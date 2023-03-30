В США заявили о подготовке войны с Россией и Китаем
Ведущий Redacted News Моррис: США готовятся к войне с Китаем и Россией одновременно
© Фото : DoD / Lisa FerdinandoАмериканский флаг на здании Министерства обороны США
© Фото : DoD / Lisa Ferdinando
Американский флаг на здании Министерства обороны США. Архивное фото
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. США объявили о подготовке к конфликту с Китаем и Россией, так как эти державы представляют угрозу для Белого дома, заявил бывший журналист Fox News, ведущий программы Redacted News Клейтон Моррис.
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"США только что объявили, что готовятся к войне с Китаем и Россией одновременно, так как мы не можем совершить одно без другого, так ведь? Видите, что происходит, когда люди начинают терять власть? Они становятся очень опасными, а США очень быстро теряют власть", — высказался ведущий.
Он также добавил, что на этой неделе глава пентагона Ллойд Остин объявил о военном бюджете на 2024 год. Проект, по словам журналиста, "непосредственно направлен на Китай", а в бюджете предусмотрено увеличение расходов на "нападение на КНР" на 40 процентов. Согласно заявлению Пентагона, Пекин представляет "самую очевидную и серьезную опасность для национальной безопасности США", так как он становится экономической сверхдержавой.
"Они (представители Пентагона. — Прим.ред.) хотят, чтобы вы поверили, что в скором времени в вашем доме и на вашем дворе будут китайские солдаты. Так они хотят вас запугать. Будьте начеку, когда жарите барбекю на заднем дворе, потому что китайские солдаты захотят украсть ваши хот-доги", — с иронией отметил Моррис.
Многие американские политики высказывались о растущей угрозе для Соединенных Штатов со стороны России и Китая. Так, например, председатель объединенного комитета начальников штабов Пентагона Марк Милли высказал свои опасения по поводу сближения Москвы, Пекина и Тегерана, а глава Пентагона Ллойд Остин назвал стремительно растущую экономику Китая угрозой безопасности Америки.