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В США заявили о подготовке войны с Россией и Китаем

В США заявили о подготовке войны с Россией и Китаем - РИА Новости, 30.03.2023

В США заявили о подготовке войны с Россией и Китаем

США объявили о подготовке к конфликту с Китаем и Россией, так как эти державы представляют угрозу для Белого дома, заявил бывший журналист Fox News, ведущий... РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T01:35

2023-03-30T01:35

2023-03-30T01:35

в мире

китай

россия

сша

марк милли

ллойд остин

пентагон

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. США объявили о подготовке к конфликту с Китаем и Россией, так как эти державы представляют угрозу для Белого дома, заявил бывший журналист Fox News, ведущий программы Redacted News Клейтон Моррис.Он также добавил, что на этой неделе глава пентагона Ллойд Остин объявил о военном бюджете на 2024 год. Проект, по словам журналиста, "непосредственно направлен на Китай", а в бюджете предусмотрено увеличение расходов на "нападение на КНР" на 40 процентов. Согласно заявлению Пентагона, Пекин представляет "самую очевидную и серьезную опасность для национальной безопасности США", так как он становится экономической сверхдержавой."Они (представители Пентагона. — Прим.ред.) хотят, чтобы вы поверили, что в скором времени в вашем доме и на вашем дворе будут китайские солдаты. Так они хотят вас запугать. Будьте начеку, когда жарите барбекю на заднем дворе, потому что китайские солдаты захотят украсть ваши хот-доги", — с иронией отметил Моррис.Многие американские политики высказывались о растущей угрозе для Соединенных Штатов со стороны России и Китая. Так, например, председатель объединенного комитета начальников штабов Пентагона Марк Милли высказал свои опасения по поводу сближения Москвы, Пекина и Тегерана, а глава Пентагона Ллойд Остин назвал стремительно растущую экономику Китая угрозой безопасности Америки.

https://ria.ru/20230328/dialog-1861302462.html

китай

россия

сша

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в мире, китай, россия, сша, марк милли, ллойд остин, пентагон