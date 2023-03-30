https://ria.ru/20230330/prizyvniki-1861816546.html

Призывников не будут направлять в новые регионы, заявил Картаполов

Призывников не будут направлять в новые регионы, заявил Картаполов - РИА Новости, 30.03.2023

Призывников не будут направлять в новые регионы, заявил Картаполов

Призывников во всех субъектах России не будут направлять для службы в новые регионы, сообщил РИА Новости глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов. РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T12:44

2023-03-30T12:44

2023-03-30T13:44

россия

безопасность

андрей картаполов

запорожская область

луганская народная республика

владимир путин

госдума рф

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Призывников во всех субъектах России не будут направлять для службы в новые регионы, сообщил РИА Новости глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов.По его словам, призыв в перечисленных регионах проводить этой весной не будут.Картаполов добавил, что проект о поэтапной смене возраста призывников никак не может коснуться весеннего призыва.В середине марта в Госдуму внесли проект о поэтапном повышении границ призывного возраста, по нижней планке — с 18 до 21 года, по верхней — с 27 до 30 лет. Предусматривается переходный период до 2026 года. В 2024 году призыву на военную службу будут подлежать россияне в возрасте от 19 до 30 лет, в 2025 году — от 20 до 30, а в 2026-м — от 21 до 30. Законопроект дает возможность совершеннолетним молодым людям по желанию пойти в армию до наступления призывного возраста.Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области вошли в состав России по результатам проведенных там референдумов. В конце сентября прошлого года Владимир Путин и главы регионов подписали в Кремле договоры о присоединении.

https://ria.ru/20220922/prizyvniki-1818794156.html

https://ria.ru/20230209/vuz-1850860486.html

россия

запорожская область

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, безопасность, андрей картаполов, запорожская область, луганская народная республика, владимир путин, госдума рф