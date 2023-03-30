https://ria.ru/20230330/pogoda-1861741537.html

Москвичей предупредили о снеге с дождем

Москвичей предупредили о снеге с дождем - РИА Новости, 30.03.2023

Москвичей предупредили о снеге с дождем

Облачная погода с неустойчивыми прояснениями, снег с дождем и до плюс 6 градусов ожидаются в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра... РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T08:12

2023-03-30T08:12

2023-03-30T08:12

погода

московская область (подмосковье)

москва

евгений тишковец

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Облачная погода с неустойчивыми прояснениями, снег с дождем и до плюс 6 градусов ожидаются в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Синоптическая ситуация в Москве будет в четверг определяться тыловой частью ложбины циклона, поэтому ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода, местами возможны небольшие осадки, которые подразумевают очень слабую, незначительную интенсивность, но высокую вероятность перехода в смешанную фазу", - сказал Тишковец. Синоптик пояснил, что снег с дождем в основном коснется запада, северо-запада и севера столичного региона. "По Москве, если скользнет, то очень символично, по касательной", - сказал Тишковец. По словам специалиста, в четверг в столице температура воздуха составит плюс 4-6 градусов, в Московской области плюс 2-7 градусов. Ветер будет дуть северо-западный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 745 миллиметров ртутного столба. Также Тишковец отметил, что в среду в Москве выпало 6 миллиметров осадков, что составляет 15% от месячной нормы или полведра дождевой воды на квадратный метр.

https://ria.ru/20230329/pogoda-1861494811.html

московская область (подмосковье)

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

погода, московская область (подмосковье), москва, евгений тишковец