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В ЛНР рассказали о состоянии раненных при обстреле Троицкого - РИА Новости, 30.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:11 30.03.2023
https://ria.ru/20230330/ranenye-1861936790.html
В ЛНР рассказали о состоянии раненных при обстреле Троицкого
В ЛНР рассказали о состоянии раненных при обстреле Троицкого - РИА Новости, 30.03.2023
В ЛНР рассказали о состоянии раненных при обстреле Троицкого
Пятеро из 15 раненных при обстреле Троицкого в Луганской Народной Республике пострадали сильнее других, заявила журналистам министр здравоохранения ЛНР Наталия... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T18:11
2023-03-30T18:11
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
украина
леонид пасечник
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ЛУГАНСК, 30 мар - РИА Новости. Пятеро из 15 раненных при обстреле Троицкого в Луганской Народной Республике пострадали сильнее других, заявила журналистам министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко. Представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ранее сообщало, что украинские войска в четверг дважды обстреляли населенный пункт Троицкое, выпустив ракеты из РСЗО HIMARS. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник заявил, что один мирный житель погиб, 15 пострадали. "Состояние пяти человек оценивается как среднетяжёлой степени тяжести, 10 человек – легкая и средняя степени тяжести", - сказала Пащенко.
луганская народная республика
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в мире, луганская народная республика, украина, леонид пасечник
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Украина, Леонид Пасечник
В ЛНР рассказали о состоянии раненных при обстреле Троицкого

Минздрав ЛНР: пятеро из 15 раненных при обстреле Троицкого пострадали больше остальных

© Sputnik / Арам Нерсесян | Перейти в медиабанкОсколки снарядов в Донбассе
Осколки снарядов в Донбассе - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© Sputnik / Арам Нерсесян
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Осколки снарядов в Донбассе. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 30 мар - РИА Новости. Пятеро из 15 раненных при обстреле Троицкого в Луганской Народной Республике пострадали сильнее других, заявила журналистам министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.
Представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ранее сообщало, что украинские войска в четверг дважды обстреляли населенный пункт Троицкое, выпустив ракеты из РСЗО HIMARS. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник заявил, что один мирный житель погиб, 15 пострадали.
"Состояние пяти человек оценивается как среднетяжёлой степени тяжести, 10 человек – легкая и средняя степени тяжести", - сказала Пащенко.
Воронка вместо спортплощадки: ВСУ обстреляли школу в Зугрэсе
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанк

Вооруженные украинские вормирования выпустили в понедельник две ракеты по Зугрэсу в ДНР.

Последствия обстрела ВСУ школы в Зугрэсе

Вооруженные украинские вормирования выпустили в понедельник две ракеты по Зугрэсу в ДНР.

© РИА Новости / Сергей Батурин
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1 из 8
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанк

Один из снарядов прилетел в школу №17.

Фрагмент разорвавшегося снаряда после обстрела со стороны ВСУ на территории школы No17 в городе Зугрэсе

Один из снарядов прилетел в школу №17.

© РИА Новости / Сергей Батурин
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2 из 8
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанк

Установлено, что обстрел города велся из РСЗО HIMARS.

Ремонтные работы по закрытию окон в школе №17 в городе Зугрэсе после обстрела со стороны ВСУ

Установлено, что обстрел города велся из РСЗО HIMARS.

© РИА Новости / Сергей Батурин
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3 из 8
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанк

Здание школы повреждено, выбиты окна.

Разбитые стекла у окон школы №17 в городе Зугрэсе после обстрела со стороны ВСУ

Здание школы повреждено, выбиты окна.

© РИА Новости / Сергей Батурин
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4 из 8
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанк

Сейчас здесь идут восстановительные работы.

Ремонтные работы по закрытию окон в школе №17 в городе Зугрэсе после обстрела со стороны ВСУ

Сейчас здесь идут восстановительные работы.

© РИА Новости / Сергей Батурин
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5 из 8
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанк

Воронка от разорвавшегося снаряда после обстрела школы №17 в Зугрэсе.

Воронка от разорвавшегося снаряда после обстрела со стороны ВСУ на территории школы №17 в городе Зугрэсе

Воронка от разорвавшегося снаряда после обстрела школы №17 в Зугрэсе.

© РИА Новости / Сергей Батурин
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6 из 8
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанк

Всего за минувшие сутки украинские войска семь раз обстреливали ДНР, выпустив более 30 боеприпасов.

Ремонтные работы по закрытию окон в школе №17 в городе Зугрэсе после обстрела со стороны ВСУ

Всего за минувшие сутки украинские войска семь раз обстреливали ДНР, выпустив более 30 боеприпасов.

© РИА Новости / Сергей Батурин
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7 из 8
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанк

Кроме Зугрэса, под огнем оказались Донецк, Горловка и Ясиноватая.

Воронка от разорвавшегося снаряда после обстрела со стороны ВСУ на территории школы №17 в городе Зугрэсе

Кроме Зугрэса, под огнем оказались Донецк, Горловка и Ясиноватая.

© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
8 из 8

Вооруженные украинские вормирования выпустили в понедельник две ракеты по Зугрэсу в ДНР.

© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
1 из 8

Один из снарядов прилетел в школу №17.

© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
2 из 8

Установлено, что обстрел города велся из РСЗО HIMARS.

© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
3 из 8

Здание школы повреждено, выбиты окна.

© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
4 из 8

Сейчас здесь идут восстановительные работы.

© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
5 из 8

Воронка от разорвавшегося снаряда после обстрела школы №17 в Зугрэсе.

© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
6 из 8

Всего за минувшие сутки украинские войска семь раз обстреливали ДНР, выпустив более 30 боеприпасов.

© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
7 из 8

Кроме Зугрэса, под огнем оказались Донецк, Горловка и Ясиноватая.

© РИА Новости / Сергей Батурин
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8 из 8
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаУкраинаЛеонид Пасечник
 
 
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