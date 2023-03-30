https://ria.ru/20230330/rassledovanie-1861912843.html

МИД: Россия потребует отчеты о расследованиях по "Северным потокам"

МИД: Россия потребует отчеты о расследованиях по "Северным потокам" - РИА Новости, 30.03.2023

МИД: Россия потребует отчеты о расследованиях по "Северным потокам"

Москва будет требовать отчеты от стран, проводящих национальные расследования терактов на "Северных потоках", заявила в четверг официальный представитель МИД РФ РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T17:15

2023-03-30T17:15

2023-03-30T17:36

россия

северный поток

авария на "северных потоках"

в мире

москва

берлин (город)

мария захарова

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Москва будет требовать отчеты от стран, проводящих национальные расследования терактов на "Северных потоках", заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Пока Берлин, Копенгаген и Стокгольм не будут готовы к полноценному сотрудничеству в расследовании с затронутыми напрямую государствами – мы среди этих государств – говорить о какой-либо прозрачности и открытости не приходится. Надо говорить об обратном: их желании максимально помешать расследованию", - сказала Захарова на брифинге."Мы будем и дальше поднимать эту тему, она, понятно, для Запада неудобная. Мы будем к ней возвращаться и возвращать эти страны и их режимы, требовать отчета о национальных расследованиях", - отметила она.

https://ria.ru/20230330/potok-1861845872.html

россия

москва

берлин (город)

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Дарья Буймова

россия, северный поток, авария на "северных потоках", в мире, москва, берлин (город), мария захарова