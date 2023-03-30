https://ria.ru/20230330/shebekino-1861880602.html

Власти Белгородской области провели тренировку по вывозу людей в Шебекино

Власти Белгородской области провели тренировку по вывозу людей в Шебекино - РИА Новости, 30.03.2023

Власти Белгородской области провели тренировку по вывозу людей в Шебекино

Власти Белгородской области провели в четверг тренировку по вывозу людей и отработке систем оповещения на случай чрезвычайной ситуации в приграничном городе... РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T15:59

2023-03-30T15:59

2023-03-30T15:59

специальная военная операция на украине

шебекино

белгородская область

украина

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БЕЛГОРОД, 30 мар - РИА Новости. Власти Белгородской области провели в четверг тренировку по вывозу людей и отработке систем оповещения на случай чрезвычайной ситуации в приграничном городе Шебекино. Тренировка включала комплекс мероприятий. Помимо сирены и звукового оповещения, отрабатывалась организация работы транспорта при объявлении ЧС, а также действия сотрудников органов власти, водителей и работников социальных объектов и объектов жизнеобеспечения. "Максимально старались приблизиться в рамках плановых учений к ситуации, которая может возникнуть в той или иной степени… Спасибо большое, что такие учения проводятся, и я, и все руководители федеральных служб, мои заместители, главы территорий, кто в этом должны быть задействованы, мы понимаем теперь порядок взаимодействия", - сказал глава Шебекинского городского округа Владимир Жданов перед началом учений. Он рассказал, что в случае экстренной ситуации региональный оперштаб должен проработать несколько этапов, в том числе решить вопрос о временном перемещении ценностей и документации в безопасные места. Не менее важно обеспечить прибытие автотранспорта к указанным точкам для вывоза населения. Власти показали бункер, где может располагаться управленческий пункт оперштаба. В случае какой-либо опасности, тяжелобольных людей переместят в специальное защищенное помещение, в нем можно проводить несложные операции и оказывать медицинскую помощь. По всему городу расположены указатели с ближайшими местами укрытий. Город Шебекино неоднократно подвергался обстрелам со стороны украинских военных. Так, после массированного обстрела 22 октября были повреждены гражданские объекты, торговые центры, 12 человек получили ранения, двое мирных жителей погибли. Город находится примерно в 4 километрах от границы с Украиной, население - около 40 тысяч человек.

https://ria.ru/20230323/spasateli-1860188157.html

https://ria.ru/20230327/trenirovki-1861009963.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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шебекино, белгородская область, украина