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КМСП оказала лизинговую поддержку калужскому производителю металлопродукции - РИА Новости, 30.03.2023
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10:00 30.03.2023
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КМСП оказала лизинговую поддержку калужскому производителю металлопродукции
КМСП оказала лизинговую поддержку калужскому производителю металлопродукции - РИА Новости, 30.03.2023
КМСП оказала лизинговую поддержку калужскому производителю металлопродукции
Корпорация МСП (КМСП) через свою дочернюю компанию "МСП Лизинг" оказала лизинговую поддержку производителю металлопродукции из Калужской области, сообщила... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T10:00
2023-03-30T10:00
новости компаний - экономика
калужская область
корпорация мсп
россия
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Корпорация МСП (КМСП) через свою дочернюю компанию "МСП Лизинг" оказала лизинговую поддержку производителю металлопродукции из Калужской области, сообщила пресс-служба корпорации.Так, "МСП Лизинг" помогла ООО "Прогрупп Инжиниринг" приобрести в лизинг комплекс лазерного 3D раскроя профилей любого типа. Сумма финансирования составила 97,6 миллиона рублей. Как ожидается, реализация проекта позволит внедрить уникальное для региона оборудование, что обеспечит к концу года рост объема выпуска продукции компании на 15%."Лизинговая поддержка бизнеса находится в числе приоритетных направлений деятельности Корпорации МСП. В конце прошлого года мы перезапустили весь комплекс лизинга при тесной обратной связи с бизнесом, что позволило повысить доступность такого вида финансирования для предпринимателей. Теперь нет ограничений при выборе оборудования и поставщика, нет залога, внедрены "плавающие" графики платежей, первый платеж – только через 30 дней после приемки оборудования и другое", – заявил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. слова которого приводятся в сообщении.В свою очередь, финансовый директор "Прогрупп Инжиниринг" Ирина Сорокина отметила, что расширение производства позволит компании занять ниши ушедших с российского рынка иностранных производителей, поэтому для предприятия так важна финансовая поддержка на выгодных условиях."С помощью современного оборудования мы увеличим номенклатуру услуг и начнем выпускать новые виды изделий, расширяя географию поставок. Если в начале 2019 года покупателями изделий были предприятия из Калужской области, то в 2023 году планируется превзойти отметку в 50 регионов", – сказала Сорокина."Прогрупп Инжиниринг" оказывает услуги по лазерной резке и гибке листового металла, сварке и сборке металлоконструкций, резке труб, а также механической обработке, прессованию и нанесению покрытий на металлы. Номенклатура производимых изделий в 2022 году составила более 200 тысяч наименований.Малый и средний бизнес может получить лизинговую, а также другие виды финансовой и нефинансовой поддержки в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", реализацию которого курирует первым вице-премьер Андрей Белоусов. Подать заявку на получение лизинговой поддержки можно в Цифровой платформе МСП.РФ.
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новости компаний - экономика, калужская область, корпорация мсп, россия
Новости компаний - Экономика, Калужская область, Корпорация МСП, Россия

КМСП оказала лизинговую поддержку калужскому производителю металлопродукции

© Корпорация МСПЛоготип корпорации МСП
Логотип корпорации МСП
© Корпорация МСП
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Корпорация МСП (КМСП) через свою дочернюю компанию "МСП Лизинг" оказала лизинговую поддержку производителю металлопродукции из Калужской области, сообщила пресс-служба корпорации.
Так, "МСП Лизинг" помогла ООО "Прогрупп Инжиниринг" приобрести в лизинг комплекс лазерного 3D раскроя профилей любого типа. Сумма финансирования составила 97,6 миллиона рублей. Как ожидается, реализация проекта позволит внедрить уникальное для региона оборудование, что обеспечит к концу года рост объема выпуска продукции компании на 15%.
"Лизинговая поддержка бизнеса находится в числе приоритетных направлений деятельности Корпорации МСП. В конце прошлого года мы перезапустили весь комплекс лизинга при тесной обратной связи с бизнесом, что позволило повысить доступность такого вида финансирования для предпринимателей. Теперь нет ограничений при выборе оборудования и поставщика, нет залога, внедрены "плавающие" графики платежей, первый платеж – только через 30 дней после приемки оборудования и другое", – заявил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. слова которого приводятся в сообщении.
В свою очередь, финансовый директор "Прогрупп Инжиниринг" Ирина Сорокина отметила, что расширение производства позволит компании занять ниши ушедших с российского рынка иностранных производителей, поэтому для предприятия так важна финансовая поддержка на выгодных условиях.
Логотип корпорации МСП
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"С помощью современного оборудования мы увеличим номенклатуру услуг и начнем выпускать новые виды изделий, расширяя географию поставок. Если в начале 2019 года покупателями изделий были предприятия из Калужской области, то в 2023 году планируется превзойти отметку в 50 регионов", – сказала Сорокина.
"Прогрупп Инжиниринг" оказывает услуги по лазерной резке и гибке листового металла, сварке и сборке металлоконструкций, резке труб, а также механической обработке, прессованию и нанесению покрытий на металлы. Номенклатура производимых изделий в 2022 году составила более 200 тысяч наименований.
Малый и средний бизнес может получить лизинговую, а также другие виды финансовой и нефинансовой поддержки в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", реализацию которого курирует первым вице-премьер Андрей Белоусов. Подать заявку на получение лизинговой поддержки можно в Цифровой платформе МСП.РФ.
 
Новости компаний - ЭкономикаКалужская областьКорпорация МСПРоссия
 
 
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