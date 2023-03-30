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В Госдуме оценили заявления Киева о "контрнаступлении"
В Госдуме оценили заявления Киева о "контрнаступлении" - РИА Новости, 30.03.2023
В Госдуме оценили заявления Киева о "контрнаступлении"
Заявление украинского министра обороны о готовящемся контрнаступлении по нескольким направлениям представляет собой словоблудие, заявил РИА Новости депутат... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T07:05
2023-03-30T07:05
2023-03-30T07:25
специальная военная операция на украине
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леонид ивлев
алексей резников
госдума рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар — РИА Новости. Заявление украинского министра обороны о готовящемся контрнаступлении по нескольким направлениям представляет собой словоблудие, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев. Ранее министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что контрнаступление украинской армии пройдет по нескольким направлениям. По его словам, оно может начаться в апреле-мае. "Ни один нормальный военачальник никогда не станет раскрывать планы военной операции. Поэтому заявление министра обороны Резникова — это какое-то словоблудие, попытка ввести в заблуждение российские войска и прощупать слабые места в обороне, взять Россию "на слабо". Но пускай не надеются, ничего они не добьются", — сказал РИА Новости Ивлев. По его словам, любой военный конфликт — это не только боевые действия, но также "кто кого передумает". Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента Владимира Путина, ее конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20230330/vsu-1861733362.html
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киев, украина, россия, леонид ивлев, алексей резников, госдума рф, в мире
Специальная военная операция на Украине, Киев, Украина, Россия, Леонид Ивлев, Алексей Резников, Госдума РФ, В мире
В Госдуме оценили заявления Киева о "контрнаступлении"
Депутат Госдумы Ивлев назвал заявление Киева о готовящемся контрнаступлении словоблудием