Рейтинг@Mail.ru
Еще один проблемный дом достроили в Подмосковье - РИА Новости, 30.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
 
14:20 30.03.2023
https://ria.ru/20230330/podmoskove-1861843068.html
Еще один проблемный дом достроили в Подмосковье
Еще один проблемный дом достроили в Подмосковье - РИА Новости, 30.03.2023
Еще один проблемный дом достроили в Подмосковье
Главгосстройнадзор Московской области выдал заключение о соответствии проектной документации (ЗОС) ЖК "Дом на Серпуховской" в городском округе Подольск,... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T14:20
2023-03-30T14:20
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
подольск
главгосстройнадзор
жилье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861848004_0:102:694:492_1920x0_80_0_0_6762967da4b94219c35849d70e168d8e.jpg
МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Главгосстройнадзор Московской области выдал заключение о соответствии проектной документации (ЗОС) ЖК "Дом на Серпуховской" в городском округе Подольск, сообщила пресс-служба ведомства.Дом, рассчитанный на 320 квартир, начали возводить в 2013 году, однако из-за финансовых трудностей застройщика ЗАО "Текс" строительство объекта было приостановлено, а сама компания была признана банкротом. В 2016 году дом включили в Единый реестр проблемных объектов (ЕРПО)."Строительные работы на объекте не велись более четырех лет и возобновились в 2021 году после передачи Фонду защиты прав граждан – участников долевого строительства Московской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230330/podmoskove-1861787199.html
московская область (подмосковье)
подольск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861848004_0:67:694:588_1920x0_80_0_0_e60bd6b26f14b493ccf31b2e3dcd3988.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), подольск, главгосстройнадзор, жилье
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Подольск, Главгосстройнадзор, Жилье

Еще один проблемный дом достроили в Подмосковье

© Фото : Telegram/Главгосстройнадзор МОЗавершён долгострой ЖК "Дом на Серпуховской" в подмосковном Подольске
Завершён долгострой ЖК Дом на Серпуховской в подмосковном Подольске - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© Фото : Telegram/Главгосстройнадзор МО
Завершён долгострой ЖК "Дом на Серпуховской" в подмосковном Подольске
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Главгосстройнадзор Московской области выдал заключение о соответствии проектной документации (ЗОС) ЖК "Дом на Серпуховской" в городском округе Подольск, сообщила пресс-служба ведомства.
Дом, рассчитанный на 320 квартир, начали возводить в 2013 году, однако из-за финансовых трудностей застройщика ЗАО "Текс" строительство объекта было приостановлено, а сама компания была признана банкротом. В 2016 году дом включили в Единый реестр проблемных объектов (ЕРПО).
Частные дома в жилом секторе Московской области - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
Более 100 объектов недвижимости выставили на торги в Подмосковье
Вчера, 11:50
"Строительные работы на объекте не велись более четырех лет и возобновились в 2021 году после передачи Фонду защиты прав граждан – участников долевого строительства Московской области", - говорится в сообщении.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ПодольскГлавгосстройнадзорЖилье
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала