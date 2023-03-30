https://ria.ru/20230330/podmoskove-1861872310.html
Более 22 тысяч общественных территорий проверили в Подмосковье
Более 22 тысяч общественных территорий проверили в Подмосковье - РИА Новости, 30.03.2023
Более 22 тысяч общественных территорий проверили в Подмосковье
Состояние более 22 тысяч общественных территорий проверили в Московской области в первом квартале текущего года, говорится в сообщении пресс-службы главного... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T15:25
2023-03-30T15:25
2023-03-30T15:25
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
городское хозяйство москвы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0c/1816227992_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_dd88c93e2591bb5245fd0331fa7ba16c.jpg
МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Состояние более 22 тысяч общественных территорий проверили в Московской области в первом квартале текущего года, говорится в сообщении пресс-службы главного управления содержания территорий Подмосковья (ГУСТ).Инспекторы ГУСТ провели проверку качества уборки пространств, детских и спортивных площадок, а также локаций по обращениям жителей региона на портале "Добродел"."В первом квартале инспекторский состав ГУСТ проверил 22 623 объекта, которые включают в себя детские площадки, общественные территории", - цитирует пресс-служба главу ведомства Светлану Аипову.Наибольшее количество проверок пришлось на Коломенский городской округ – 1488 локаций."Коммунальные службы уже должны быть готовы к предстоящему месяцу чистоты и благоустройства: в ближайшее время им предстоит законсервировать технику, которая не будет использоваться в теплое время года, закупить необходимые посадочные материалы и средства для ремонта, а также инвентарь и форму для сотрудников", - добавила Аипова.
https://ria.ru/20230330/podmoskove-1861843068.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0c/1816227992_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6c191a9944ba2748d6951905ce8621e8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), городское хозяйство москвы
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Городское хозяйство Москвы
МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Состояние более 22 тысяч общественных территорий проверили в Московской области в первом квартале текущего года, говорится в сообщении пресс-службы главного управления содержания территорий Подмосковья (ГУСТ).
Инспекторы ГУСТ провели проверку качества уборки пространств, детских и спортивных площадок, а также локаций по обращениям жителей региона на портале "Добродел".
Еще один проблемный дом достроили в Подмосковье
"В первом квартале инспекторский состав ГУСТ проверил 22 623 объекта, которые включают в себя детские площадки, общественные территории", - цитирует пресс-служба главу ведомства Светлану Аипову.
Наибольшее количество проверок пришлось на Коломенский городской округ – 1488 локаций.
"Коммунальные службы уже должны быть готовы к предстоящему месяцу чистоты и благоустройства: в ближайшее время им предстоит законсервировать технику, которая не будет использоваться в теплое время года, закупить необходимые посадочные материалы и средства для ремонта, а также инвентарь и форму для сотрудников", - добавила Аипова.