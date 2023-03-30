В ЛНР рассказали о состоянии раненных при обстреле Троицкого

Минздрав ЛНР: пятеро из 15 раненных при обстреле Троицкого пострадали больше остальных
Вооруженные украинские вормирования выпустили в понедельник две ракеты по Зугрэсу в ДНР.
Вооруженные украинские вормирования выпустили в понедельник две ракеты по Зугрэсу в ДНР.
Установлено, что обстрел города велся из РСЗО HIMARS.
Установлено, что обстрел города велся из РСЗО HIMARS.
Воронка от разорвавшегося снаряда после обстрела школы №17 в Зугрэсе.
Воронка от разорвавшегося снаряда после обстрела школы №17 в Зугрэсе.
Всего за минувшие сутки украинские войска семь раз обстреливали ДНР, выпустив более 30 боеприпасов.
Всего за минувшие сутки украинские войска семь раз обстреливали ДНР, выпустив более 30 боеприпасов.
Кроме Зугрэса, под огнем оказались Донецк, Горловка и Ясиноватая.
Кроме Зугрэса, под огнем оказались Донецк, Горловка и Ясиноватая.
Вооруженные украинские вормирования выпустили в понедельник две ракеты по Зугрэсу в ДНР.
Установлено, что обстрел города велся из РСЗО HIMARS.
Воронка от разорвавшегося снаряда после обстрела школы №17 в Зугрэсе.
Всего за минувшие сутки украинские войска семь раз обстреливали ДНР, выпустив более 30 боеприпасов.
Кроме Зугрэса, под огнем оказались Донецк, Горловка и Ясиноватая.