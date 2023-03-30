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Снегопад накрыл Ростов-на-Дону - РИА Новости, 30.03.2023
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09:21 30.03.2023 (обновлено: 09:28 30.03.2023)
https://ria.ru/20230330/snegopad-1861749376.html
Снегопад накрыл Ростов-на-Дону
Снегопад накрыл Ростов-на-Дону - РИА Новости, 30.03.2023
Снегопад накрыл Ростов-на-Дону
Снегопад, нетипичный для этого времени года, накрыл Ростов-на-Дону с утра в четверг, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T09:21
2023-03-30T09:28
ростов-на-дону
ростовская область
общество
погода
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 мар – РИА Новости. Снегопад, нетипичный для этого времени года, накрыл Ростов-на-Дону с утра в четверг, передает корреспондент РИА Новости. Мокрый снег начался в Ростове-на-Дону и на территории области в ночь на 30 марта. По информации Ростовского гидрометцентра, на территории области сохранятся осадки в виде дождя и мокрого снега, местами сильные. Уточняется, что утром и в течение дня в Ростове-на-Дону и в отдельных районах области движение транспорта может быть затруднено из-за гололедицы на дорогах. В связи с ухудшением погодных условий ГУМЧС по Ростовской области призвало жителей соблюдать особенно осторожно ездить за рулем и ходить пешком на улице. "На дорогах увеличивается риск ДТП, так как многие автолюбители уже сменили резину на летнюю", - предупредили в главке.
https://ria.ru/20230313/primore-1857442753.html
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ростов-на-дону, ростовская область, общество, погода
Ростов-на-Дону, Ростовская область, Общество, Погода
Снегопад накрыл Ростов-на-Дону

Снегопад, нетипичный для этого времени года, накрыл Ростов-на-Дону

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкЖители Ростова-на-Дону во время снегопада
Жители Ростова-на-Дону во время снегопада - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Жители Ростова-на-Дону во время снегопада. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 мар – РИА Новости. Снегопад, нетипичный для этого времени года, накрыл Ростов-на-Дону с утра в четверг, передает корреспондент РИА Новости.
Мокрый снег начался в Ростове-на-Дону и на территории области в ночь на 30 марта. По информации Ростовского гидрометцентра, на территории области сохранятся осадки в виде дождя и мокрого снега, местами сильные.
Мужчина убирает снег - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
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Уточняется, что утром и в течение дня в Ростове-на-Дону и в отдельных районах области движение транспорта может быть затруднено из-за гололедицы на дорогах.
В связи с ухудшением погодных условий ГУМЧС по Ростовской области призвало жителей соблюдать особенно осторожно ездить за рулем и ходить пешком на улице.
"На дорогах увеличивается риск ДТП, так как многие автолюбители уже сменили резину на летнюю", - предупредили в главке.
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