https://ria.ru/20230330/podolsk-1861784531.html

В Подольске реконструируют продуктовый рынок

В Подольске реконструируют продуктовый рынок - РИА Новости, 30.03.2023

В Подольске реконструируют продуктовый рынок

Продуктовый рынок площадью 8 тысяч квадратных метров реконструируют в подмосковном Подольске, сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и... РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T11:39

2023-03-30T11:39

2023-03-30T11:39

новости подмосковья

подольск

московская область (подмосковье)

георгий филимонов

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МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Продуктовый рынок площадью 8 тысяч квадратных метров реконструируют в подмосковном Подольске, сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.Здание рынка построено в 1972 году. На сегодняшний день проведена модернизация правого крыла здания. В сентябре планируется завершить реконструкцию остальных площадей и открытие фуд-холла площадью 1,6 тысячи квадратных метров, указывается в сообщении."Рынок располагается на исторической площадке в центре города, его площадь составляет 8 тысяч квадратных метров. Для контроля качества и безопасности продукции здесь модернизировали ветеринарную лабораторию. Вся продукция находится под контролем специалистов Госветслужбы Подмосковья", - цитирует пресс-служба зампреда правительства Московской области Георгия Филимонова.

https://ria.ru/20230329/dorogi-1861643374.html

подольск

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

подольск, московская область (подмосковье), георгий филимонов