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Глава Подмосковья пригласил кадетов из Вологды в ДПМО - РИА Новости, 30.03.2023
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Новости Подмосковья
 
15:47 30.03.2023
https://ria.ru/20230330/priglashenie-1861875335.html
Глава Подмосковья пригласил кадетов из Вологды в ДПМО
Глава Подмосковья пригласил кадетов из Вологды в ДПМО - РИА Новости, 30.03.2023
Глава Подмосковья пригласил кадетов из Вологды в ДПМО
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пригласил кадетов из Вологды посмотреть работу центра управления регионом в Доме правительства Московской области,... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T15:47
2023-03-30T15:47
новости подмосковья
андрей воробьев
вологодская область
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МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пригласил кадетов из Вологды посмотреть работу центра управления регионом в Доме правительства Московской области, сообщила пресс-служба регионального правительства.В четверг глава Подмосковья встретился с воспитанниками кадетской школы "Корабелы Прионежья". В состав делегации из Вологодской области вошли 23 кадета, которые добились высоких показателей в учебе. Встреча прошла на территории гимназии имени Примакова."Вам нужно съездить к нам в Дом правительства, посмотреть информационный центр, как идет управление регионом. Я думаю, что будет интересно", - сказал Воробьев.После встречи с губернатором дети отправились на экскурсию в "Партизанскую деревню", а также посетили главный храм Вооруженных Сил России и музейный комплекс "Дорога памяти" в парке "Патриот".
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андрей воробьев, вологодская область
Новости Подмосковья, Андрей Воробьев, Вологодская область

Глава Подмосковья пригласил кадетов из Вологды в ДПМО

© Фото : Правительство Московской областиАндрей Воробьев встретился с ребятами из кадетской школы "Корабелы Прионежья" в гимназии им. Е.М. Примакова
Андрей Воробьев встретился с ребятами из кадетской школы Корабелы Прионежья в гимназии им. Е.М. Примакова - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© Фото : Правительство Московской области
Андрей Воробьев встретился с ребятами из кадетской школы "Корабелы Прионежья" в гимназии им. Е.М. Примакова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пригласил кадетов из Вологды посмотреть работу центра управления регионом в Доме правительства Московской области, сообщила пресс-служба регионального правительства.
В четверг глава Подмосковья встретился с воспитанниками кадетской школы "Корабелы Прионежья". В состав делегации из Вологодской области вошли 23 кадета, которые добились высоких показателей в учебе. Встреча прошла на территории гимназии имени Примакова.
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"Вам нужно съездить к нам в Дом правительства, посмотреть информационный центр, как идет управление регионом. Я думаю, что будет интересно", - сказал Воробьев.
После встречи с губернатором дети отправились на экскурсию в "Партизанскую деревню", а также посетили главный храм Вооруженных Сил России и музейный комплекс "Дорога памяти" в парке "Патриот".
 
Новости ПодмосковьяАндрей ВоробьевВологодская область
 
 
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