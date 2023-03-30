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Маленький сын рэпера Flo Rida выпал из окна пятого этажа
Маленький сын рэпера Flo Rida выпал из окна пятого этажа - РИА Новости, 30.03.2023
Маленький сын рэпера Flo Rida выпал из окна пятого этажа
Шестилетний сын американского рэпера Flo Rida (Трэмар Диллард) по имени Зоар попал в отделение интенсивной терапии с серьезными травмами после падения из окна... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T21:48
2023-03-30T21:48
2023-03-30T21:48
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Шестилетний сын американского рэпера Flo Rida (Трэмар Диллард) по имени Зоар попал в отделение интенсивной терапии с серьезными травмами после падения из окна квартиры на пятом этаже в Нью-Джерси, сообщает Page Six со ссылкой на иск, поданный матерью ребенка Алексой Адамс. Бывшая подруга исполнителя хита Low заявила в гражданском иске, что трагедия произошла в начале марта. Ребенок был госпитализирован с переломами таза и левой ноги, разрывом печени, коллапсом легких и внутренним кровотечением. По данным издания, Адамс утверждает в иске, что защита на окнах, установленных в здании, была "неправильного размера", что "создало опасность" и повлияло на то, что ее сын, родившийся с редким неврологическим расстройством, упал "на бетонный тротуар". Ответчиками в иске фигурируют собственники и управляющие многоквартирного дома, строительная компания, установщик окон и другие лица.Она также добавила, что опустошена, зла и изо всех сил пытается смириться с тем фактом, что ее единственный ребенок получил серьезные травмы из-за халатности арендодателя и других лиц, которые не приняли необходимые меры безопасности. Сейчас Алекса требует возмещения убытков, оплаты услуг адвоката и медицинских счетов Зоара. Сам Flo Rida публично пока не прокомментировал произошедшее. Ранее СМИ писали, что рэпер видел сына всего один раз — в декабре 2016 года, когда проходил тест на отцовство.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нью-джерси, шоу-бизнес, звезды, знаменитости, происшествия
Шоубиз, Нью-Джерси, Шоу-бизнес, звезды, Знаменитости, Происшествия
Маленький сын рэпера Flo Rida выпал из окна пятого этажа
Шестилетний сын рэпера Flo Rida выпал из окна пятого этажа и получил серьезные травмы
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости.
Шестилетний сын американского рэпера Flo Rida (Трэмар Диллард) по имени Зоар попал в отделение интенсивной терапии с серьезными травмами после падения из окна квартиры на пятом этаже в Нью-Джерси, сообщает
Page Six со ссылкой на иск, поданный матерью ребенка Алексой Адамс.
Бывшая подруга исполнителя хита Low заявила в гражданском иске, что трагедия произошла в начале марта. Ребенок был госпитализирован с переломами таза и левой ноги, разрывом печени, коллапсом легких и внутренним кровотечением.
По данным издания, Адамс утверждает в иске, что защита на окнах, установленных в здании, была "неправильного размера", что "создало опасность" и повлияло на то, что ее сын, родившийся с редким неврологическим расстройством, упал "на бетонный тротуар".
Ответчиками в иске фигурируют собственники и управляющие многоквартирного дома, строительная компания, установщик окон и другие лица.
«
"Для меня, как для матери-одиночки особенного ребенка, случившееся похоже на кошмар. Мое сердце разбито на миллион кусочков", — заявила Адамс журналистам.
Она также добавила, что опустошена, зла и изо всех сил пытается смириться с тем фактом, что ее единственный ребенок получил серьезные травмы из-за халатности арендодателя и других лиц, которые не приняли необходимые меры безопасности.
Сейчас Алекса требует возмещения убытков, оплаты услуг адвоката и медицинских счетов Зоара.
Сам Flo Rida публично пока не прокомментировал произошедшее. Ранее СМИ писали, что рэпер видел сына всего один раз — в декабре 2016 года, когда проходил тест на отцовство.
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