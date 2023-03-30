https://ria.ru/20230330/podmoskove-1861843068.html
Еще один проблемный дом достроили в Подмосковье
Еще один проблемный дом достроили в Подмосковье - РИА Новости, 30.03.2023
Еще один проблемный дом достроили в Подмосковье
Главгосстройнадзор Московской области выдал заключение о соответствии проектной документации (ЗОС) ЖК "Дом на Серпуховской" в городском округе Подольск,... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T14:20
2023-03-30T14:20
2023-03-30T14:20
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МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Главгосстройнадзор Московской области выдал заключение о соответствии проектной документации (ЗОС) ЖК "Дом на Серпуховской" в городском округе Подольск, сообщила пресс-служба ведомства.Дом, рассчитанный на 320 квартир, начали возводить в 2013 году, однако из-за финансовых трудностей застройщика ЗАО "Текс" строительство объекта было приостановлено, а сама компания была признана банкротом. В 2016 году дом включили в Единый реестр проблемных объектов (ЕРПО)."Строительные работы на объекте не велись более четырех лет и возобновились в 2021 году после передачи Фонду защиты прав граждан – участников долевого строительства Московской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230330/podmoskove-1861787199.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), подольск, главгосстройнадзор, жилье
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Подольск, Главгосстройнадзор, Жилье