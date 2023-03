https://ria.ru/20230330/rets-1861785556.html

РЭЦ будет продвигать российские товары в китайской социальной сети WeChat

2023-03-30

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в группу ВЭБ.РФ) запускает официальный аккаунт в китайской социальной сети WeChat. Там будут бесплатно продвигаться российские товары, представленные в национальных онлайн-магазинах под брендом "Made in Russia", сообщает центр."WeChat - это, можно сказать, национальная социальная сеть Поднебесной, ведь ею пользуются 90% жителей страны. Они используют ее как в личных, так и в бизнес-целях. И, конечно же, обращают внимание на товары, которые там рекламируются. Именно поэтому мы и запустили аккаунт в WeChat - чтобы каждый потребитель в Китае знал, где найти качественную российскую продукцию и в чем их особенности. Там будут продвигаться все товары, получившие сертификат "Сделано в России" и размещенные в национальных магазинах на популярных китайских маркетплейсах. Причем для самих компаний-экспортеров это продвижение будет бесплатным", - заявил директор по международным партнерским программам РЭЦ Алексей Мурзенок.Для того, чтобы воспользоваться возможностями продвижения на китайском рынке, экспортеру необходимо подать онлайн-заявку на размещение в одном из национальных магазинов через цифровую платформу "Мой экспорт", а также получить сертификат "Сделано в России".Чтобы найти аккаунт РЭЦ в соцсети WeChat, достаточно вбить в поисковой строке "Made in Russia". В качестве первой публикации там размещена общая статья с ссылками на действующие национальные магазины. В ближайшее время там появится каталог российской сертифицированной продукции. Он даст китайской аудитории информацию и ссылки на российскую продукцию, которую можно купить. Также совсем скоро стартует рекламное продвижение аккаунта. И первая рекламная кампания будет посвящена перезапуску проекта по развитию сети национальных онлайн-магазинов, которых в Китае действует уже более 10, и программе продвижения национального бренда "Сделано в России".Если экспортер хочет, чтобы его товар попал в сеть национальных магазинов на китайских маркетплейсах и рекламировался в WeChat, ему следует сделать следующие шаги: сначала на платформе "Мой экспорт" необходимо воспользоваться бесплатным сервисом по подбору международных маркетплейсов. Он поможет определить целевую страну экспорта, а также проведет анализ готовности компании к экспорту и стратегии развития компании.Затем экспортеру нужно определиться с Национальным магазином, который будет находится на одном из китайских маркетплейсов, и подать заявку на размещение и продвижение на нем. Это можно сделать за счет собственных средств или же с помощью господдержки от региональных центров поддержки экспорта - такая возможность доступна для МСП. В услугу входит создание и размещение товарных карточек в аккаунте маркеплейса, сопровождение экспортных поставок и консультирование по условиям ввоза, а также организация продаж в течение 12 месяцев и базовое продвижение.Получить сертификат "Сделано в России" можно как до подачи онлайн-заявки на размещение и продвижение в национальных магазинах, так и в процессе оказания самой услуги. Важно помнить, что сертификат "Сделано в России" выдается только при наличии добровольных сертификатов соответствия. Узнать все детали и подать заявку можно на сайте РЭЦ.После того, как товар попал на онлайн-полку, китайские пользователи WeChat узнают о нем благодаря продвижению с помощью аккаунта "Made in Russia"Национальные магазины - это коллективные онлайн-магазины на зарубежных маркетплейсах, на которых можно найти российские товары различных категорий от разных производителей. При этом товары должны иметь сертификат "Сделано в России". Проект продвигается Российским экспортным центром совместно с правительством России под национальным брендом "Сделано в России".Всего действуют 30 национальных магазинов в таких странах как Китай, Турция, Вьетнам и другие страны Юго-Восточной Азии. Так, например, национальные магазины в Китае размещены на таких маркетплейсах как Kuaishou, Douyin, Tmall, 1919 и Taobao, в Турции - на Trendyol и Amazon, в Юго-Восточной Азии — Lazada и Shopee.

