https://ria.ru/20230330/podmoskove-1861843068.html

Еще один проблемный дом достроили в Подмосковье

Еще один проблемный дом достроили в Подмосковье - РИА Новости, 30.03.2023

Еще один проблемный дом достроили в Подмосковье

Главгосстройнадзор Московской области выдал заключение о соответствии проектной документации (ЗОС) ЖК "Дом на Серпуховской" в городском округе Подольск,... РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T14:20

2023-03-30T14:20

2023-03-30T14:20

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

подольск

главгосстройнадзор

жилье

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861848004_0:102:694:492_1920x0_80_0_0_6762967da4b94219c35849d70e168d8e.jpg

МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Главгосстройнадзор Московской области выдал заключение о соответствии проектной документации (ЗОС) ЖК "Дом на Серпуховской" в городском округе Подольск, сообщила пресс-служба ведомства.Дом, рассчитанный на 320 квартир, начали возводить в 2013 году, однако из-за финансовых трудностей застройщика ЗАО "Текс" строительство объекта было приостановлено, а сама компания была признана банкротом. В 2016 году дом включили в Единый реестр проблемных объектов (ЕРПО)."Строительные работы на объекте не велись более четырех лет и возобновились в 2021 году после передачи Фонду защиты прав граждан – участников долевого строительства Московской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230330/podmoskove-1861787199.html

московская область (подмосковье)

подольск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), подольск, главгосстройнадзор, жилье