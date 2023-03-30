https://ria.ru/20230330/podmoskove-1861764766.html

Более 5 тысяч пунктов вакцинации домашних животных откроется в Подмосковье

Более 5 тысяч пунктов вакцинации домашних животных откроется в Подмосковье - РИА Новости, 30.03.2023

Более 5 тысяч пунктов вакцинации домашних животных откроется в Подмосковье

Более 5 тысяч пунктов вакцинации домашних животных развернут на территории Московской области во время прививочного сезона, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T10:32

2023-03-30T10:32

2023-03-30T10:32

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

домашние животные

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МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Более 5 тысяч пунктов вакцинации домашних животных развернут на территории Московской области во время прививочного сезона, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия региона."Прививки от бешенства в наших клиниках делают бесплатно. Для удобства населения работают и мобильные пункты. Всего во время прививочного сезона в Подмосковье будет организовано более 5 тысяч пунктов вакцинации собак и кошек как выездных, так и стационарных", - цитирует пресс-служба первого замминистра ведомства Сергея Воскресенского.Он добавил, что перед введением препарата специалисты проводят осмотр животного для выявления противопоказаний для плановой вакцинации.

https://ria.ru/20230329/effektivnost-1861563126.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), домашние животные