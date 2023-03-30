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В подмосковной Коломне построят овощехранилище - РИА Новости, 30.03.2023
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Новости Подмосковья
 
12:10 30.03.2023
https://ria.ru/20230330/ovoschekhranilische-1861791605.html
В подмосковной Коломне построят овощехранилище
В подмосковной Коломне построят овощехранилище - РИА Новости, 30.03.2023
В подмосковной Коломне построят овощехранилище
Овощехранилище площадью 1,2 тысячи квадратных метров построят в деревне Коробчеево в городском округе Коломна в Московской области, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T12:10
2023-03-30T12:10
новости подмосковья
коломна
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Овощехранилище площадью 1,2 тысячи квадратных метров построят в деревне Коробчеево в городском округе Коломна в Московской области, сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Подмосковья.Разрешение на строительство выдано компании "Розмыслов-Град". Проект сопровождает персональный менеджер Центра содействия строительству при правительстве региона. Инвестиции в проект составят 25 миллионов рублей, указывается в сообщении."Для обеспечения правильных условий хранения в здании запроектирована система вентиляции, которая обеспечит необходимый микроклимат. Строительство объекта поможет создать пять рабочих мест", - говорится в нем.
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коломна, московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Коломна, Московская область (Подмосковье)

В подмосковной Коломне построят овощехранилище

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСкладирование картофеля в овощехранилище
Складирование картофеля в овощехранилище - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Складирование картофеля в овощехранилище
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Овощехранилище площадью 1,2 тысячи квадратных метров построят в деревне Коробчеево в городском округе Коломна в Московской области, сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Подмосковья.
Разрешение на строительство выдано компании "Розмыслов-Град". Проект сопровождает персональный менеджер Центра содействия строительству при правительстве региона. Инвестиции в проект составят 25 миллионов рублей, указывается в сообщении.
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"Для обеспечения правильных условий хранения в здании запроектирована система вентиляции, которая обеспечит необходимый микроклимат. Строительство объекта поможет создать пять рабочих мест", - говорится в нем.
 
Новости ПодмосковьяКоломнаМосковская область (Подмосковье)
 
 
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