https://ria.ru/20230330/prestupleniya-1861890379.html

СПЧ направил в международные организации материалы о преступлениях ВСУ

СПЧ направил в международные организации материалы о преступлениях ВСУ - РИА Новости, 30.03.2023

СПЧ направил в международные организации материалы о преступлениях ВСУ

Совет по правам человека при президенте РФ направил за рубеж очередную подборку о преступлениях украинских войск и нацбатальонов против российских... РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T16:29

2023-03-30T16:29

2023-03-30T16:29

в мире

украина

россия

донецк

валерий фадеев

вооруженные силы украины

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

нато

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Совет по правам человека при президенте РФ направил за рубеж очередную подборку о преступлениях украинских войск и нацбатальонов против российских военнослужащих и мирных жителей, сообщила пресс-служба СПЧ. "Совет рассылает за рубеж очередную подборку материалов о преступлениях ВСУ и нацбатальонов против российских военнослужащих и мирных жителей. В 13-ю по счету подборку вошли собранные факты за январь-февраль 2023 года", - говорится в телеграм-канале Совета. В частности, как отметили в пресс-службе, в подборку вошли "свидетельства расправы над российскими военнопленными, появившиеся в соцсетях 8 февраля; фото прицельных ударов по карете скорой помощи и сотрудникам МЧС, прибывших спасать людей в Донецке 23 февраля; показания британского журналиста Джонни Миллера об уничтожении Донбасса силами НАТО и США и другие". В сопроводительном письме главы СПЧ Валерия Фадеева, которое приводится пресс-службой, отмечается, что жилые кварталы обстреливаются из всех видов вооружений, ведется целенаправленный огонь по каретам скорой помощи. "В отдельных образовательных учреждениях Украины уже вводится тотальный запрет на использование русского языка даже для повседневного бытового общения. Просим учитывать приведенную информацию при оценке происходящего на Украине и при принятии решений о предоставлении ей военной поддержки. В очередной раз призываем оказать воздействие на украинские власти на международном уровне в целях прекращения вопиющих нарушений прав человека", - говорится в письме Фадеева. Подборку материалов о преступлениях ВСУ и нацбатальнов Совет рассылает с прошлого года по 2 тысячам адресов: в международные организации, диппредставительства, политикам, правозащитникам и журналистам.

https://ria.ru/20230329/donbass-1861658258.html

https://ria.ru/20230329/prestuplenie-1861411655.html

https://ria.ru/20230328/razdel-1861113621.html

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в мире, украина, россия, донецк, валерий фадеев, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), нато