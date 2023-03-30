https://ria.ru/20230330/rektor-1861839550.html

Ректор Киевской духовной академии не пустил комиссию в храм УПЦ

Ректор Киевской духовной академии не пустил комиссию в храм УПЦ - РИА Новости, 30.03.2023

Ректор Киевской духовной академии не пустил комиссию в храм УПЦ

Ректор Киевской духовной академии и семинарии архиепископ Белогородский Сильвестор не допустил представителя комиссии, осуществлявшего прием-передачу помещений... РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T13:52

2023-03-30T13:52

2023-03-30T13:52

религия

религия

киево-печерская лавра

украина

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Ректор Киевской духовной академии и семинарии архиепископ Белогородский Сильвестор не допустил представителя комиссии, осуществлявшего прием-передачу помещений лавры, в здание Академического храма Рождества Пресвятой Богородицы без международных свидетелей, чтобы избежать опечатывания здания. "К сожалению, объективной оценки мы не ожидаем. Объективность может быть достигнута только при свидетелях: при общественности, при свидетелях многих журналистов, и обязательно, чтобы тут были представители разных организаций, в том числе и европейских. Только на таких условиях, вы можете зайти в храм", - сказал Сильвестор представителю комиссии, соответствующее видео публикует официальный канал УПЦ в телеграм-канале. Он отметил, что комиссия может использовать сегодняшнюю ситуацию и "забрать храм у Киевской духовной академии и семинарии, наложить тут опечатывание и никого сюда не пускать". По его словам, представители комиссии уже бывали "неоднократно" с визитами в Академическом храме Рождества Пресвятой Богородицы, но при этом не предоставили документы, подтверждающие "якобы нарушения со стороны Киевской духовной академии". Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ министерством культуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева. Первое слушание назначено на 26 апреля. Ранее в четверг в УПЦ сообщили, что члены комиссии по вопросам приема – передачи имущества объектов, находящихся в пользовании Киево-Печерской лаврой, покинули территорию монастыря, так и не начав работу.

https://ria.ru/20230330/lavra-1861809841.html

украина

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

религия, киево-печерская лавра, украина