большой льдине по реке Каме, сообщила пресс-служба краевого управления МЧС. РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T11:53

2023-03-30T11:53

2023-03-30T12:44

хорошие новости

происшествия

пермь

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ПЕРМЬ, 30 мар — РИА Новости. Под Пермью спасли 11 рыбаков, которых унесло на большой льдине по реке Каме, сообщила пресс-служба краевого управления МЧС. "До прибытия бригады краевой службы спасения очевидцами (рыбаками на двух аэроботах) были спасены 11 человек, никто не пострадал", — рассказали в ведомстве. По данным МЧС, инцидент произошел в акватории реки Камы вблизи деревни Пахино Добрянского округа. В этом месте на берегу были установлены необходимые информационные знаки. Сейчас специалисты устанавливают обстоятельства происшествия, предварительно известно, что льдина размером 100 на 200 метров оторвалась самостоятельно. Полиция и представители администрации уже провели профилактическую беседу со всеми спасенными об опасности выхода на весенний лед.Ранее в соцсетях появилась информация, что в пермской Добрянке на реке Каме 11 рыбаков унесло на оторвавшейся льдине. На место прибыли спасатели, для эвакуации рыбаков используются аэролодки, которые могут передвигаться по мелководью, льду, снегу, преодолевать небольшие препятствия.

https://ria.ru/20230305/ldina-1855933155.html

https://ria.ru/20230310/ldiny-1856898029.html

пермь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, пермь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)