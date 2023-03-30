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В Москве пьяный "спецагент" взял в заложники проститутку, сообщил источник
В Москве пьяный "спецагент" взял в заложники проститутку, сообщил источник - РИА Новости, 30.03.2023
В Москве пьяный "спецагент" взял в заложники проститутку, сообщил источник
Полицейские освободили проститутку, взятую в заложники в квартире на юго-западе Москвы пьяным дебоширом, который представился ей "спецагентом" из спецслужб,... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T13:10
2023-03-30T13:10
2023-03-30T13:10
происшествия
москва
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Полицейские освободили проститутку, взятую в заложники в квартире на юго-западе Москвы пьяным дебоширом, который представился ей "спецагентом" из спецслужб, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. По информации собеседника агентства, все случилось накануне на юго-западе Москвы. Девушка, 19-летняя студентка одного из университетов, приехала на "интимный вызов" к клиенту. "Как рассказала девушка, ее клиентом оказался нетрезвый неадекватный мужчина. Он затащил ее в комнату и закрылся вместе с ней, после чего приказал раздеться и не шуметь: в квартире была его мать. Злоумышленник поведал гостье, что является сотрудником спецслужбы и ждет некого курьера, который доставит ему 500 тысяч рублей. До момента получения денег девушка должна была находиться в квартире", - сказал источник. Студентка, почувствовав неладное, попыталась сбежать от клиента. Услышав шаги в квартире, девушка начала звать на помощь, но мужчина грубой силой заставил ее замолчать. Более этого, он с ножом в руках, по словам девушки, пытался заставить ее пить алкоголь и принимать какие-то таблетки, "но ей удалось отвертеться". В свою очередь в пресс-службе столичного главка МВД, не приводя подробности, подтвердили РИА Новости, что некий мужчина удерживал некую девушку в квартире на юго-западе Москвы. По официальным данным, инцидент произошел на улице Панферова и обернулся задержанием дебошира и возбуждением уголовного дела об угрозе убийством.
https://ria.ru/20230311/arest-1857197654.html
https://ria.ru/20230302/zalozhniki-1855319479.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, москва
В Москве пьяный "спецагент" взял в заложники проститутку, сообщил источник
Источник: в Москве полицейские освободили проститутку, взятую в заложники пьяным дебоширом
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Полицейские освободили проститутку, взятую в заложники в квартире на юго-западе Москвы пьяным дебоширом, который представился ей "спецагентом" из спецслужб, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
По информации собеседника агентства, все случилось накануне на юго-западе Москвы. Девушка, 19-летняя студентка одного из университетов, приехала на "интимный вызов" к клиенту.
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"Как рассказала девушка, ее клиентом оказался нетрезвый неадекватный мужчина. Он затащил ее в комнату и закрылся вместе с ней, после чего приказал раздеться и не шуметь: в квартире была его мать. Злоумышленник поведал гостье, что является сотрудником спецслужбы и ждет некого курьера, который доставит ему 500 тысяч рублей. До момента получения денег девушка должна была находиться в квартире", - сказал источник.
Студентка, почувствовав неладное, попыталась сбежать от клиента. Услышав шаги в квартире, девушка начала звать на помощь, но мужчина грубой силой заставил ее замолчать. Более этого, он с ножом в руках, по словам девушки, пытался заставить ее пить алкоголь и принимать какие-то таблетки, "но ей удалось отвертеться".
«
"Через какое-то время мужчина вышел из комнаты, и девушка, открыв окно, принялась звать на помощь. Дебошир ринулся к студентке, но сделать ничего не смог - в этот момент в квартиру прибыли полицейские", - подчеркнул источник.
В свою очередь в пресс-службе столичного главка МВД, не приводя подробности, подтвердили РИА Новости, что некий мужчина удерживал некую девушку в квартире на юго-западе Москвы. По официальным данным, инцидент произошел на улице Панферова и обернулся задержанием дебошира и возбуждением уголовного дела об угрозе убийством.
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