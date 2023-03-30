https://ria.ru/20230330/pensii-1861935506.html

Соцфонд назначил порядка 30 тысяч пенсий в новых регионах за март

Соцфонд назначил порядка 30 тысяч пенсий в новых регионах за март - РИА Новости, 30.03.2023

Соцфонд назначил порядка 30 тысяч пенсий в новых регионах за март

Около 30 тысяч пенсий назначены жителям новых регионов России за март, заявил глава Социального фонда РФ Сергей Чирков. РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T18:09

2023-03-30T18:09

2023-03-30T18:09

общество

россия

сергей чирков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0b/1600839750_0:291:3072:2019_1920x0_80_0_0_2961017cfbe08b858ca1b166e097c4f2.jpg

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Около 30 тысяч пенсий назначены жителям новых регионов России за март, заявил глава Социального фонда РФ Сергей Чирков. "Уже назначили порядка 30 тысяч пенсий за март месяц жителям новых регионов. И такое же количество ежемесячных денежных выплат инвалидам",- сказал Чирков в эфире телеканала "Россия 24". Он уточнил, что в новых регионах назначаются также и единые пособия, уже почти 100 тысяч детей получают их за неполные 3 месяца. По словам Чиркова, документы, которые были у людей на руках, принимаются "как свои" - они, например, не требуют перевода.

https://ria.ru/20230329/pensii-1861714849.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, сергей чирков