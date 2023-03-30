https://ria.ru/20230330/podmoskove-1861762718.html
В Подмосковье более 300 семей участников СВО получили помощь психолога
В Подмосковье более 300 семей участников СВО получили помощь психолога - РИА Новости, 30.03.2023
В Подмосковье более 300 семей участников СВО получили помощь психолога
В Московской области более 300 семей участников специальной военной операции (СВО) получили бесплатную психологическую помощь, говорится в сообщении Мособлдумы. РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T10:54
2023-03-30T10:54
2023-03-30T10:54
новости подмосковья
игорь брынцалов
московская область (подмосковье)
московская областная дума
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МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. В Московской области более 300 семей участников специальной военной операции (СВО) получили бесплатную психологическую помощь, говорится в сообщении Мособлдумы.Всего с начала СВО меры социальной поддержки получили более 8 тысяч семей. Больше всего обращений касалось помощи устройства в детские сады и учреждения дополнительного образования."Сейчас одна из главных наших задач – забота о семьях участников СВО. Герои, которые сегодня защищают нашу страну, должны быть уверены, что их родственникам должна оказываться помощь, особенно психологическая. В Московской области она оказывается бесплатно. На сегодняшний день уже удалось помочь порядка 300 семьям", - цитирует пресс-служба спикера Мособлдумы Игоря Брынцалова.
https://ria.ru/20230329/podderzhka-1861596489.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь брынцалов, московская область (подмосковье), московская областная дума
Новости Подмосковья, Игорь Брынцалов, Московская область (Подмосковье), Московская областная дума