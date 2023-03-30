Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме оценили заявления Киева о "контрнаступлении" - РИА Новости, 30.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:05 30.03.2023 (обновлено: 07:25 30.03.2023)
https://ria.ru/20230330/slovobludie-1861736571.html
В Госдуме оценили заявления Киева о "контрнаступлении"
В Госдуме оценили заявления Киева о "контрнаступлении" - РИА Новости, 30.03.2023
В Госдуме оценили заявления Киева о "контрнаступлении"
Заявление украинского министра обороны о готовящемся контрнаступлении по нескольким направлениям представляет собой словоблудие, заявил РИА Новости депутат... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T07:05
2023-03-30T07:25
специальная военная операция на украине
киев
украина
россия
леонид ивлев
алексей резников
госдума рф
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0f/1852144954_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_afaa37dcd19be7014a1fb26b0519dcdd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар — РИА Новости. Заявление украинского министра обороны о готовящемся контрнаступлении по нескольким направлениям представляет собой словоблудие, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев. Ранее министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что контрнаступление украинской армии пройдет по нескольким направлениям. По его словам, оно может начаться в апреле-мае. "Ни один нормальный военачальник никогда не станет раскрывать планы военной операции. Поэтому заявление министра обороны Резникова — это какое-то словоблудие, попытка ввести в заблуждение российские войска и прощупать слабые места в обороне, взять Россию "на слабо". Но пускай не надеются, ничего они не добьются", — сказал РИА Новости Ивлев. По его словам, любой военный конфликт — это не только боевые действия, но также "кто кого передумает". Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента Владимира Путина, ее конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20230330/vsu-1861733362.html
https://ria.ru/20230330/khody-1861732249.html
киев
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0f/1852144954_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_2de59d95c649c8a2707375be6d9b4d6c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
киев, украина, россия, леонид ивлев, алексей резников, госдума рф, в мире
Специальная военная операция на Украине, Киев, Украина, Россия, Леонид Ивлев, Алексей Резников, Госдума РФ, В мире
В Госдуме оценили заявления Киева о "контрнаступлении"

Депутат Госдумы Ивлев назвал заявление Киева о готовящемся контрнаступлении словоблудием

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗаседание Государственной Думы РФ
Заседание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Заседание Государственной Думы РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар — РИА Новости. Заявление украинского министра обороны о готовящемся контрнаступлении по нескольким направлениям представляет собой словоблудие, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.
Ранее министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что контрнаступление украинской армии пройдет по нескольким направлениям. По его словам, оно может начаться в апреле-мае.
Украинские военнослужащие под Артемовском - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
Во Франции к правительству возникли вопросы об обучении солдат ВСУ
Вчера, 06:10
"Ни один нормальный военачальник никогда не станет раскрывать планы военной операции. Поэтому заявление министра обороны Резникова — это какое-то словоблудие, попытка ввести в заблуждение российские войска и прощупать слабые места в обороне, взять Россию "на слабо". Но пускай не надеются, ничего они не добьются", — сказал РИА Новости Ивлев.
По его словам, любой военный конфликт — это не только боевые действия, но также "кто кого передумает".
«
"Это нащупывание слабых мест в обороне, подготовка направления главного удара, формирование боевых порядков, подтягивание техники, боеприпасов, резервов. Об этом ни один нормальный военачальник никогда не скажет", — подчеркнул депутат.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента Владимира Путина, ее конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Военнопленный о подземных ходах между Часовым Яром и Артемовском - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
Украинский военнопленный рассказал о подземных ходах ВСУ в Артемовске
Вчера, 05:07
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевУкраинаРоссияЛеонид ИвлевАлексей РезниковГосдума РФВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала