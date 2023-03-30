Вашингтон загнали в тупик. Кому США проиграли целый регион
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден в Международном аэропорту имени короля Абдул-Азиза в Саудовской Аравии
© AP Photo / Evan Vucci
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости, Ренат Абдуллин. В Тегеране вновь заговорили о выходе из фактически замороженной "ядерной сделки". Эти заявления прозвучали на фоне сближения Ирана с Саудовской Аравией. О том, как последние события на Ближнем Востоке меняют региональный расклад, — в материале РИА Новости.
Судьба "ядерной сделки"
Законопроект о прекращении переговоров по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по сворачиванию ядерной программы внесли в меджлис (иранский парламент). "Дверь для диалога может закрыться", — предупредил министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиан.
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Тегеране
Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Тегеране
При этом Тегеран по-прежнему привержен сотрудничеству с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) и соблюдает мартовские договоренности с гендиректором организации Рафаэлем Гросси, подчеркнул дипломат.
Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) предоставила МАГАТЭ право проверять три ядерных объекта.
СВПД подписали в формате "5+1": пять постоянных членов Совбеза ООН (Россия, Китай, Великобритания, Франция и США) и Германия. При президентстве Дональда Трампа американцы отозвали подпись. Джо Байден пытался вернуться к соглашению, но в Тегеране, похоже, уже передумали.
Давний конфликт
Иран восстановил дипломатические отношения с Саудовской Аравией (КСА), разорванные семь лет назад.
© AP Photo / Amr NabilПресс-конференция военного представителя Саудовской Аравии в Эр-Рияде по вопросу нападения на объекты нефтяной компании Aramco
© AP Photo / Amr Nabil
Пресс-конференция военного представителя Саудовской Аравии в Эр-Рияде по вопросу нападения на объекты нефтяной компании Aramco
В 2011-м саудиты, тогда главные союзники американцев в регионе, обвинили Тегеран в разжигании в Бахрейне массовых акций против королевской семьи и направили более тысячи солдат для подавления беспорядков. Вскоре в Сирии разразилась гражданская война. Иран поддержал президента Башара Асада, предоставил ему вооруженные силы и деньги для борьбы с суннитскими повстанцами. В Саудовской Аравии большинство — сунниты, поэтому Эр-Рияд помогал мятежникам.
В 2015-м, во время ежегодного хаджа в Мекке, в давке погибли около двух тысяч паломников, в том числе более 400 иранцев. Тегеран возложил ответственность на Эр-Рияд.
Через четыре месяца после этой трагедии саудиты казнили шиитского прововедника Нимра аль-Нимра, видного критика правительства королевства. Протестующие в Тегеране штурмовали посольство Саудовской Аравии, а верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил о "божественной мести". Эр-Рияд разорвал отношения с Тегераном. Но теперь все это в прошлом.
Ирано-саудовское потепление
С апреля по сентябрь 2022-го состоялись четыре раунда переговоров между Ираном и КСА, в основном при посредничестве Ирака и Омана.
© AP Photo / Nournews Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани и советник по национальной безопасности Саудовской Аравии Мусаид аль-Айбан на церемонии подписания соглашения о возобновлении дипломатических отношений между странами в Пекине
© AP Photo / Nournews
Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани и советник по национальной безопасности Саудовской Аравии Мусаид аль-Айбан на церемонии подписания соглашения о возобновлении дипломатических отношений между странами в Пекине
После пятой встречи Хаменеи призвал вновь взаимно открыть посольства Саудовской Аравии и Ирана. Вскоре председатель КНР Си Цзиньпин посетил Эр-Рияд, где его принял принц Мухаммед бин Салман. И вопрос был решен.
Подробности достигнутого соглашения неизвестны. Видимо, даны взаимные заверения в том, что Иран и Саудовская Аравия не станут мешать друг другу в сфере политики, разведки, безопасности и СМИ.
Дипломаты двух стран встретятся до окончания священного месяца Рамадан (не позднее 20-х чисел апреля), чтобы окончательно оформить историческое примирение, сообщило официальное Саудовское агентство печати (SPA).
В Тегеране заявили, что президент Ибрахим Раиси "благосклонно принял" приглашение посетить Саудовскую Аравию. В Эр-Рияде этого пока не подтвердили.
Также на уровне министров иностранных дел обсудят конкретные меры по сближению.
"Звонок" для США
Для Белого дома это стало шоком.
© AP Photo / Saudi Royal Palace/Bandar AljaloudНаследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд и президент США Джо Байден во время встречи во дворце Аль-Салам в Джидде
© AP Photo / Saudi Royal Palace/Bandar Aljaloud
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд и президент США Джо Байден во время встречи во дворце Аль-Салам в Джидде
Во-первых, посредником выступил Пекин — один из главных внешнеполитических противников Вашингтона.
"Саудовско-иранская разрядка — тревожный звонок для Америки, — отмечает профессор международных отношений Гарвардского университета Роберта и Рене Белфер, обозреватель издания Foreign Policy Стивен Уолт. — <…> Это обнажает добровольно созданные препятствия, долгое время наносившие вред политике США на Ближнем Востоке, и демонстрирует, как Китай пытается представить себя в качестве силы примирения во всем мире — роли, от которой Соединенные Штаты в значительной степени отказались в последние годы".
Во-вторых, отношения с вроде бы надежным союзником еще больше осложнились. А на Ближнем Востоке у американцев давно не ладится. С Джо Байденом лидеры стран Залива, включая КСА, в прошлом году даже не стали разговаривать по телефону. Его личный визит в регион также оставил неприятный осадок. Принимали президента явно неохотно, что не ускользнуло от внимания СМИ.
Наконец, почувствовав поддержку крупного регионального игрока, Иран теперь может диктовать условия по СВПД.
Главное — уйти от санкций
Опрошенные РИА Новости эксперты сходятся в том, что ирано-саудовское сближение и вероятный пересмотр СВПД переформатируют весь Ближний Восток.
© Фото : @Mikhail Ulyanov/TwitterВстреча рабочей группы по снятию санкций в рамках венских переговоров по СВПД
Встреча рабочей группы по снятию санкций в рамках венских переговоров по СВПД
"Арабские противники Ирана меньше волнуются насчет ядерной программы, чем, например, Израиль, — говорит старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сажин. — С другой стороны, их беспокоит военно-политическая активность Ирана. Что касается законопроекта об СВПД, то его перспективы пока неясны".
Эксперт уверен: главное для Ирана — снятие санкций. А это нереально без восстановления СВПД. Однако в Тегеране есть силы, заинтересованные в сохранении статуса-кво. Это прежде всего Корпус стражей исламской революции (КСИР), военно-политическая элита страны, своего рода "государство в государстве". "КСИР адаптировал под санкции "черный" и "серый" бизнесы, получив огромные дивиденды", — напоминает Сажин.
В то же время, добавляет он, обсуждение СВПД в меджлисе — сигнал для группы "5+1": окно возможностей еще открыто.
Профессор кафедры теории и истории международных отношений РУДН Владимир Белов также полагает, что проблема "ядерной сделки" — ключевая для иранской экономики.
"Тегеран решает сложнейшую задачу: стоит ли сохранять такую зыбкую почву для партнерства с европейцами? Есть выбор: либо постоянно опираться на Запад или Россию, либо сосредоточиться на ближневосточной политике", — рассуждает он.
У Саудовской Аравии, подчеркивает аналитик, собственные приоритеты. Это в первую очередь создание образа доминирующего игрока. Американцам, привыкшим к лидерству, такая логика чужда и непонятна.