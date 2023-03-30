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МИД: Россия потребует отчеты о расследованиях по "Северным потокам" - РИА Новости, 30.03.2023
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17:15 30.03.2023 (обновлено: 17:36 30.03.2023)
https://ria.ru/20230330/rassledovanie-1861912843.html
МИД: Россия потребует отчеты о расследованиях по "Северным потокам"
МИД: Россия потребует отчеты о расследованиях по "Северным потокам" - РИА Новости, 30.03.2023
МИД: Россия потребует отчеты о расследованиях по "Северным потокам"
Москва будет требовать отчеты от стран, проводящих национальные расследования терактов на "Северных потоках", заявила в четверг официальный представитель МИД РФ РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T17:15
2023-03-30T17:36
россия
северный поток
авария на "северных потоках"
в мире
москва
берлин (город)
мария захарова
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Москва будет требовать отчеты от стран, проводящих национальные расследования терактов на "Северных потоках", заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Пока Берлин, Копенгаген и Стокгольм не будут готовы к полноценному сотрудничеству в расследовании с затронутыми напрямую государствами – мы среди этих государств – говорить о какой-либо прозрачности и открытости не приходится. Надо говорить об обратном: их желании максимально помешать расследованию", - сказала Захарова на брифинге."Мы будем и дальше поднимать эту тему, она, понятно, для Запада неудобная. Мы будем к ней возвращаться и возвращать эти страны и их режимы, требовать отчета о национальных расследованиях", - отметила она.
https://ria.ru/20230330/potok-1861845872.html
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россия, северный поток, авария на "северных потоках", в мире, москва, берлин (город), мария захарова
Россия, Северный поток, Авария на "Северных потоках", В мире, Москва, Берлин (город), Мария Захарова
МИД: Россия потребует отчеты о расследованиях по "Северным потокам"

МИД: Россия потребует отчеты о национальных расследованиях на "Северных потоках"

© Фото : Kustbevakningen Шведская береговая охранаМесто утечки на газопроводе "Северный поток 1"
Место утечки на газопроводе Северный поток 1 - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© Фото : Kustbevakningen Шведская береговая охрана
Место утечки на газопроводе "Северный поток 1". Архивное фото
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Москва будет требовать отчеты от стран, проводящих национальные расследования терактов на "Северных потоках", заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Пока Берлин, Копенгаген и Стокгольм не будут готовы к полноценному сотрудничеству в расследовании с затронутыми напрямую государствами – мы среди этих государств – говорить о какой-либо прозрачности и открытости не приходится. Надо говорить об обратном: их желании максимально помешать расследованию", - сказала Захарова на брифинге.
"Мы будем и дальше поднимать эту тему, она, понятно, для Запада неудобная. Мы будем к ней возвращаться и возвращать эти страны и их режимы, требовать отчета о национальных расследованиях", - отметила она.
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РоссияСеверный потокАвария на "Северных потоках"В миреМоскваБерлин (город)Мария Захарова
 
 
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