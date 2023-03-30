https://ria.ru/20230330/sberezheniya-1861726450.html

Опрос показал, сколько семей в России имеют сбережения

Опрос показал, сколько семей в России имеют сбережения - РИА Новости, 30.03.2023

Опрос показал, сколько семей в России имеют сбережения

Число российских семей, имеющих сбережения, сократилось с начала года - теперь их меньше половины, свидетельствуют данные исследовательского холдинга "Ромир", с РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T02:04

2023-03-30T02:04

2023-03-30T02:04

экономика

россия

ромир

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Число российских семей, имеющих сбережения, сократилось с начала года - теперь их меньше половины, свидетельствуют данные исследовательского холдинга "Ромир", с которыми ознакомилось РИА Новости. "В России с начала года сократилась доля семей со сбережениями. В январе 2023 года о наличии сбережений сообщал 51% опрошенных семей, тогда как в конце марта их доля составила 49%", - говорится в исследовании. Отмечается, что количество семей, предпочитающих хранить свои сбережения в российской валюте незначительно увеличилось (+1 процентный пункт), до 41%. 29% семей продолжают хранить сбережения в банке, 21% - наличными. Другие - в виде вкладов в недвижимость (5%), в иностранной валюте, государственных ценных бумагах и драгметаллах (по 3%) и другом. При этом 40% опрошенных считают, что им хватит их сбережений не более чем на 3 месяца, а 30% рассчитывают, что накопления покроют 3-6 месяцев, 20% — от полугода до года. "Почти 10% семей со сбережениями оценили этот период в 1-3 года, остальные — на 3 года и более", - подсчитали в "Ромире". Опрос проводился по репрезентативной выборке в городском населении страны, в нем приняли участие почти 3 тысячи человек.

https://ria.ru/20230329/zarplaty-1861420558.html

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экономика, россия, ромир