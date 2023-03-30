https://ria.ru/20230330/sokraschenie-1861788956.html

Стало известно, сколько россиян поддерживают сокращение рабочих часов

Стало известно, сколько россиян поддерживают сокращение рабочих часов - РИА Новости, 30.03.2023

Стало известно, сколько россиян поддерживают сокращение рабочих часов

Большинство россиян поддержало возможное сокращение рабочего дня в пятницу, сообщило издание РБК со ссылкой на результаты опроса сервиса SuperJob. РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T11:44

2023-03-30T11:44

2023-03-30T13:11

общество

светлана бессараб

superjob

госдума рф

рбк (медиагруппа)

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Большинство россиян поддержало возможное сокращение рабочего дня в пятницу, сообщило издание РБК со ссылкой на результаты опроса сервиса SuperJob.Так, 75 процентов респондентов уверены, что это не скажется на объеме выполненной работы, и лишь 13 процентов заявили, что не успеют выполнить свои задачи.Двадцать седьмого марта член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб сообщила, что предложила обсудить вариант сокращения рабочих часов.

https://ria.ru/20230315/mintrud-1858001133.html

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2023

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общество, светлана бессараб, superjob, госдума рф, рбк (медиагруппа)