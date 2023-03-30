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Призывников не будут направлять в новые регионы, заявил Картаполов - РИА Новости, 30.03.2023
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12:44 30.03.2023 (обновлено: 13:44 30.03.2023)
https://ria.ru/20230330/prizyvniki-1861816546.html
Призывников не будут направлять в новые регионы, заявил Картаполов
Призывников не будут направлять в новые регионы, заявил Картаполов - РИА Новости, 30.03.2023
Призывников не будут направлять в новые регионы, заявил Картаполов
Призывников во всех субъектах России не будут направлять для службы в новые регионы, сообщил РИА Новости глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов. РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T12:44
2023-03-30T13:44
россия
безопасность
андрей картаполов
запорожская область
луганская народная республика
владимир путин
госдума рф
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Призывников во всех субъектах России не будут направлять для службы в новые регионы, сообщил РИА Новости глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов.По его словам, призыв в перечисленных регионах проводить этой весной не будут.Картаполов добавил, что проект о поэтапной смене возраста призывников никак не может коснуться весеннего призыва.В середине марта в Госдуму внесли проект о поэтапном повышении границ призывного возраста, по нижней планке — с 18 до 21 года, по верхней — с 27 до 30 лет. Предусматривается переходный период до 2026 года. В 2024 году призыву на военную службу будут подлежать россияне в возрасте от 19 до 30 лет, в 2025 году — от 20 до 30, а в 2026-м — от 21 до 30. Законопроект дает возможность совершеннолетним молодым людям по желанию пойти в армию до наступления призывного возраста.Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области вошли в состав России по результатам проведенных там референдумов. В конце сентября прошлого года Владимир Путин и главы регионов подписали в Кремле договоры о присоединении.
https://ria.ru/20220922/prizyvniki-1818794156.html
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россия, безопасность, андрей картаполов, запорожская область, луганская народная республика, владимир путин, госдума рф
Россия, Безопасность, Андрей Картаполов, Запорожская область, Луганская Народная Республика, Владимир Путин, Госдума РФ
Призывников не будут направлять в новые регионы, заявил Картаполов

Депутат Картаполов: призывников всех российских субъектов не направят в новые регионы

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПризывники на перроне железнодорожного вокзала
Призывники на перроне железнодорожного вокзала - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Призывники на перроне железнодорожного вокзала. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Призывников во всех субъектах России не будут направлять для службы в новые регионы, сообщил РИА Новости глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов.
«
"Призывники во всех остальных субъектах России не будут направляться для службы в эти регионы (ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области. — Прим. ред.)", — подчеркнул собеседник агентства.
По его словам, призыв в перечисленных регионах проводить этой весной не будут.
Картаполов добавил, что проект о поэтапной смене возраста призывников никак не может коснуться весеннего призыва.
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В середине марта в Госдуму внесли проект о поэтапном повышении границ призывного возраста, по нижней планке — с 18 до 21 года, по верхней — с 27 до 30 лет. Предусматривается переходный период до 2026 года. В 2024 году призыву на военную службу будут подлежать россияне в возрасте от 19 до 30 лет, в 2025 году — от 20 до 30, а в 2026-м — от 21 до 30. Законопроект дает возможность совершеннолетним молодым людям по желанию пойти в армию до наступления призывного возраста.
Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области вошли в состав России по результатам проведенных там референдумов. В конце сентября прошлого года Владимир Путин и главы регионов подписали в Кремле договоры о присоединении.
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РоссияБезопасностьАндрей КартаполовЗапорожская областьЛуганская Народная РеспубликаВладимир ПутинГосдума РФ
 
 
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