https://ria.ru/20230330/papa-1861767714.html

СМИ рассказали о состоянии папы римского, госпитализированного в среду

СМИ рассказали о состоянии папы римского, госпитализированного в среду - РИА Новости, 30.03.2023

СМИ рассказали о состоянии папы римского, госпитализированного в среду

Первая ночь папы Римского Франциска в столичной больнице "Джемелли" прошла спокойно, медперсонал настроен оптимистично, сообщает новостной телеканал Rainews24. РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T10:40

2023-03-30T10:40

2023-03-30T10:51

религия

религия

франциск (хорхе марио бергольо)

в мире

италия

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РИМ, 30 мар - РИА Новости. Первая ночь папы Римского Франциска в столичной больнице "Джемелли" прошла спокойно, медперсонал настроен оптимистично, сообщает новостной телеканал Rainews24. Понтифик поступил в римскую клинику в среду днем. Медицинское обследование выявило у него респираторную инфекцию, ее лечение потребует нескольких дней терапии в больнице, сообщил журналистам глава службы печати Святого престола Маттео Бруни. По сообщению телеканала, пребывание понтифика в больнице ставит под вопрос его участие в богослужениях по случаю Пальмового воскресенья, которое отмечается за неделю до Пасхи. В четверг будут проведены новые обследования, предыдущие проверки исключили вероятность заражения коронавирусной инфекцией. Согласно официальной информации Святого престола, в последние дни папа Франциск жаловался на некоторые трудности с дыханием. Местные СМИ со ссылкой на источники в больнице сообщили, что понтифик "из предосторожности" помещен в отделение кардиологии. Папа Римский находится в той же палате на 11-м этаже "Джемелли", где он провел десять суток в июле 2021 года. Тогда папе Франциску была сделана плановая хирургическая операция по поводу дивертикулярной болезни сигмовидной ободочной кишки. Операция продолжалась около трех часов и потребовала резекции левой части толстого кишечника.

https://ria.ru/20230326/zapad-1860667899.html

италия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

религия, франциск (хорхе марио бергольо), в мире, италия