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В Хакасии объявили штормовое предупреждение - РИА Новости, 30.03.2023
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12:49 30.03.2023 (обновлено: 12:50 30.03.2023)
https://ria.ru/20230330/preduprezhdenie-1861818890.html
В Хакасии объявили штормовое предупреждение
В Хакасии объявили штормовое предупреждение - РИА Новости, 30.03.2023
В Хакасии объявили штормовое предупреждение
В Хакасии объявлено штормовое предупреждение, сообщает республиканский главк МЧС. РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T12:49
2023-03-30T12:50
происшествия
республика хакасия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
погода
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КРАСНОЯРСК, 30 мар - РИА Новости. В Хакасии объявлено штормовое предупреждение, сообщает республиканский главк МЧС. "Согласно штормовому предупреждению №6 Хакасского ЦГМС – филиала ФГБУ "Среднесибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды": во второй половине дня и до конца суток 30 марта по Республике Хакасия ожидается очень сильный северо-западный ветер, порывы 15-20 метров в секунду, местами 25 метров в секунду и более, в горных районах Республики Хакасия сильный и очень сильный снег", - говорится в сообщении. В ведомстве предупредили, что во время штормового ветра запрещается сжигать мусор и проводить другие огневые работы, так как это может привести к пожару. Водителям спасатели посоветовали соблюдать меры предосторожности, а в дальнюю дорогу брать запасные части, средства связи, теплую одежду и перекус. В соседнем Красноярском крае из-за сильных осадков были введены ограничения на некоторых участках федеральных трасс для транспортных средств категорий "С" и "D".
https://ria.ru/20230329/pavodok-1861556126.html
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происшествия, республика хакасия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, погода
Происшествия, Республика Хакасия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Погода
В Хакасии объявили штормовое предупреждение

В Хакасии объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра и снега

© Фото : Официальный портал исполнительных органов государственной власти Республики ХакасияЗдание правительства Республики Хакасия
Здание правительства Республики Хакасия - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© Фото : Официальный портал исполнительных органов государственной власти Республики Хакасия
Здание правительства Республики Хакасия. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 30 мар - РИА Новости. В Хакасии объявлено штормовое предупреждение, сообщает республиканский главк МЧС.
"Согласно штормовому предупреждению №6 Хакасского ЦГМС – филиала ФГБУ "Среднесибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды": во второй половине дня и до конца суток 30 марта по Республике Хакасия ожидается очень сильный северо-западный ветер, порывы 15-20 метров в секунду, местами 25 метров в секунду и более, в горных районах Республики Хакасия сильный и очень сильный снег", - говорится в сообщении.
В ведомстве предупредили, что во время штормового ветра запрещается сжигать мусор и проводить другие огневые работы, так как это может привести к пожару. Водителям спасатели посоветовали соблюдать меры предосторожности, а в дальнюю дорогу брать запасные части, средства связи, теплую одежду и перекус.
В соседнем Красноярском крае из-за сильных осадков были введены ограничения на некоторых участках федеральных трасс для транспортных средств категорий "С" и "D".
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ПроисшествияРеспублика ХакасияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоссияПогода
 
 
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