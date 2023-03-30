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Государства могут успешно развиваться без окриков Запада, заявил Медведев - РИА Новости, 30.03.2023
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15:51 30.03.2023 (обновлено: 16:06 30.03.2023)
https://ria.ru/20230330/razvitie-1861878231.html
Государства могут успешно развиваться без окриков Запада, заявил Медведев
Государства могут успешно развиваться без окриков Запада, заявил Медведев - РИА Новости, 30.03.2023
Государства могут успешно развиваться без окриков Запада, заявил Медведев
Государства мира могут успешно развиваться без окриков Запада и без навязывания им пути развития, заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T15:51
2023-03-30T16:06
россия
дмитрий медведев
единая россия
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Государства мира могут успешно развиваться без окриков Запада и без навязывания им пути развития, заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев."Жизнь подтверждает, что государства мира вполне способны успешно развиваться без окрика и какого-то отдельного западного влияния, которое связано с навязыванием пути развития", - сказал Медведев на первом учредительном заседании международного организационного комитета неформального объединения политических партий и общественных сил "Форум сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма".Он отметил, что эффективным инструментом для этого становится и переход в различные формы экономического сотрудничества и расчеты в национальных валютах, а также создание платёжных механизмов, неподконтрольных государствам, "применяющим неоколониальные практики". По его словам, навязанная платежная система вне зависимости от какой-либо резервной валюты этих стран" в конечном счёте способствует достижению... неоколониалистских целей". Бороться с этим необходимо, объединяя усилия, убежден зампред Совбеза."Сегодня требуются ещё более решительные и комплексные меры борьбы с неоколониализмом. При этом речь не идёт о враждебных действиях по отношению к гражданам стран, которые живут в западном мире. Это, конечно, не так. Но мы должны просто направить усилия на устранение деструктивного неравенства, которое создаётся именно этими сохранившимися практиками неоколониализма, содействовать переходу на сбалансированный путь развития для всего человечества", - подчеркнул Медведев.Он добавил, что действия бывших колониальных стран оказывают "в целом пагубное влияние на национальное развитие государств"."Ведут к деградации системы международного права. Создают риски разрушительных и затяжных региональных конфликтов", - заключил политик.
https://ria.ru/20230329/zapad-1861546861.html
https://ria.ru/20230323/medvedev-1859934592.html
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россия, дмитрий медведев, единая россия
Россия, Дмитрий Медведев, Единая Россия
Государства могут успешно развиваться без окриков Запада, заявил Медведев

Зампред Совбеза Медведев: государства мира могут успешно развиваться и без окриков Запада

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Государства мира могут успешно развиваться без окриков Запада и без навязывания им пути развития, заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
"Жизнь подтверждает, что государства мира вполне способны успешно развиваться без окрика и какого-то отдельного западного влияния, которое связано с навязыванием пути развития", - сказал Медведев на первом учредительном заседании международного организационного комитета неформального объединения политических партий и общественных сил "Форум сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма".
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Он отметил, что эффективным инструментом для этого становится и переход в различные формы экономического сотрудничества и расчеты в национальных валютах, а также создание платёжных механизмов, неподконтрольных государствам, "применяющим неоколониальные практики". По его словам, навязанная платежная система вне зависимости от какой-либо резервной валюты этих стран" в конечном счёте способствует достижению... неоколониалистских целей". Бороться с этим необходимо, объединяя усилия, убежден зампред Совбеза.
"Сегодня требуются ещё более решительные и комплексные меры борьбы с неоколониализмом. При этом речь не идёт о враждебных действиях по отношению к гражданам стран, которые живут в западном мире. Это, конечно, не так. Но мы должны просто направить усилия на устранение деструктивного неравенства, которое создаётся именно этими сохранившимися практиками неоколониализма, содействовать переходу на сбалансированный путь развития для всего человечества", - подчеркнул Медведев.
Он добавил, что действия бывших колониальных стран оказывают "в целом пагубное влияние на национальное развитие государств".
"Ведут к деградации системы международного права. Создают риски разрушительных и затяжных региональных конфликтов", - заключил политик.
Председатель партии Единая Россия, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
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23 марта, 07:03
 
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