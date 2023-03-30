https://ria.ru/20230330/psikhdispanser-1861769289.html

В Воронеже двое пациентов сбежали из психдиспансера

В Воронеже двое пациентов сбежали из психдиспансера - РИА Новости, 30.03.2023

В Воронеже двое пациентов сбежали из психдиспансера

Поисковики устанавливают местонахождение двух пациентов, сбежавших в среду из психоневрологического диспансера в Воронеже, сообщает первый казачий спасательный... РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T10:44

2023-03-30T10:44

2023-03-30T10:45

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ВОРОНЕЖ, 30 мар - РИА Новости. Поисковики устанавливают местонахождение двух пациентов, сбежавших в среду из психоневрологического диспансера в Воронеже, сообщает первый казачий спасательный центр "Регион 36". По ориентировкам центра, одному сбежавшему пациенту 45 лет, второму - 56. Их местонахождение неизвестно со вторника. Кроме того, в Воронежской области ведутся поиски 15-летнего мальчика и 14-летней девочки, также пропавших 28 марта.

https://ria.ru/20230316/zaderzhanie-1858195427.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, воронеж, воронежская область, россия