https://ria.ru/20230330/preduprezhdenie-1861818890.html

В Хакасии объявили штормовое предупреждение

В Хакасии объявили штормовое предупреждение - РИА Новости, 30.03.2023

В Хакасии объявили штормовое предупреждение

В Хакасии объявлено штормовое предупреждение, сообщает республиканский главк МЧС. РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T12:49

2023-03-30T12:49

2023-03-30T12:50

происшествия

республика хакасия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

погода

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КРАСНОЯРСК, 30 мар - РИА Новости. В Хакасии объявлено штормовое предупреждение, сообщает республиканский главк МЧС. "Согласно штормовому предупреждению №6 Хакасского ЦГМС – филиала ФГБУ "Среднесибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды": во второй половине дня и до конца суток 30 марта по Республике Хакасия ожидается очень сильный северо-западный ветер, порывы 15-20 метров в секунду, местами 25 метров в секунду и более, в горных районах Республики Хакасия сильный и очень сильный снег", - говорится в сообщении. В ведомстве предупредили, что во время штормового ветра запрещается сжигать мусор и проводить другие огневые работы, так как это может привести к пожару. Водителям спасатели посоветовали соблюдать меры предосторожности, а в дальнюю дорогу брать запасные части, средства связи, теплую одежду и перекус. В соседнем Красноярском крае из-за сильных осадков были введены ограничения на некоторых участках федеральных трасс для транспортных средств категорий "С" и "D".

https://ria.ru/20230329/pavodok-1861556126.html

республика хакасия

россия

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, республика хакасия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, погода