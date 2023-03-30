https://ria.ru/20230330/snegopad-1861749376.html
Снегопад накрыл Ростов-на-Дону
Снегопад накрыл Ростов-на-Дону - РИА Новости, 30.03.2023
Снегопад накрыл Ростов-на-Дону
Снегопад, нетипичный для этого времени года, накрыл Ростов-на-Дону с утра в четверг, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T09:21
2023-03-30T09:21
2023-03-30T09:28
ростов-на-дону
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 мар – РИА Новости. Снегопад, нетипичный для этого времени года, накрыл Ростов-на-Дону с утра в четверг, передает корреспондент РИА Новости. Мокрый снег начался в Ростове-на-Дону и на территории области в ночь на 30 марта. По информации Ростовского гидрометцентра, на территории области сохранятся осадки в виде дождя и мокрого снега, местами сильные. Уточняется, что утром и в течение дня в Ростове-на-Дону и в отдельных районах области движение транспорта может быть затруднено из-за гололедицы на дорогах. В связи с ухудшением погодных условий ГУМЧС по Ростовской области призвало жителей соблюдать особенно осторожно ездить за рулем и ходить пешком на улице. "На дорогах увеличивается риск ДТП, так как многие автолюбители уже сменили резину на летнюю", - предупредили в главке.
https://ria.ru/20230313/primore-1857442753.html
https://ria.ru/20230329/teriberka-1861634238.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ростов-на-дону, ростовская область, общество, погода
Ростов-на-Дону, Ростовская область, Общество, Погода
Снегопад накрыл Ростов-на-Дону
Снегопад, нетипичный для этого времени года, накрыл Ростов-на-Дону
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 мар – РИА Новости. Снегопад, нетипичный для этого времени года, накрыл Ростов-на-Дону с утра в четверг, передает корреспондент РИА Новости.
Мокрый снег начался в Ростове-на-Дону и на территории области в ночь на 30 марта. По информации Ростовского гидрометцентра, на территории области сохранятся осадки в виде дождя и мокрого снега, местами сильные.
В Приморье три села оказались без транспортного сообщения после снегопада
Уточняется, что утром и в течение дня в Ростове-на-Дону и в отдельных районах области движение транспорта может быть затруднено из-за гололедицы на дорогах.
В связи с ухудшением погодных условий ГУМЧС по Ростовской области
призвало жителей соблюдать особенно осторожно ездить за рулем и ходить пешком на улице.
"На дорогах увеличивается риск ДТП, так как многие автолюбители уже сменили резину на летнюю", - предупредили в главке.
Дорогу к мурманской Териберке закрыли из-за снегопада