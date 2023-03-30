https://ria.ru/20230330/ovoschekhranilische-1861791605.html
В подмосковной Коломне построят овощехранилище
В подмосковной Коломне построят овощехранилище - РИА Новости, 30.03.2023
В подмосковной Коломне построят овощехранилище
Овощехранилище площадью 1,2 тысячи квадратных метров построят в деревне Коробчеево в городском округе Коломна в Московской области, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T12:10
2023-03-30T12:10
2023-03-30T12:10
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коломна
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МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Овощехранилище площадью 1,2 тысячи квадратных метров построят в деревне Коробчеево в городском округе Коломна в Московской области, сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Подмосковья.Разрешение на строительство выдано компании "Розмыслов-Град". Проект сопровождает персональный менеджер Центра содействия строительству при правительстве региона. Инвестиции в проект составят 25 миллионов рублей, указывается в сообщении."Для обеспечения правильных условий хранения в здании запроектирована система вентиляции, которая обеспечит необходимый микроклимат. Строительство объекта поможет создать пять рабочих мест", - говорится в нем.
https://ria.ru/20230330/podolsk-1861784531.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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коломна, московская область (подмосковье)
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