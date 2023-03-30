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В ЛНР рассказали о состоянии раненных при обстреле Троицкого

В ЛНР рассказали о состоянии раненных при обстреле Троицкого - РИА Новости, 30.03.2023

В ЛНР рассказали о состоянии раненных при обстреле Троицкого

Пятеро из 15 раненных при обстреле Троицкого в Луганской Народной Республике пострадали сильнее других, заявила журналистам министр здравоохранения ЛНР Наталия... РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T18:11

2023-03-30T18:11

2023-03-30T18:11

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

украина

леонид пасечник

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ЛУГАНСК, 30 мар - РИА Новости. Пятеро из 15 раненных при обстреле Троицкого в Луганской Народной Республике пострадали сильнее других, заявила журналистам министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко. Представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ранее сообщало, что украинские войска в четверг дважды обстреляли населенный пункт Троицкое, выпустив ракеты из РСЗО HIMARS. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник заявил, что один мирный житель погиб, 15 пострадали. "Состояние пяти человек оценивается как среднетяжёлой степени тяжести, 10 человек – легкая и средняя степени тяжести", - сказала Пащенко.

луганская народная республика

украина

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, луганская народная республика, украина, леонид пасечник