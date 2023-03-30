https://ria.ru/20230330/podmoskove-1861786685.html
На развитие ОЭЗ Подмосковья выделят более 3,4 млрд рублей в 2023 году
На развитие ОЭЗ Подмосковья выделят более 3,4 млрд рублей в 2023 году - РИА Новости, 30.03.2023
На развитие ОЭЗ Подмосковья выделят более 3,4 млрд рублей в 2023 году
Более 3,4 миллиарда рублей выделят на развитие индустриальных парков и особо-экономических зон (ОЭЗ) Подмосковья в 2023 году, сообщил РИА Новости спикер... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T11:35
2023-03-30T11:35
2023-03-30T11:35
новости подмосковья
московская областная дума
игорь брынцалов
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Более 3,4 миллиарда рублей выделят на развитие индустриальных парков и особо-экономических зон (ОЭЗ) Подмосковья в 2023 году, сообщил РИА Новости спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов."Индустриальные парки являются важным двигателем экономики регионов, поэтому мы уделяем особое внимание развитию этого направления. Так, в 2023 году на развитие ОЭЗ и индустриальных парков мы направим 3,4 миллиарда рублей", - сказал Брынцалов.Он добавил, что Московская область занимает место в пятерке регионов-лидеров по объемам промышленного производства и инвестиций."Депутатский корпус совместно с правительством области продолжит вести работу по мониторингу экономической ситуации и при необходимости разрабатывать своевременные и актуальные дополнительные меры поддержки предпринимательства. В наших планах – к 2030 году увеличить объем инвестиций на 70%, ежегодно создавать 70 тысяч новых рабочих мест", – добавил Брынцалов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская областная дума, игорь брынцалов, московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская областная дума, Игорь Брынцалов, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Более 3,4 миллиарда рублей выделят на развитие индустриальных парков и особо-экономических зон (ОЭЗ) Подмосковья в 2023 году, сообщил РИА Новости спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.
"Индустриальные парки являются важным двигателем экономики регионов, поэтому мы уделяем особое внимание развитию этого направления. Так, в 2023 году на развитие ОЭЗ и индустриальных парков мы направим 3,4 миллиарда рублей", - сказал Брынцалов.
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Он добавил, что Московская область занимает место в пятерке регионов-лидеров по объемам промышленного производства и инвестиций.
"Депутатский корпус совместно с правительством области продолжит вести работу по мониторингу экономической ситуации и при необходимости разрабатывать своевременные и актуальные дополнительные меры поддержки предпринимательства. В наших планах – к 2030 году увеличить объем инвестиций на 70%, ежегодно создавать 70 тысяч новых рабочих мест", – добавил Брынцалов
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