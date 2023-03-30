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В Москве мужчину заключили под стражу за истязание малолетнего пасынка - РИА Новости, 30.03.2023
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19:48 30.03.2023
https://ria.ru/20230330/rebenok-1861972009.html
В Москве мужчину заключили под стражу за истязание малолетнего пасынка
В Москве мужчину заключили под стражу за истязание малолетнего пасынка - РИА Новости, 30.03.2023
В Москве мужчину заключили под стражу за истязание малолетнего пасынка
Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении мужчины, истязавшего малолетнего ребенка на юго-западе Москвы, его заключили под стражу,... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T19:48
2023-03-30T19:48
происшествия
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении мужчины, истязавшего малолетнего ребенка на юго-западе Москвы, его заключили под стражу, сообщается в телеграм-канале столичного главка СК РФ. В январе 2023 года в больницу города Москвы поступил малолетний пациент с множественными телесными повреждениями. Несмотря на то, что мальчику оказали помощь, из-за множественных травм врачам пришлось ампутировать пальцы левой и правой кистей. Следователи предварительно установили, что ребёнок проживал в семье с отчимом, который на протяжении длительного периода причинял ему физический и моральный вред, что привело к тяжким последствиям. Как отмечается, мужчина обвиняется в умышленном причинении вреда малолетнему, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии. "Зюзинским межрайонным следственным отделом следственного управления по Юго-Западному административному округу Главного следственного управления СК РФ по городу Москве завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего мужчины... Мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в ходе допроса последний вину не признал", - говорится в сообщении. Добавляется, что следователи выделили в отдельное производство уголовное дело в отношении матери мальчика.
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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве мужчину заключили под стражу за истязание малолетнего пасынка

Мужчину, истязавшего малолетнего ребенка на юго-западе Москвы, заключили под стражу

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении мужчины, истязавшего малолетнего ребенка на юго-западе Москвы, его заключили под стражу, сообщается в телеграм-канале столичного главка СК РФ.
В январе 2023 года в больницу города Москвы поступил малолетний пациент с множественными телесными повреждениями. Несмотря на то, что мальчику оказали помощь, из-за множественных травм врачам пришлось ампутировать пальцы левой и правой кистей.
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Следователи предварительно установили, что ребёнок проживал в семье с отчимом, который на протяжении длительного периода причинял ему физический и моральный вред, что привело к тяжким последствиям.
Как отмечается, мужчина обвиняется в умышленном причинении вреда малолетнему, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии.
"Зюзинским межрайонным следственным отделом следственного управления по Юго-Западному административному округу Главного следственного управления СК РФ по городу Москве завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего мужчины... Мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в ходе допроса последний вину не признал", - говорится в сообщении.
Добавляется, что следователи выделили в отдельное производство уголовное дело в отношении матери мальчика.
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