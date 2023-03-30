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В США заявили о подготовке войны с Россией и Китаем - РИА Новости, 30.03.2023
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01:35 30.03.2023
https://ria.ru/20230330/podgotovka-1861724179.html
В США заявили о подготовке войны с Россией и Китаем
В США заявили о подготовке войны с Россией и Китаем - РИА Новости, 30.03.2023
В США заявили о подготовке войны с Россией и Китаем
США объявили о подготовке к конфликту с Китаем и Россией, так как эти державы представляют угрозу для Белого дома, заявил бывший журналист Fox News, ведущий... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T01:35
2023-03-30T01:35
в мире
китай
россия
сша
марк милли
ллойд остин
пентагон
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. США объявили о подготовке к конфликту с Китаем и Россией, так как эти державы представляют угрозу для Белого дома, заявил бывший журналист Fox News, ведущий программы Redacted News Клейтон Моррис.Он также добавил, что на этой неделе глава пентагона Ллойд Остин объявил о военном бюджете на 2024 год. Проект, по словам журналиста, "непосредственно направлен на Китай", а в бюджете предусмотрено увеличение расходов на "нападение на КНР" на 40 процентов. Согласно заявлению Пентагона, Пекин представляет "самую очевидную и серьезную опасность для национальной безопасности США", так как он становится экономической сверхдержавой."Они (представители Пентагона. — Прим.ред.) хотят, чтобы вы поверили, что в скором времени в вашем доме и на вашем дворе будут китайские солдаты. Так они хотят вас запугать. Будьте начеку, когда жарите барбекю на заднем дворе, потому что китайские солдаты захотят украсть ваши хот-доги", — с иронией отметил Моррис.Многие американские политики высказывались о растущей угрозе для Соединенных Штатов со стороны России и Китая. Так, например, председатель объединенного комитета начальников штабов Пентагона Марк Милли высказал свои опасения по поводу сближения Москвы, Пекина и Тегерана, а глава Пентагона Ллойд Остин назвал стремительно растущую экономику Китая угрозой безопасности Америки.
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в мире, китай, россия, сша, марк милли, ллойд остин, пентагон
В мире, Китай, Россия, США, Марк Милли, Ллойд Остин, Пентагон
В США заявили о подготовке войны с Россией и Китаем

Ведущий Redacted News Моррис: США готовятся к войне с Китаем и Россией одновременно

© Фото : DoD / Lisa FerdinandoАмериканский флаг на здании Министерства обороны США
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© Фото : DoD / Lisa Ferdinando
Американский флаг на здании Министерства обороны США. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. США объявили о подготовке к конфликту с Китаем и Россией, так как эти державы представляют угрозу для Белого дома, заявил бывший журналист Fox News, ведущий программы Redacted News Клейтон Моррис.
«

"США только что объявили, что готовятся к войне с Китаем и Россией одновременно, так как мы не можем совершить одно без другого, так ведь? Видите, что происходит, когда люди начинают терять власть? Они становятся очень опасными, а США очень быстро теряют власть", — высказался ведущий.

Он также добавил, что на этой неделе глава пентагона Ллойд Остин объявил о военном бюджете на 2024 год. Проект, по словам журналиста, "непосредственно направлен на Китай", а в бюджете предусмотрено увеличение расходов на "нападение на КНР" на 40 процентов. Согласно заявлению Пентагона, Пекин представляет "самую очевидную и серьезную опасность для национальной безопасности США", так как он становится экономической сверхдержавой.
"Они (представители Пентагона. — Прим.ред.) хотят, чтобы вы поверили, что в скором времени в вашем доме и на вашем дворе будут китайские солдаты. Так они хотят вас запугать. Будьте начеку, когда жарите барбекю на заднем дворе, потому что китайские солдаты захотят украсть ваши хот-доги", — с иронией отметил Моррис.
Многие американские политики высказывались о растущей угрозе для Соединенных Штатов со стороны России и Китая. Так, например, председатель объединенного комитета начальников штабов Пентагона Марк Милли высказал свои опасения по поводу сближения Москвы, Пекина и Тегерана, а глава Пентагона Ллойд Остин назвал стремительно растущую экономику Китая угрозой безопасности Америки.
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