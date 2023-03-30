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Более 22 тысяч общественных территорий проверили в Подмосковье - РИА Новости, 30.03.2023
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Новости Подмосковья
 
15:25 30.03.2023
https://ria.ru/20230330/podmoskove-1861872310.html
Более 22 тысяч общественных территорий проверили в Подмосковье
Более 22 тысяч общественных территорий проверили в Подмосковье - РИА Новости, 30.03.2023
Более 22 тысяч общественных территорий проверили в Подмосковье
Состояние более 22 тысяч общественных территорий проверили в Московской области в первом квартале текущего года, говорится в сообщении пресс-службы главного... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T15:25
2023-03-30T15:25
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Состояние более 22 тысяч общественных территорий проверили в Московской области в первом квартале текущего года, говорится в сообщении пресс-службы главного управления содержания территорий Подмосковья (ГУСТ).Инспекторы ГУСТ провели проверку качества уборки пространств, детских и спортивных площадок, а также локаций по обращениям жителей региона на портале "Добродел"."В первом квартале инспекторский состав ГУСТ проверил 22 623 объекта, которые включают в себя детские площадки, общественные территории", - цитирует пресс-служба главу ведомства Светлану Аипову.Наибольшее количество проверок пришлось на Коломенский городской округ – 1488 локаций."Коммунальные службы уже должны быть готовы к предстоящему месяцу чистоты и благоустройства: в ближайшее время им предстоит законсервировать технику, которая не будет использоваться в теплое время года, закупить необходимые посадочные материалы и средства для ремонта, а также инвентарь и форму для сотрудников", - добавила Аипова.
https://ria.ru/20230330/podmoskove-1861843068.html
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московская область (подмосковье), городское хозяйство москвы
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Городское хозяйство Москвы

Более 22 тысяч общественных территорий проверили в Подмосковье

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкРебенок катается на самокате у спортивной площадки
Ребенок катается на самокате у спортивной площадки - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Ребенок катается на самокате у спортивной площадки
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МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Состояние более 22 тысяч общественных территорий проверили в Московской области в первом квартале текущего года, говорится в сообщении пресс-службы главного управления содержания территорий Подмосковья (ГУСТ).
Инспекторы ГУСТ провели проверку качества уборки пространств, детских и спортивных площадок, а также локаций по обращениям жителей региона на портале "Добродел".
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"В первом квартале инспекторский состав ГУСТ проверил 22 623 объекта, которые включают в себя детские площадки, общественные территории", - цитирует пресс-служба главу ведомства Светлану Аипову.
Наибольшее количество проверок пришлось на Коломенский городской округ – 1488 локаций.
"Коммунальные службы уже должны быть готовы к предстоящему месяцу чистоты и благоустройства: в ближайшее время им предстоит законсервировать технику, которая не будет использоваться в теплое время года, закупить необходимые посадочные материалы и средства для ремонта, а также инвентарь и форму для сотрудников", - добавила Аипова.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Городское хозяйство Москвы
 
 
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