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В Подольске реконструируют продуктовый рынок - РИА Новости, 30.03.2023
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Новости Подмосковья
 
11:39 30.03.2023
https://ria.ru/20230330/podolsk-1861784531.html
В Подольске реконструируют продуктовый рынок
В Подольске реконструируют продуктовый рынок - РИА Новости, 30.03.2023
В Подольске реконструируют продуктовый рынок
Продуктовый рынок площадью 8 тысяч квадратных метров реконструируют в подмосковном Подольске, сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T11:39
2023-03-30T11:39
новости подмосковья
подольск
московская область (подмосковье)
георгий филимонов
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МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Продуктовый рынок площадью 8 тысяч квадратных метров реконструируют в подмосковном Подольске, сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.Здание рынка построено в 1972 году. На сегодняшний день проведена модернизация правого крыла здания. В сентябре планируется завершить реконструкцию остальных площадей и открытие фуд-холла площадью 1,6 тысячи квадратных метров, указывается в сообщении."Рынок располагается на исторической площадке в центре города, его площадь составляет 8 тысяч квадратных метров. Для контроля качества и безопасности продукции здесь модернизировали ветеринарную лабораторию. Вся продукция находится под контролем специалистов Госветслужбы Подмосковья", - цитирует пресс-служба зампреда правительства Московской области Георгия Филимонова.
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подольск, московская область (подмосковье), георгий филимонов
Новости Подмосковья, Подольск, Московская область (Подмосковье), Георгий Филимонов

В Подольске реконструируют продуктовый рынок

© РИА Новости / Артур Лебедев | Перейти в медиабанкПродуктовый рынок
Продуктовый рынок - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© РИА Новости / Артур Лебедев
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Продуктовый рынок
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Продуктовый рынок площадью 8 тысяч квадратных метров реконструируют в подмосковном Подольске, сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Здание рынка построено в 1972 году. На сегодняшний день проведена модернизация правого крыла здания. В сентябре планируется завершить реконструкцию остальных площадей и открытие фуд-холла площадью 1,6 тысячи квадратных метров, указывается в сообщении.
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"Рынок располагается на исторической площадке в центре города, его площадь составляет 8 тысяч квадратных метров. Для контроля качества и безопасности продукции здесь модернизировали ветеринарную лабораторию. Вся продукция находится под контролем специалистов Госветслужбы Подмосковья", - цитирует пресс-служба зампреда правительства Московской области Георгия Филимонова.
 
Новости ПодмосковьяПодольскМосковская область (Подмосковье)Георгий Филимонов
 
 
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