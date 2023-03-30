https://ria.ru/20230330/pozhar-1861790089.html

Пожар в Ставропольском крае локализовали

Пожар в Ставропольском крае локализовали - РИА Новости, 30.03.2023

Пожар в Ставропольском крае локализовали

Крупный пожар в металлическом боксе в Предгорном муниципальном округе Ставропольского края локализован на площади 3,5 тысячи квадратных метров, люди не... РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T11:48

2023-03-30T11:48

2023-03-30T11:49

происшествия

ставропольский край

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Крупный пожар в металлическом боксе в Предгорном муниципальном округе Ставропольского края локализован на площади 3,5 тысячи квадратных метров, люди не пострадали, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.Как сообщал краевой главк МЧС, пожар произошел в боксе с товарами хозяйственного назначения на рынке "Привокзальный" на 3-м километре автодороги Пятигорск – Георгиевск."В 11.41 мск на месте пожара объявлена локализация на площади 3500 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что пострадавших в результате пожара нет.

https://ria.ru/20230329/pozhary-1861556537.html

ставропольский край

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, ставропольский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)