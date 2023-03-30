https://ria.ru/20230330/priglashenie-1861875335.html

Глава Подмосковья пригласил кадетов из Вологды в ДПМО

Глава Подмосковья пригласил кадетов из Вологды в ДПМО - РИА Новости, 30.03.2023

Глава Подмосковья пригласил кадетов из Вологды в ДПМО

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пригласил кадетов из Вологды посмотреть работу центра управления регионом в Доме правительства Московской области,... РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T15:47

2023-03-30T15:47

2023-03-30T15:47

новости подмосковья

андрей воробьев

вологодская область

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МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пригласил кадетов из Вологды посмотреть работу центра управления регионом в Доме правительства Московской области, сообщила пресс-служба регионального правительства.В четверг глава Подмосковья встретился с воспитанниками кадетской школы "Корабелы Прионежья". В состав делегации из Вологодской области вошли 23 кадета, которые добились высоких показателей в учебе. Встреча прошла на территории гимназии имени Примакова."Вам нужно съездить к нам в Дом правительства, посмотреть информационный центр, как идет управление регионом. Я думаю, что будет интересно", - сказал Воробьев.После встречи с губернатором дети отправились на экскурсию в "Партизанскую деревню", а также посетили главный храм Вооруженных Сил России и музейный комплекс "Дорога памяти" в парке "Патриот".

https://ria.ru/20230330/moskva-1861856459.html

вологодская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

андрей воробьев, вологодская область