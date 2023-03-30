https://ria.ru/20230330/sneg-1861768701.html
В Севастополе выпал снег
В Севастополе выпал снег - РИА Новости, 30.03.2023
В Севастополе выпал снег
Снег выпал в ночь на четверг в Севастополе, но уже днем он растает, сообщили РИА Новости в крымском гидрометцентре. РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T10:43
2023-03-30T10:43
2023-03-30T10:43
республика крым
севастополь
погода
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар - РИА Новости. Снег выпал в ночь на четверг в Севастополе, но уже днем он растает, сообщили РИА Новости в крымском гидрометцентре. "Ночью выпал небольшой снег, но днем в Севастополе температура воздуха до 8-9 градусов тепла. Так что сейчас он растает", - сказала начальник гидрометцентра Татьяна Любецкая. В Крыму предстоит еще одна прохладная ночь, а уже в выходные дни в Симферополе и Севастополе 14-15 градусов тепла, ночью плюс 9, возможны небольшие осадки, сказала она. Снег редко выпадает в находящемся на побережье Севастополе даже зимой. В отличие от предгорного и степного Крыма город принадлежит более комфортной климатической зоне. В марте здесь уже расцвели плодовые деревья, а на клумбах в центре города - высаженные цветы.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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республика крым, севастополь, погода
Республика Крым, Севастополь, Погода
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар - РИА Новости. Снег выпал в ночь на четверг в Севастополе, но уже днем он растает, сообщили РИА Новости в крымском гидрометцентре.
"Ночью выпал небольшой снег, но днем в Севастополе температура воздуха до 8-9 градусов тепла. Так что сейчас он растает", - сказала начальник гидрометцентра Татьяна Любецкая.
В Крыму предстоит еще одна прохладная ночь, а уже в выходные дни в Симферополе
и Севастополе 14-15 градусов тепла, ночью плюс 9, возможны небольшие осадки, сказала она.
Снег редко выпадает в находящемся на побережье Севастополе даже зимой. В отличие от предгорного и степного Крыма город принадлежит более комфортной климатической зоне. В марте здесь уже расцвели плодовые деревья, а на клумбах в центре города - высаженные цветы.
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