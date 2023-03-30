https://ria.ru/20230330/podmoskove-1861786685.html

На развитие ОЭЗ Подмосковья выделят более 3,4 млрд рублей в 2023 году

На развитие ОЭЗ Подмосковья выделят более 3,4 млрд рублей в 2023 году - РИА Новости, 30.03.2023

На развитие ОЭЗ Подмосковья выделят более 3,4 млрд рублей в 2023 году

Более 3,4 миллиарда рублей выделят на развитие индустриальных парков и особо-экономических зон (ОЭЗ) Подмосковья в 2023 году, сообщил РИА Новости спикер... РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T11:35

2023-03-30T11:35

2023-03-30T11:35

новости подмосковья

московская областная дума

игорь брынцалов

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Более 3,4 миллиарда рублей выделят на развитие индустриальных парков и особо-экономических зон (ОЭЗ) Подмосковья в 2023 году, сообщил РИА Новости спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов."Индустриальные парки являются важным двигателем экономики регионов, поэтому мы уделяем особое внимание развитию этого направления. Так, в 2023 году на развитие ОЭЗ и индустриальных парков мы направим 3,4 миллиарда рублей", - сказал Брынцалов.Он добавил, что Московская область занимает место в пятерке регионов-лидеров по объемам промышленного производства и инвестиций."Депутатский корпус совместно с правительством области продолжит вести работу по мониторингу экономической ситуации и при необходимости разрабатывать своевременные и актуальные дополнительные меры поддержки предпринимательства. В наших планах – к 2030 году увеличить объем инвестиций на 70%, ежегодно создавать 70 тысяч новых рабочих мест", – добавил Брынцалов.

https://ria.ru/20230330/dolgoprudnyy-1861784034.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

московская областная дума, игорь брынцалов, московская область (подмосковье)