https://ria.ru/20230330/podmoskove-1861872310.html

Более 22 тысяч общественных территорий проверили в Подмосковье

Более 22 тысяч общественных территорий проверили в Подмосковье - РИА Новости, 30.03.2023

Более 22 тысяч общественных территорий проверили в Подмосковье

Состояние более 22 тысяч общественных территорий проверили в Московской области в первом квартале текущего года, говорится в сообщении пресс-службы главного... РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T15:25

2023-03-30T15:25

2023-03-30T15:25

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

городское хозяйство москвы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0c/1816227992_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_dd88c93e2591bb5245fd0331fa7ba16c.jpg

МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Состояние более 22 тысяч общественных территорий проверили в Московской области в первом квартале текущего года, говорится в сообщении пресс-службы главного управления содержания территорий Подмосковья (ГУСТ).Инспекторы ГУСТ провели проверку качества уборки пространств, детских и спортивных площадок, а также локаций по обращениям жителей региона на портале "Добродел"."В первом квартале инспекторский состав ГУСТ проверил 22 623 объекта, которые включают в себя детские площадки, общественные территории", - цитирует пресс-служба главу ведомства Светлану Аипову.Наибольшее количество проверок пришлось на Коломенский городской округ – 1488 локаций."Коммунальные службы уже должны быть готовы к предстоящему месяцу чистоты и благоустройства: в ближайшее время им предстоит законсервировать технику, которая не будет использоваться в теплое время года, закупить необходимые посадочные материалы и средства для ремонта, а также инвентарь и форму для сотрудников", - добавила Аипова.

https://ria.ru/20230330/podmoskove-1861843068.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), городское хозяйство москвы