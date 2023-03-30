https://ria.ru/20230330/proizvodstvo-1861815905.html
В ОЭЗ "Липецк" будут развивать композитное производство
В ОЭЗ "Липецк" будут развивать композитное производство - РИА Новости, 30.03.2023
В ОЭЗ "Липецк" будут развивать композитное производство
Липецкая область и Межрегиональный промышленный кластер "Композиты без границ" подписали соглашение, предусматривающее использование потенциала ОЭЗ "Липецк" для РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T12:46
2023-03-30T12:46
2023-03-30T12:46
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
"липецк"
технологии
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ЛИПЕЦК, 30 мар – РИА Новости. Липецкая область и Межрегиональный промышленный кластер "Композиты без границ" подписали соглашение, предусматривающее использование потенциала ОЭЗ "Липецк" для развития компаний – производителей композитных материалов и изделий, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.Он пояснил, что подписанный документ предполагает участие особой экономической зоны "Липецк" в привлечении и предоставлении своих инфраструктурных возможностей для размещения и развития предприятий – производителей композитных материалов и изделий. В свою очередь, кластер "Композиты без границ" готов содействовать развитию кооперации между разработчиками, производителями и потребителями композитов, осуществлять методическое, организационное, экспертно-аналитическое и информационное сопровождение.Как отметил Артамонов, современные производственные технологии и новые материалы перспективны и всегда востребованы во всех производственных сферах, играющих существенную роль в экономическом развитии страны."Мы стремимся развивать в регионе именно такие направления, при этом уделяя приоритетное внимание инфраструктуре и опережающему созданию мощностей. Благодаря усилиям команды особой экономической зоны "Липецк" эта промышленная площадка в полной мере отвечает глобальным экономическим вызовам, в том числе обеспечению импортонезависимости, и считается одной из лучших в стране, занимая в различных рейтингах лидирующие строчки", – поделился мнением Артамонов.
https://ria.ru/20230130/kadry-1848492867.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецкая область, игорь артамонов, "липецк", технологии
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов, "Липецк", Технологии
ЛИПЕЦК, 30 мар – РИА Новости. Липецкая область и Межрегиональный промышленный кластер "Композиты без границ" подписали соглашение, предусматривающее использование потенциала ОЭЗ "Липецк" для развития компаний – производителей композитных материалов и изделий, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
Он пояснил, что подписанный документ предполагает участие особой экономической зоны "Липецк" в привлечении и предоставлении своих инфраструктурных возможностей для размещения и развития предприятий – производителей композитных материалов и изделий. В свою очередь, кластер "Композиты без границ" готов содействовать развитию кооперации между разработчиками, производителями и потребителями композитов, осуществлять методическое, организационное, экспертно-аналитическое и информационное сопровождение.
Как отметил Артамонов
, современные производственные технологии и новые материалы перспективны и всегда востребованы во всех производственных сферах, играющих существенную роль в экономическом развитии страны.
"Мы стремимся развивать в регионе именно такие направления, при этом уделяя приоритетное внимание инфраструктуре и опережающему созданию мощностей. Благодаря усилиям команды особой экономической зоны "Липецк" эта промышленная площадка в полной мере отвечает глобальным экономическим вызовам, в том числе обеспечению импортонезависимости, и считается одной из лучших в стране, занимая в различных рейтингах лидирующие строчки", – поделился мнением Артамонов.
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