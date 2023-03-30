https://ria.ru/20230330/politika-1861533267.html

Вашингтон загнали в тупик. Кому США проиграли целый регион

Вашингтон загнали в тупик. Кому США проиграли целый регион - РИА Новости, 30.03.2023

Вашингтон загнали в тупик. Кому США проиграли целый регион

В Тегеране вновь заговорили о выходе из фактически замороженной "ядерной сделки". Эти заявления прозвучали на фоне сближения Ирана с Саудовской Аравией. О том,... РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T08:00

2023-03-30T08:00

2023-03-30T11:34

в мире

иран

тегеран (город)

саудовская аравия

хосейн амир абдоллахиан

джо байден

али хаменеи

магатэ

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости, Ренат Абдуллин. В Тегеране вновь заговорили о выходе из фактически замороженной "ядерной сделки". Эти заявления прозвучали на фоне сближения Ирана с Саудовской Аравией. О том, как последние события на Ближнем Востоке меняют региональный расклад, — в материале РИА Новости.Судьба "ядерной сделки"Законопроект о прекращении переговоров по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по сворачиванию ядерной программы внесли в меджлис (иранский парламент). "Дверь для диалога может закрыться", — предупредил министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиан.При этом Тегеран по-прежнему привержен сотрудничеству с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) и соблюдает мартовские договоренности с гендиректором организации Рафаэлем Гросси, подчеркнул дипломат.Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) предоставила МАГАТЭ право проверять три ядерных объекта.СВПД подписали в формате "5+1": пять постоянных членов Совбеза ООН (Россия, Китай, Великобритания, Франция и США) и Германия. При президентстве Дональда Трампа американцы отозвали подпись. Джо Байден пытался вернуться к соглашению, но в Тегеране, похоже, уже передумали.Давний конфликтИран восстановил дипломатические отношения с Саудовской Аравией (КСА), разорванные семь лет назад.В 2011-м саудиты, тогда главные союзники американцев в регионе, обвинили Тегеран в разжигании в Бахрейне массовых акций против королевской семьи и направили более тысячи солдат для подавления беспорядков. Вскоре в Сирии разразилась гражданская война. Иран поддержал президента Башара Асада, предоставил ему вооруженные силы и деньги для борьбы с суннитскими повстанцами. В Саудовской Аравии большинство — сунниты, поэтому Эр-Рияд помогал мятежникам.В 2015-м, во время ежегодного хаджа в Мекке, в давке погибли около двух тысяч паломников, в том числе более 400 иранцев. Тегеран возложил ответственность на Эр-Рияд.Через четыре месяца после этой трагедии саудиты казнили шиитского прововедника Нимра аль-Нимра, видного критика правительства королевства. Протестующие в Тегеране штурмовали посольство Саудовской Аравии, а верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил о "божественной мести". Эр-Рияд разорвал отношения с Тегераном. Но теперь все это в прошлом.Ирано-саудовское потеплениеС апреля по сентябрь 2022-го состоялись четыре раунда переговоров между Ираном и КСА, в основном при посредничестве Ирака и Омана.После пятой встречи Хаменеи призвал вновь взаимно открыть посольства Саудовской Аравии и Ирана. Вскоре председатель КНР Си Цзиньпин посетил Эр-Рияд, где его принял принц Мухаммед бин Салман. И вопрос был решен.Подробности достигнутого соглашения неизвестны. Видимо, даны взаимные заверения в том, что Иран и Саудовская Аравия не станут мешать друг другу в сфере политики, разведки, безопасности и СМИ.Дипломаты двух стран встретятся до окончания священного месяца Рамадан (не позднее 20-х чисел апреля), чтобы окончательно оформить историческое примирение, сообщило официальное Саудовское агентство печати (SPA).В Тегеране заявили, что президент Ибрахим Раиси "благосклонно принял" приглашение посетить Саудовскую Аравию. В Эр-Рияде этого пока не подтвердили.Также на уровне министров иностранных дел обсудят конкретные меры по сближению."Звонок" для СШАДля Белого дома это стало шоком.Во-первых, посредником выступил Пекин — один из главных внешнеполитических противников Вашингтона."Саудовско-иранская разрядка — тревожный звонок для Америки, — отмечает профессор международных отношений Гарвардского университета Роберта и Рене Белфер, обозреватель издания Foreign Policy Стивен Уолт. — <…> Это обнажает добровольно созданные препятствия, долгое время наносившие вред политике США на Ближнем Востоке, и демонстрирует, как Китай пытается представить себя в качестве силы примирения во всем мире — роли, от которой Соединенные Штаты в значительной степени отказались в последние годы".Во-вторых, отношения с вроде бы надежным союзником еще больше осложнились. А на Ближнем Востоке у американцев давно не ладится. С Джо Байденом лидеры стран Залива, включая КСА, в прошлом году даже не стали разговаривать по телефону. Его личный визит в регион также оставил неприятный осадок. Принимали президента явно неохотно, что не ускользнуло от внимания СМИ.Наконец, почувствовав поддержку крупного регионального игрока, Иран теперь может диктовать условия по СВПД.Главное — уйти от санкцийОпрошенные РИА Новости эксперты сходятся в том, что ирано-саудовское сближение и вероятный пересмотр СВПД переформатируют весь Ближний Восток."Арабские противники Ирана меньше волнуются насчет ядерной программы, чем, например, Израиль, — говорит старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сажин. — С другой стороны, их беспокоит военно-политическая активность Ирана. Что касается законопроекта об СВПД, то его перспективы пока неясны".Эксперт уверен: главное для Ирана — снятие санкций. А это нереально без восстановления СВПД. Однако в Тегеране есть силы, заинтересованные в сохранении статуса-кво. Это прежде всего Корпус стражей исламской революции (КСИР), военно-политическая элита страны, своего рода "государство в государстве". "КСИР адаптировал под санкции "черный" и "серый" бизнесы, получив огромные дивиденды", — напоминает Сажин.В то же время, добавляет он, обсуждение СВПД в меджлисе — сигнал для группы "5+1": окно возможностей еще открыто.Профессор кафедры теории и истории международных отношений РУДН Владимир Белов также полагает, что проблема "ядерной сделки" — ключевая для иранской экономики."Тегеран решает сложнейшую задачу: стоит ли сохранять такую зыбкую почву для партнерства с европейцами? Есть выбор: либо постоянно опираться на Запад или Россию, либо сосредоточиться на ближневосточной политике", — рассуждает он.У Саудовской Аравии, подчеркивает аналитик, собственные приоритеты. Это в первую очередь создание образа доминирующего игрока. Американцам, привыкшим к лидерству, такая логика чужда и непонятна.

иран

тегеран (город)

саудовская аравия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, иран, тегеран (город), саудовская аравия, хосейн амир абдоллахиан, джо байден, али хаменеи, магатэ, оон