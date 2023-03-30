https://ria.ru/20230330/sochi-1861759165.html

Курорт "Красная Поляна" откроет две горнолыжные трассы

Курорт "Красная Поляна" откроет две горнолыжные трассы - РИА Новости, 30.03.2023

Курорт "Красная Поляна" откроет две горнолыжные трассы

Две горнолыжные трассы курорта "Красная Поляна" будут открыты в четверг, остальные пока остаются закрытыми, сообщили РИА Новости в пресс-службе курорта. РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T13:59

2023-03-30T13:59

2023-03-30T13:59

туризм

новости - туризм

туризм

туристы

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

краснодарский край

красная поляна

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1a/1841347770_0:144:3251:1973_1920x0_80_0_0_f3843e3648246589d6ac080276a0bf9a.jpg

СОЧИ, 30 мар - РИА Новости. Две горнолыжные трассы курорта "Красная Поляна" будут открыты в четверг, остальные пока остаются закрытыми, сообщили РИА Новости в пресс-службе курорта. "Будут открыты две красные трассы на высоте от 2200 до 1460 метров", - сказала собеседница агентства. Она добавила, что решение о работе остальных будет принято позже. В среду курорт принял решение закрыть все трассы для катания, поскольку синоптики прогнозировали высокую лавинную опасность в горах. На Кубани продолжает действовать штормовое предупреждение. Как сообщали в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, до пятницы в регионе пройдут дожди, снег, возникнет риск схода снежных лавин в горах, реки могут выйти из берегов во время ливней, предупреждали в ведомстве.

https://ria.ru/20230328/gory-1861159028.html

краснодарский край

красная поляна

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Лана Баева

Лана Баева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), краснодарский край, красная поляна