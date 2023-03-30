https://ria.ru/20230330/proizvodstvo-1861815905.html

В ОЭЗ "Липецк" будут развивать композитное производство

В ОЭЗ "Липецк" будут развивать композитное производство - РИА Новости, 30.03.2023

В ОЭЗ "Липецк" будут развивать композитное производство

Липецкая область и Межрегиональный промышленный кластер "Композиты без границ" подписали соглашение, предусматривающее использование потенциала ОЭЗ "Липецк" для РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T12:46

2023-03-30T12:46

2023-03-30T12:46

липецкая область

липецкая область

игорь артамонов

"липецк"

технологии

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ЛИПЕЦК, 30 мар – РИА Новости. Липецкая область и Межрегиональный промышленный кластер "Композиты без границ" подписали соглашение, предусматривающее использование потенциала ОЭЗ "Липецк" для развития компаний – производителей композитных материалов и изделий, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.Он пояснил, что подписанный документ предполагает участие особой экономической зоны "Липецк" в привлечении и предоставлении своих инфраструктурных возможностей для размещения и развития предприятий – производителей композитных материалов и изделий. В свою очередь, кластер "Композиты без границ" готов содействовать развитию кооперации между разработчиками, производителями и потребителями композитов, осуществлять методическое, организационное, экспертно-аналитическое и информационное сопровождение.Как отметил Артамонов, современные производственные технологии и новые материалы перспективны и всегда востребованы во всех производственных сферах, играющих существенную роль в экономическом развитии страны."Мы стремимся развивать в регионе именно такие направления, при этом уделяя приоритетное внимание инфраструктуре и опережающему созданию мощностей. Благодаря усилиям команды особой экономической зоны "Липецк" эта промышленная площадка в полной мере отвечает глобальным экономическим вызовам, в том числе обеспечению импортонезависимости, и считается одной из лучших в стране, занимая в различных рейтингах лидирующие строчки", – поделился мнением Артамонов.

https://ria.ru/20230130/kadry-1848492867.html

липецкая область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

липецкая область, игорь артамонов, "липецк", технологии