https://ria.ru/20230330/podmoskove-1861787199.html

Более 100 объектов недвижимости выставили на торги в Подмосковье

Более 100 объектов недвижимости выставили на торги в Подмосковье - РИА Новости, 30.03.2023

Более 100 объектов недвижимости выставили на торги в Подмосковье

Свыше 100 объектов недвижимости выставили на торги в Московской области за прошедшую неделю, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной... РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T11:50

2023-03-30T11:50

2023-03-30T11:51

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

ступино

коломна

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МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Свыше 100 объектов недвижимости выставили на торги в Московской области за прошедшую неделю, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Подмосковья.В нем указывается, что речь идет о 93 земельных участках под аренду и 13 помещениях. Больше всего лотов выставлено в городских округах Ступино, Коломна, Воскресенск и Подольск."В Дмитровском городском округе можно приобрести в аренду участок площадью 10 соток для личного подсобного хозяйства. Срок аренды 13 лет, а начальная цена составляет 529 тысяч рублей в год", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20230330/dolgoprudnyy-1861784034.html

московская область (подмосковье)

ступино

коломна

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), ступино, коломна