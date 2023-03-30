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СМИ рассказали о состоянии папы римского, госпитализированного в среду - РИА Новости, 30.03.2023
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Религия
 
10:40 30.03.2023 (обновлено: 10:51 30.03.2023)
https://ria.ru/20230330/papa-1861767714.html
СМИ рассказали о состоянии папы римского, госпитализированного в среду
СМИ рассказали о состоянии папы римского, госпитализированного в среду - РИА Новости, 30.03.2023
СМИ рассказали о состоянии папы римского, госпитализированного в среду
Первая ночь папы Римского Франциска в столичной больнице "Джемелли" прошла спокойно, медперсонал настроен оптимистично, сообщает новостной телеканал Rainews24. РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T10:40
2023-03-30T10:51
религия
религия
франциск (хорхе марио бергольо)
в мире
италия
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РИМ, 30 мар - РИА Новости. Первая ночь папы Римского Франциска в столичной больнице "Джемелли" прошла спокойно, медперсонал настроен оптимистично, сообщает новостной телеканал Rainews24. Понтифик поступил в римскую клинику в среду днем. Медицинское обследование выявило у него респираторную инфекцию, ее лечение потребует нескольких дней терапии в больнице, сообщил журналистам глава службы печати Святого престола Маттео Бруни. По сообщению телеканала, пребывание понтифика в больнице ставит под вопрос его участие в богослужениях по случаю Пальмового воскресенья, которое отмечается за неделю до Пасхи. В четверг будут проведены новые обследования, предыдущие проверки исключили вероятность заражения коронавирусной инфекцией. Согласно официальной информации Святого престола, в последние дни папа Франциск жаловался на некоторые трудности с дыханием. Местные СМИ со ссылкой на источники в больнице сообщили, что понтифик "из предосторожности" помещен в отделение кардиологии. Папа Римский находится в той же палате на 11-м этаже "Джемелли", где он провел десять суток в июле 2021 года. Тогда папе Франциску была сделана плановая хирургическая операция по поводу дивертикулярной болезни сигмовидной ободочной кишки. Операция продолжалась около трех часов и потребовала резекции левой части толстого кишечника.
https://ria.ru/20230326/zapad-1860667899.html
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религия, франциск (хорхе марио бергольо), в мире, италия
Религия, Религия, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), В мире, Италия
СМИ рассказали о состоянии папы римского, госпитализированного в среду

Rainews24: первая ночь папы римского в больнице прошла спокойно

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПапа Римский Франциск
Папа Римский Франциск - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Папа Римский Франциск. Архивное фото
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РИМ, 30 мар - РИА Новости. Первая ночь папы Римского Франциска в столичной больнице "Джемелли" прошла спокойно, медперсонал настроен оптимистично, сообщает новостной телеканал Rainews24.
Понтифик поступил в римскую клинику в среду днем. Медицинское обследование выявило у него респираторную инфекцию, ее лечение потребует нескольких дней терапии в больнице, сообщил журналистам глава службы печати Святого престола Маттео Бруни.
По сообщению телеканала, пребывание понтифика в больнице ставит под вопрос его участие в богослужениях по случаю Пальмового воскресенья, которое отмечается за неделю до Пасхи. В четверг будут проведены новые обследования, предыдущие проверки исключили вероятность заражения коронавирусной инфекцией.
Согласно официальной информации Святого престола, в последние дни папа Франциск жаловался на некоторые трудности с дыханием. Местные СМИ со ссылкой на источники в больнице сообщили, что понтифик "из предосторожности" помещен в отделение кардиологии.
Папа Римский находится в той же палате на 11-м этаже "Джемелли", где он провел десять суток в июле 2021 года. Тогда папе Франциску была сделана плановая хирургическая операция по поводу дивертикулярной болезни сигмовидной ободочной кишки. Операция продолжалась около трех часов и потребовала резекции левой части толстого кишечника.
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