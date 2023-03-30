https://ria.ru/20230330/reaktsiya-1861820803.html

В ЕС объяснили важность реакции Китая на украинский кризис

В ЕС объяснили важность реакции Китая на украинский кризис - РИА Новости, 30.03.2023

В ЕС объяснили важность реакции Китая на украинский кризис

Реакция Китая на украинский кризис станет важным фактором для определения будущего отношений ЕС и КНР, заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен,... РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T13:00

2023-03-30T13:00

2023-03-30T13:00

в мире

китай

украина

урсула фон дер ляйен

евросоюз

еврокомиссия

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БРЮССЕЛЬ, 30 мар – РИА Новости. Реакция Китая на украинский кризис станет важным фактором для определения будущего отношений ЕС и КНР, заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая в институте изучения Китая, выступление транслировалось на сайте ЕК. "То, как Китай будет реагировать на войну… будет определяющим фактором будущих отношений ЕС и Китая", - сказала глава ЕК. По ее словам, Пекин, как постоянный член Совбеза ООН, должен способствовать достижению "справедливого мира" на Украине.

https://ria.ru/20230330/pomosch-1861818378.html

китай

украина

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, китай, украина, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия