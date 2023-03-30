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Сотрудники ГИБДД помогли выбраться из снежного плена водителю легковушки

Сотрудники ГИБДД помогли выбраться из снежного плена водителю легковушки - РИА Новости, 30.03.2023

Сотрудники ГИБДД помогли выбраться из снежного плена водителю легковушки

Сотрудники полиции помогли водителю легкового автомобиля в Ростовской области, который съехал с дороги и не смог вернуться на нее из-за снегопада, сообщило... РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T20:13

2023-03-30T20:13

2023-03-30T22:02

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 мар — РИА Новости. Сотрудники полиции помогли водителю легкового автомобиля в Ростовской области, который съехал с дороги и не смог вернуться на нее из-за снегопада, сообщило управление ГИБДД по региону. Как уточняется, инцидент произошел в районе хутора Чапаев в Белокалитвинском районе. Водитель ВАЗ-21099 не справился с управлением и съехал с дороги, а выехать обратно на проезжую часть самостоятельно не смог. "Проезжавшие мимо инспекторы ДПС отдела ГИБДД Белокалитвинского района старший лейтенант полиции Валерий Калашников и лейтенант полиции Гор Саакян незамедлительно пришли на помощь к автомобилисту и помогли вернуть транспортное средство на проезжую часть", — рассказали в ведомстве.Мокрый снег с дождем, переходящий в снегопад, начался в Ростовской области в ночь на 30 марта и продолжается до сих пор. На трассе М-4 "Дон" образовались многокилометровые пробки, на нескольких участках ограничили движение для большегрузов.

https://ria.ru/20230321/baykal-1859353233.html

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происшествия, авто, ростовская область, белокалитвинский район, россия, гибдд мвд рф