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Курорт "Красная Поляна" откроет две горнолыжные трассы
Курорт "Красная Поляна" откроет две горнолыжные трассы - РИА Новости, 30.03.2023
Курорт "Красная Поляна" откроет две горнолыжные трассы
Две горнолыжные трассы курорта "Красная Поляна" будут открыты в четверг, остальные пока остаются закрытыми, сообщили РИА Новости в пресс-службе курорта. РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T13:59
2023-03-30T13:59
2023-03-30T13:59
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СОЧИ, 30 мар - РИА Новости. Две горнолыжные трассы курорта "Красная Поляна" будут открыты в четверг, остальные пока остаются закрытыми, сообщили РИА Новости в пресс-службе курорта. "Будут открыты две красные трассы на высоте от 2200 до 1460 метров", - сказала собеседница агентства. Она добавила, что решение о работе остальных будет принято позже. В среду курорт принял решение закрыть все трассы для катания, поскольку синоптики прогнозировали высокую лавинную опасность в горах. На Кубани продолжает действовать штормовое предупреждение. Как сообщали в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, до пятницы в регионе пройдут дожди, снег, возникнет риск схода снежных лавин в горах, реки могут выйти из берегов во время ливней, предупреждали в ведомстве.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости - туризм, туризм, туристы, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), краснодарский край, красная поляна
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Краснодарский край, Красная Поляна
Курорт "Красная Поляна" откроет две горнолыжные трассы
Курорт "Красная Поляна" откроет две горнолыжные трассы для катания в четверг
СОЧИ, 30 мар - РИА Новости. Две горнолыжные трассы курорта "Красная Поляна" будут открыты в четверг, остальные пока остаются закрытыми, сообщили РИА Новости в пресс-службе курорта.
"Будут открыты две красные трассы на высоте от 2200 до 1460 метров", - сказала собеседница агентства. Она добавила, что решение о работе остальных будет принято позже.
В среду курорт принял решение закрыть все трассы для катания, поскольку синоптики прогнозировали высокую лавинную опасность в горах.
На Кубани продолжает действовать штормовое предупреждение. Как сообщали в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, до пятницы в регионе пройдут дожди, снег, возникнет риск схода снежных лавин в горах, реки могут выйти из берегов во время ливней, предупреждали в ведомстве.
Туристов предупредили о лавинах в горах Кубани