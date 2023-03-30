https://ria.ru/20230330/slovobludie-1861736571.html

В Госдуме оценили заявления Киева о "контрнаступлении"

В Госдуме оценили заявления Киева о "контрнаступлении" - РИА Новости, 30.03.2023

В Госдуме оценили заявления Киева о "контрнаступлении"

Заявление украинского министра обороны о готовящемся контрнаступлении по нескольким направлениям представляет собой словоблудие, заявил РИА Новости депутат... РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T07:05

2023-03-30T07:05

2023-03-30T07:25

специальная военная операция на украине

киев

украина

россия

леонид ивлев

алексей резников

госдума рф

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0f/1852144954_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_afaa37dcd19be7014a1fb26b0519dcdd.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар — РИА Новости. Заявление украинского министра обороны о готовящемся контрнаступлении по нескольким направлениям представляет собой словоблудие, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев. Ранее министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что контрнаступление украинской армии пройдет по нескольким направлениям. По его словам, оно может начаться в апреле-мае. "Ни один нормальный военачальник никогда не станет раскрывать планы военной операции. Поэтому заявление министра обороны Резникова — это какое-то словоблудие, попытка ввести в заблуждение российские войска и прощупать слабые места в обороне, взять Россию "на слабо". Но пускай не надеются, ничего они не добьются", — сказал РИА Новости Ивлев. По его словам, любой военный конфликт — это не только боевые действия, но также "кто кого передумает". Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента Владимира Путина, ее конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20230330/vsu-1861733362.html

https://ria.ru/20230330/khody-1861732249.html

киев

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

киев, украина, россия, леонид ивлев, алексей резников, госдума рф, в мире