https://ria.ru/20230330/sneg-1861768701.html

В Севастополе выпал снег

В Севастополе выпал снег - РИА Новости, 30.03.2023

В Севастополе выпал снег

Снег выпал в ночь на четверг в Севастополе, но уже днем он растает, сообщили РИА Новости в крымском гидрометцентре. РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T10:43

2023-03-30T10:43

2023-03-30T10:43

республика крым

севастополь

погода

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар - РИА Новости. Снег выпал в ночь на четверг в Севастополе, но уже днем он растает, сообщили РИА Новости в крымском гидрометцентре. "Ночью выпал небольшой снег, но днем в Севастополе температура воздуха до 8-9 градусов тепла. Так что сейчас он растает", - сказала начальник гидрометцентра Татьяна Любецкая. В Крыму предстоит еще одна прохладная ночь, а уже в выходные дни в Симферополе и Севастополе 14-15 градусов тепла, ночью плюс 9, возможны небольшие осадки, сказала она. Снег редко выпадает в находящемся на побережье Севастополе даже зимой. В отличие от предгорного и степного Крыма город принадлежит более комфортной климатической зоне. В марте здесь уже расцвели плодовые деревья, а на клумбах в центре города - высаженные цветы.

https://ria.ru/20230330/snegopad-1861749376.html

республика крым

севастополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

республика крым, севастополь, погода