Призывников не будут направлять в новые регионы, заявил Картаполов
Депутат Картаполов: призывников всех российских субъектов не направят в новые регионы
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПризывники на перроне железнодорожного вокзала
Призывники на перроне железнодорожного вокзала. Архивное фото
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Призывников во всех субъектах России не будут направлять для службы в новые регионы, сообщил РИА Новости глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов.
«
"Призывники во всех остальных субъектах России не будут направляться для службы в эти регионы (ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области. — Прим. ред.)", — подчеркнул собеседник агентства.
По его словам, призыв в перечисленных регионах проводить этой весной не будут.
Картаполов добавил, что проект о поэтапной смене возраста призывников никак не может коснуться весеннего призыва.
В середине марта в Госдуму внесли проект о поэтапном повышении границ призывного возраста, по нижней планке — с 18 до 21 года, по верхней — с 27 до 30 лет. Предусматривается переходный период до 2026 года. В 2024 году призыву на военную службу будут подлежать россияне в возрасте от 19 до 30 лет, в 2025 году — от 20 до 30, а в 2026-м — от 21 до 30. Законопроект дает возможность совершеннолетним молодым людям по желанию пойти в армию до наступления призывного возраста.
Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области вошли в состав России по результатам проведенных там референдумов. В конце сентября прошлого года Владимир Путин и главы регионов подписали в Кремле договоры о присоединении.