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В Севастополе выпал снег - РИА Новости, 30.03.2023
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10:43 30.03.2023
https://ria.ru/20230330/sneg-1861768701.html
В Севастополе выпал снег
В Севастополе выпал снег - РИА Новости, 30.03.2023
В Севастополе выпал снег
Снег выпал в ночь на четверг в Севастополе, но уже днем он растает, сообщили РИА Новости в крымском гидрометцентре. РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T10:43
2023-03-30T10:43
республика крым
севастополь
погода
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар - РИА Новости. Снег выпал в ночь на четверг в Севастополе, но уже днем он растает, сообщили РИА Новости в крымском гидрометцентре. "Ночью выпал небольшой снег, но днем в Севастополе температура воздуха до 8-9 градусов тепла. Так что сейчас он растает", - сказала начальник гидрометцентра Татьяна Любецкая. В Крыму предстоит еще одна прохладная ночь, а уже в выходные дни в Симферополе и Севастополе 14-15 градусов тепла, ночью плюс 9, возможны небольшие осадки, сказала она. Снег редко выпадает в находящемся на побережье Севастополе даже зимой. В отличие от предгорного и степного Крыма город принадлежит более комфортной климатической зоне. В марте здесь уже расцвели плодовые деревья, а на клумбах в центре города - высаженные цветы.
https://ria.ru/20230330/snegopad-1861749376.html
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В Севастополе выпал снег

В Севастополе в ночь на четверг выпал снег, синоптики обещают, что он растает днем

© Фото : ПОДСЛУШАНО В СЕВАСТОПОЛЕ/ВКонтактеСнег в Севастополе
Снег в Севастополе - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© Фото : ПОДСЛУШАНО В СЕВАСТОПОЛЕ/ВКонтакте
Снег в Севастополе
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар - РИА Новости. Снег выпал в ночь на четверг в Севастополе, но уже днем он растает, сообщили РИА Новости в крымском гидрометцентре.
"Ночью выпал небольшой снег, но днем в Севастополе температура воздуха до 8-9 градусов тепла. Так что сейчас он растает", - сказала начальник гидрометцентра Татьяна Любецкая.
В Крыму предстоит еще одна прохладная ночь, а уже в выходные дни в Симферополе и Севастополе 14-15 градусов тепла, ночью плюс 9, возможны небольшие осадки, сказала она.
Снег редко выпадает в находящемся на побережье Севастополе даже зимой. В отличие от предгорного и степного Крыма город принадлежит более комфортной климатической зоне. В марте здесь уже расцвели плодовые деревья, а на клумбах в центре города - высаженные цветы.
Жители Ростова-на-Дону во время снегопада - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
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