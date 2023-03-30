https://ria.ru/20230330/ovoschekhranilische-1861791605.html

В подмосковной Коломне построят овощехранилище

В подмосковной Коломне построят овощехранилище - РИА Новости, 30.03.2023

В подмосковной Коломне построят овощехранилище

Овощехранилище площадью 1,2 тысячи квадратных метров построят в деревне Коробчеево в городском округе Коломна в Московской области, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T12:10

2023-03-30T12:10

2023-03-30T12:10

новости подмосковья

коломна

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Овощехранилище площадью 1,2 тысячи квадратных метров построят в деревне Коробчеево в городском округе Коломна в Московской области, сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Подмосковья.Разрешение на строительство выдано компании "Розмыслов-Град". Проект сопровождает персональный менеджер Центра содействия строительству при правительстве региона. Инвестиции в проект составят 25 миллионов рублей, указывается в сообщении."Для обеспечения правильных условий хранения в здании запроектирована система вентиляции, которая обеспечит необходимый микроклимат. Строительство объекта поможет создать пять рабочих мест", - говорится в нем.

https://ria.ru/20230330/podolsk-1861784531.html

коломна

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

коломна, московская область (подмосковье)