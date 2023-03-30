https://ria.ru/20230330/proisshestviya-1861826218.html

В Москве пьяный "спецагент" взял в заложники проститутку, сообщил источник

В Москве пьяный "спецагент" взял в заложники проститутку, сообщил источник - РИА Новости, 30.03.2023

В Москве пьяный "спецагент" взял в заложники проститутку, сообщил источник

Полицейские освободили проститутку, взятую в заложники в квартире на юго-западе Москвы пьяным дебоширом, который представился ей "спецагентом" из спецслужб,... РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T13:10

2023-03-30T13:10

2023-03-30T13:10

происшествия

москва

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Полицейские освободили проститутку, взятую в заложники в квартире на юго-западе Москвы пьяным дебоширом, который представился ей "спецагентом" из спецслужб, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. По информации собеседника агентства, все случилось накануне на юго-западе Москвы. Девушка, 19-летняя студентка одного из университетов, приехала на "интимный вызов" к клиенту. "Как рассказала девушка, ее клиентом оказался нетрезвый неадекватный мужчина. Он затащил ее в комнату и закрылся вместе с ней, после чего приказал раздеться и не шуметь: в квартире была его мать. Злоумышленник поведал гостье, что является сотрудником спецслужбы и ждет некого курьера, который доставит ему 500 тысяч рублей. До момента получения денег девушка должна была находиться в квартире", - сказал источник. Студентка, почувствовав неладное, попыталась сбежать от клиента. Услышав шаги в квартире, девушка начала звать на помощь, но мужчина грубой силой заставил ее замолчать. Более этого, он с ножом в руках, по словам девушки, пытался заставить ее пить алкоголь и принимать какие-то таблетки, "но ей удалось отвертеться". В свою очередь в пресс-службе столичного главка МВД, не приводя подробности, подтвердили РИА Новости, что некий мужчина удерживал некую девушку в квартире на юго-западе Москвы. По официальным данным, инцидент произошел на улице Панферова и обернулся задержанием дебошира и возбуждением уголовного дела об угрозе убийством.

https://ria.ru/20230311/arest-1857197654.html

https://ria.ru/20230302/zalozhniki-1855319479.html

москва

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, москва