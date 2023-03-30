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В Воронеже двое пациентов сбежали из психдиспансера - РИА Новости, 30.03.2023
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10:44 30.03.2023 (обновлено: 10:45 30.03.2023)
https://ria.ru/20230330/psikhdispanser-1861769289.html
В Воронеже двое пациентов сбежали из психдиспансера
В Воронеже двое пациентов сбежали из психдиспансера - РИА Новости, 30.03.2023
В Воронеже двое пациентов сбежали из психдиспансера
Поисковики устанавливают местонахождение двух пациентов, сбежавших в среду из психоневрологического диспансера в Воронеже, сообщает первый казачий спасательный... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T10:44
2023-03-30T10:45
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 30 мар - РИА Новости. Поисковики устанавливают местонахождение двух пациентов, сбежавших в среду из психоневрологического диспансера в Воронеже, сообщает первый казачий спасательный центр "Регион 36". По ориентировкам центра, одному сбежавшему пациенту 45 лет, второму - 56. Их местонахождение неизвестно со вторника. Кроме того, в Воронежской области ведутся поиски 15-летнего мальчика и 14-летней девочки, также пропавших 28 марта.
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происшествия, воронеж, воронежская область, россия
Происшествия, Воронеж, Воронежская область, Россия
В Воронеже двое пациентов сбежали из психдиспансера

Из Воронежского областного клинического психдиспансера сбежали двое пациентов

© РИА Новости / Ульяна СоловьеваВид на город Воронеж
Вид на город Воронеж - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© РИА Новости / Ульяна Соловьева
Вид на город Воронеж. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 30 мар - РИА Новости. Поисковики устанавливают местонахождение двух пациентов, сбежавших в среду из психоневрологического диспансера в Воронеже, сообщает первый казачий спасательный центр "Регион 36".
«
"Сбежали двое пациентов Воронежского областного клинического психоневрологического диспансера", - сказал РИА Новости представитель центра.
По ориентировкам центра, одному сбежавшему пациенту 45 лет, второму - 56. Их местонахождение неизвестно со вторника.
Кроме того, в Воронежской области ведутся поиски 15-летнего мальчика и 14-летней девочки, также пропавших 28 марта.
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