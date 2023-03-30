https://ria.ru/20230330/reaktsiya-1861820803.html
В ЕС объяснили важность реакции Китая на украинский кризис
В ЕС объяснили важность реакции Китая на украинский кризис - РИА Новости, 30.03.2023
В ЕС объяснили важность реакции Китая на украинский кризис
Реакция Китая на украинский кризис станет важным фактором для определения будущего отношений ЕС и КНР, заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен,... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T13:00
2023-03-30T13:00
2023-03-30T13:00
в мире
китай
украина
урсула фон дер ляйен
евросоюз
еврокомиссия
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БРЮССЕЛЬ, 30 мар – РИА Новости. Реакция Китая на украинский кризис станет важным фактором для определения будущего отношений ЕС и КНР, заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая в институте изучения Китая, выступление транслировалось на сайте ЕК. "То, как Китай будет реагировать на войну… будет определяющим фактором будущих отношений ЕС и Китая", - сказала глава ЕК. По ее словам, Пекин, как постоянный член Совбеза ООН, должен способствовать достижению "справедливого мира" на Украине.
https://ria.ru/20230330/pomosch-1861818378.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, украина, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Китай, Украина, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия
В ЕС объяснили важность реакции Китая на украинский кризис
Фон дер Ляйен: реакция Китая на украинский кризис определит будущее отношений с Евросоюзом