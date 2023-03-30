https://ria.ru/20230330/pamyatki-1861985543.html

В Киево-Печерской лавре верующим раздавали памятки о поведении с полицией

В Киево-Печерской лавре верующим раздавали памятки о поведении с полицией - РИА Новости, 30.03.2023

В Киево-Печерской лавре верующим раздавали памятки о поведении с полицией

Пришедшим в четверг в Киево-Печерскую лавру раздавали памятки, в которых объясняется, как нужно вести себя с полицией, а также, что решение о выселении монахов... РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T21:35

2023-03-30T21:35

2023-03-30T21:35

религия

украина

ситуация вокруг упц

киево-печерская лавра

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украинская православная церковь

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Пришедшим в четверг в Киево-Печерскую лавру раздавали памятки, в которых объясняется, как нужно вести себя с полицией, а также, что решение о выселении монахов лавры незаконно, рассказывает участник молебна. Видео с кадрами из монастыря прислали РИА Новости очевидцы. "Это памятка, как вести себя верующим людям сейчас с представителями полиции и людьми в военной форме. Чтобы мы знали, на что они имеют право. Здесь говорится о том, что каждому конституция дает право на свободу вероисповедания. Здесь говорится о том, что решение заповедника выселить монахов из лавры – незаконное, разрыв договора заповедника с монастырем незаконен, что это будет рассматриваться в суде и по закону никто не имеет право выселять до решения суда", - говорит монах, которого засняли очевидцы. В памятке, которую также засняли на видео, сказано, среди прочего, куда обращаться верующим в случае нарушения их прав со стороны правоохранительных органов. Среди верующих, собравшихся для защиты ларвы, были семьи с детьми, следует из видео. Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался в начале марта с уведомления УПЦ министерством культуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Наместник лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева, заседание ожидается 26 апреля. Вечером в четверг стало известно, что суд отклонил иск УПЦ о признании недействительным одностороннее расторжение заповедником договора аренды Киево-Печерской лавры.

https://ria.ru/20230330/monakhi-1861966400.html

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Участник молебна о незаконности решения о выселении монахов из Киево-Печерской лавры Пришедшим в четверг в Киево-Печерскую лавру раздавали памятки, в которых объясняется, как нужно вести себя с полицией, а также что решение о выселении монахов лавры незаконно, рассказывает участник молебна в лавре. Видео с кадрами из монастыря прислали РИА Новости очевидцы. 2023-03-30T21:35 true PT1M25S

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украина, ситуация вокруг упц, киево-печерская лавра, в мире, украинская православная церковь