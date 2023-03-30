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Пожар в Ставропольском крае локализовали - РИА Новости, 30.03.2023
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11:48 30.03.2023 (обновлено: 11:49 30.03.2023)
https://ria.ru/20230330/pozhar-1861790089.html
Пожар в Ставропольском крае локализовали
Пожар в Ставропольском крае локализовали - РИА Новости, 30.03.2023
Пожар в Ставропольском крае локализовали
Крупный пожар в металлическом боксе в Предгорном муниципальном округе Ставропольского края локализован на площади 3,5 тысячи квадратных метров, люди не... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T11:48
2023-03-30T11:49
происшествия
ставропольский край
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Крупный пожар в металлическом боксе в Предгорном муниципальном округе Ставропольского края локализован на площади 3,5 тысячи квадратных метров, люди не пострадали, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.Как сообщал краевой главк МЧС, пожар произошел в боксе с товарами хозяйственного назначения на рынке "Привокзальный" на 3-м километре автодороги Пятигорск – Георгиевск."В 11.41 мск на месте пожара объявлена локализация на площади 3500 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что пострадавших в результате пожара нет.
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ставропольский край
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происшествия, ставропольский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ставропольский край, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар в Ставропольском крае локализовали

Пожар в металлическом боксе в Ставропольском крае локализовали

© Фото : ГУ МЧС России по Ставропольскому краюТушение пожара на рынке "Привокзальный" в Ставропольском крае
Тушение пожара на рынке Привокзальный в Ставропольском крае - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© Фото : ГУ МЧС России по Ставропольскому краю
Тушение пожара на рынке "Привокзальный" в Ставропольском крае
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Крупный пожар в металлическом боксе в Предгорном муниципальном округе Ставропольского края локализован на площади 3,5 тысячи квадратных метров, люди не пострадали, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Как сообщал краевой главк МЧС, пожар произошел в боксе с товарами хозяйственного назначения на рынке "Привокзальный" на 3-м километре автодороги Пятигорск – Георгиевск.
"В 11.41 мск на месте пожара объявлена локализация на площади 3500 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что пострадавших в результате пожара нет.
Губернатор Амурской области Василий Орлов - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
Губернатор Приамурья предупредил об ответственности за пожары в лесах
29 марта, 14:32
 
ПроисшествияСтавропольский крайРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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