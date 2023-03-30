https://ria.ru/20230330/psikhdispanser-1861769289.html
В Воронеже двое пациентов сбежали из психдиспансера
В Воронеже двое пациентов сбежали из психдиспансера - РИА Новости, 30.03.2023
В Воронеже двое пациентов сбежали из психдиспансера
Поисковики устанавливают местонахождение двух пациентов, сбежавших в среду из психоневрологического диспансера в Воронеже, сообщает первый казачий спасательный... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T10:44
2023-03-30T10:44
2023-03-30T10:45
происшествия
воронеж
воронежская область
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569364790_11:0:1490:832_1920x0_80_0_0_ae5f8273c3c8a7333fdc43a9ea24c305.jpg
ВОРОНЕЖ, 30 мар - РИА Новости. Поисковики устанавливают местонахождение двух пациентов, сбежавших в среду из психоневрологического диспансера в Воронеже, сообщает первый казачий спасательный центр "Регион 36". По ориентировкам центра, одному сбежавшему пациенту 45 лет, второму - 56. Их местонахождение неизвестно со вторника. Кроме того, в Воронежской области ведутся поиски 15-летнего мальчика и 14-летней девочки, также пропавших 28 марта.
https://ria.ru/20230316/zaderzhanie-1858195427.html
воронеж
воронежская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569364790_196:0:1305:832_1920x0_80_0_0_44f6fdbb1af85883119d79f9ce750395.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, воронеж, воронежская область, россия
Происшествия, Воронеж, Воронежская область, Россия
В Воронеже двое пациентов сбежали из психдиспансера
Из Воронежского областного клинического психдиспансера сбежали двое пациентов
ВОРОНЕЖ, 30 мар - РИА Новости. Поисковики устанавливают местонахождение двух пациентов, сбежавших в среду из психоневрологического диспансера в Воронеже, сообщает первый казачий спасательный центр "Регион 36".
«
"Сбежали двое пациентов Воронежского областного клинического психоневрологического диспансера", - сказал РИА Новости представитель центра.
По ориентировкам центра, одному сбежавшему пациенту 45 лет, второму - 56. Их местонахождение неизвестно со вторника.
Кроме того, в Воронежской области ведутся поиски 15-летнего мальчика и 14-летней девочки, также пропавших 28 марта.
В Пермском крае поймали мужчину, сбежавшего из колонии