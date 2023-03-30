https://ria.ru/20230330/snegopad-1861749376.html

Снегопад накрыл Ростов-на-Дону

Снегопад накрыл Ростов-на-Дону - РИА Новости, 30.03.2023

Снегопад накрыл Ростов-на-Дону

Снегопад, нетипичный для этого времени года, накрыл Ростов-на-Дону с утра в четверг, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T09:21

2023-03-30T09:21

2023-03-30T09:28

ростов-на-дону

ростовская область

общество

погода

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 мар – РИА Новости. Снегопад, нетипичный для этого времени года, накрыл Ростов-на-Дону с утра в четверг, передает корреспондент РИА Новости. Мокрый снег начался в Ростове-на-Дону и на территории области в ночь на 30 марта. По информации Ростовского гидрометцентра, на территории области сохранятся осадки в виде дождя и мокрого снега, местами сильные. Уточняется, что утром и в течение дня в Ростове-на-Дону и в отдельных районах области движение транспорта может быть затруднено из-за гололедицы на дорогах. В связи с ухудшением погодных условий ГУМЧС по Ростовской области призвало жителей соблюдать особенно осторожно ездить за рулем и ходить пешком на улице. "На дорогах увеличивается риск ДТП, так как многие автолюбители уже сменили резину на летнюю", - предупредили в главке.

https://ria.ru/20230313/primore-1857442753.html

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ростов-на-дону

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Дарья Буймова

ростов-на-дону, ростовская область, общество, погода