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Сотрудники ГИБДД помогли выбраться из снежного плена водителю легковушки - РИА Новости, 30.03.2023
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20:13 30.03.2023 (обновлено: 22:02 30.03.2023)
https://ria.ru/20230330/pomosch-1861976800.html
Сотрудники ГИБДД помогли выбраться из снежного плена водителю легковушки
Сотрудники ГИБДД помогли выбраться из снежного плена водителю легковушки - РИА Новости, 30.03.2023
Сотрудники ГИБДД помогли выбраться из снежного плена водителю легковушки
Сотрудники полиции помогли водителю легкового автомобиля в Ростовской области, который съехал с дороги и не смог вернуться на нее из-за снегопада, сообщило... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T20:13
2023-03-30T22:02
хорошие новости
происшествия
авто
ростовская область
белокалитвинский район
россия
гибдд мвд рф
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 мар — РИА Новости. Сотрудники полиции помогли водителю легкового автомобиля в Ростовской области, который съехал с дороги и не смог вернуться на нее из-за снегопада, сообщило управление ГИБДД по региону. Как уточняется, инцидент произошел в районе хутора Чапаев в Белокалитвинском районе. Водитель ВАЗ-21099 не справился с управлением и съехал с дороги, а выехать обратно на проезжую часть самостоятельно не смог. "Проезжавшие мимо инспекторы ДПС отдела ГИБДД Белокалитвинского района старший лейтенант полиции Валерий Калашников и лейтенант полиции Гор Саакян незамедлительно пришли на помощь к автомобилисту и помогли вернуть транспортное средство на проезжую часть", — рассказали в ведомстве.Мокрый снег с дождем, переходящий в снегопад, начался в Ростовской области в ночь на 30 марта и продолжается до сих пор. На трассе М-4 "Дон" образовались многокилометровые пробки, на нескольких участках ограничили движение для большегрузов.
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ростовская область
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происшествия, авто, ростовская область, белокалитвинский район, россия, гибдд мвд рф
Хорошие новости, Происшествия, Авто, Ростовская область, Белокалитвинский район, Россия, ГИБДД МВД РФ
Сотрудники ГИБДД помогли выбраться из снежного плена водителю легковушки

Сотрудники ГИБДД помогли водителю легковушки, застрявшей в сугробе в Ростовской области

© УГИБДД по Ростовской областиСотрудники УГИБДД помогли водителю, который съехал с дороги в Ростовской области. Кадр видео
Сотрудники УГИБДД помогли водителю, который съехал с дороги в Ростовской области. Кадр видео
© УГИБДД по Ростовской области
Сотрудники УГИБДД помогли водителю, который съехал с дороги в Ростовской области. Кадр видео
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 мар — РИА Новости. Сотрудники полиции помогли водителю легкового автомобиля в Ростовской области, который съехал с дороги и не смог вернуться на нее из-за снегопада, сообщило управление ГИБДД по региону.
Как уточняется, инцидент произошел в районе хутора Чапаев в Белокалитвинском районе. Водитель ВАЗ-21099 не справился с управлением и съехал с дороги, а выехать обратно на проезжую часть самостоятельно не смог.
"Проезжавшие мимо инспекторы ДПС отдела ГИБДД Белокалитвинского района старший лейтенант полиции Валерий Калашников и лейтенант полиции Гор Саакян незамедлительно пришли на помощь к автомобилисту и помогли вернуть транспортное средство на проезжую часть", — рассказали в ведомстве.
Мокрый снег с дождем, переходящий в снегопад, начался в Ростовской области в ночь на 30 марта и продолжается до сих пор. На трассе М-4 "Дон" образовались многокилометровые пробки, на нескольких участках ограничили движение для большегрузов.
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Хорошие новостиПроисшествияАвтоРостовская областьБелокалитвинский районРоссияГИБДД МВД РФ
 
 
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