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Более 100 объектов недвижимости выставили на торги в Подмосковье - РИА Новости, 30.03.2023
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Новости Подмосковья
 
11:50 30.03.2023 (обновлено: 11:51 30.03.2023)
https://ria.ru/20230330/podmoskove-1861787199.html
Более 100 объектов недвижимости выставили на торги в Подмосковье
Более 100 объектов недвижимости выставили на торги в Подмосковье - РИА Новости, 30.03.2023
Более 100 объектов недвижимости выставили на торги в Подмосковье
Свыше 100 объектов недвижимости выставили на торги в Московской области за прошедшую неделю, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T11:50
2023-03-30T11:51
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
ступино
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МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Свыше 100 объектов недвижимости выставили на торги в Московской области за прошедшую неделю, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Подмосковья.В нем указывается, что речь идет о 93 земельных участках под аренду и 13 помещениях. Больше всего лотов выставлено в городских округах Ступино, Коломна, Воскресенск и Подольск."В Дмитровском городском округе можно приобрести в аренду участок площадью 10 соток для личного подсобного хозяйства. Срок аренды 13 лет, а начальная цена составляет 529 тысяч рублей в год", - отмечается в сообщении.
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московская область (подмосковье)
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московская область (подмосковье), ступино, коломна
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Ступино, Коломна

Более 100 объектов недвижимости выставили на торги в Подмосковье

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкЧастные дома в жилом секторе Московской области
Частные дома в жилом секторе Московской области - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© РИА Новости / Александр Вильф
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Частные дома в жилом секторе Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Свыше 100 объектов недвижимости выставили на торги в Московской области за прошедшую неделю, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Подмосковья.
В нем указывается, что речь идет о 93 земельных участках под аренду и 13 помещениях. Больше всего лотов выставлено в городских округах Ступино, Коломна, Воскресенск и Подольск.
В Долгопрудном построят еще одно импортозамещающее предприятие - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
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Вчера, 11:34
"В Дмитровском городском округе можно приобрести в аренду участок площадью 10 соток для личного подсобного хозяйства. Срок аренды 13 лет, а начальная цена составляет 529 тысяч рублей в год", - отмечается в сообщении.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)СтупиноКоломна
 
 
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