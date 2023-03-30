https://ria.ru/20230330/podmoskove-1861787199.html
Более 100 объектов недвижимости выставили на торги в Подмосковье
Более 100 объектов недвижимости выставили на торги в Подмосковье - РИА Новости, 30.03.2023
Более 100 объектов недвижимости выставили на торги в Подмосковье
Свыше 100 объектов недвижимости выставили на торги в Московской области за прошедшую неделю, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T11:50
2023-03-30T11:50
2023-03-30T11:51
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МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Свыше 100 объектов недвижимости выставили на торги в Московской области за прошедшую неделю, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Подмосковья.В нем указывается, что речь идет о 93 земельных участках под аренду и 13 помещениях. Больше всего лотов выставлено в городских округах Ступино, Коломна, Воскресенск и Подольск."В Дмитровском городском округе можно приобрести в аренду участок площадью 10 соток для личного подсобного хозяйства. Срок аренды 13 лет, а начальная цена составляет 529 тысяч рублей в год", - отмечается в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье), ступино, коломна
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Ступино, Коломна