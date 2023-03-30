https://ria.ru/20230330/rassledovanie-1861912843.html
МИД: Россия потребует отчеты о расследованиях по "Северным потокам"
МИД: Россия потребует отчеты о расследованиях по "Северным потокам" - РИА Новости, 30.03.2023
МИД: Россия потребует отчеты о расследованиях по "Северным потокам"
Москва будет требовать отчеты от стран, проводящих национальные расследования терактов на "Северных потоках", заявила в четверг официальный представитель МИД РФ РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T17:15
2023-03-30T17:15
2023-03-30T17:36
россия
северный поток
авария на "северных потоках"
в мире
москва
берлин (город)
мария захарова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1d/1820278886_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d0a0d08ea98e29742865d935b8c1505f.jpg
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Москва будет требовать отчеты от стран, проводящих национальные расследования терактов на "Северных потоках", заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Пока Берлин, Копенгаген и Стокгольм не будут готовы к полноценному сотрудничеству в расследовании с затронутыми напрямую государствами – мы среди этих государств – говорить о какой-либо прозрачности и открытости не приходится. Надо говорить об обратном: их желании максимально помешать расследованию", - сказала Захарова на брифинге."Мы будем и дальше поднимать эту тему, она, понятно, для Запада неудобная. Мы будем к ней возвращаться и возвращать эти страны и их режимы, требовать отчета о национальных расследованиях", - отметила она.
https://ria.ru/20230330/potok-1861845872.html
россия
москва
берлин (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1d/1820278886_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f17574f127b5f6e4759cdeb7f0a63fbb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, северный поток, авария на "северных потоках", в мире, москва, берлин (город), мария захарова
Россия, Северный поток, Авария на "Северных потоках", В мире, Москва, Берлин (город), Мария Захарова
МИД: Россия потребует отчеты о расследованиях по "Северным потокам"
МИД: Россия потребует отчеты о национальных расследованиях на "Северных потоках"