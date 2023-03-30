https://ria.ru/20230330/pensii-1861935506.html
Соцфонд назначил порядка 30 тысяч пенсий в новых регионах за март
Соцфонд назначил порядка 30 тысяч пенсий в новых регионах за март - РИА Новости, 30.03.2023
Соцфонд назначил порядка 30 тысяч пенсий в новых регионах за март
Около 30 тысяч пенсий назначены жителям новых регионов России за март, заявил глава Социального фонда РФ Сергей Чирков. РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T18:09
2023-03-30T18:09
2023-03-30T18:09
общество
россия
сергей чирков
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Около 30 тысяч пенсий назначены жителям новых регионов России за март, заявил глава Социального фонда РФ Сергей Чирков. "Уже назначили порядка 30 тысяч пенсий за март месяц жителям новых регионов. И такое же количество ежемесячных денежных выплат инвалидам",- сказал Чирков в эфире телеканала "Россия 24". Он уточнил, что в новых регионах назначаются также и единые пособия, уже почти 100 тысяч детей получают их за неполные 3 месяца. По словам Чиркова, документы, которые были у людей на руках, принимаются "как свои" - они, например, не требуют перевода.
https://ria.ru/20230329/pensii-1861714849.html
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общество, россия, сергей чирков
Общество, Россия, Сергей Чирков
Соцфонд назначил порядка 30 тысяч пенсий в новых регионах за март
Глава Соцфонда Чирков: жителям новых регионов назначили порядка 30 тысяч пенсий за март
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости.
Около 30 тысяч пенсий назначены жителям новых регионов России за март, заявил
глава Социального фонда РФ Сергей Чирков.
"Уже назначили порядка 30 тысяч пенсий за март месяц жителям новых регионов. И такое же количество ежемесячных денежных выплат инвалидам",- сказал Чирков в эфире телеканала "Россия 24".
Он уточнил, что в новых регионах назначаются также и единые пособия, уже почти 100 тысяч детей получают их за неполные 3 месяца.
По словам Чиркова, документы, которые были у людей на руках, принимаются "как свои" - они, например, не требуют перевода.
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