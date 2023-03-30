В США признали поражение в борьбе с Россией за две части света
Politico: Россия одержала верх над США в отношениях со странами Африки и Азии
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. В борьбе за поддержку развивающихся стран Россия одержала верх над США, заявил депутат парламента республики Конго Джереми Лиссуба в статье для Politico.
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"Сверхдержавы по-своему призывают страны Африки и Азии встать на свою сторону. Но, в отличие от прошлого века, на этот раз эти государства непросто заставить сделать выбор, да и навряд ли это нужно делать. Россия это понимает. Запад — нет", — написал политик.
Он также отметил, что Африка не осуждает открыто спецоперацию на Украине и не принимает участие в санкциях против Москвы. Кроме того, с некоторыми странами Африки Россия поддерживает дружеские отношения. Так, например, в условиях глобального дефицита она поставила Малави десятки тонн удобрений, а Конго подписала с Кремлем несколько договоров о сотрудничестве.
Говоря об отношениях Москвы с азиатскими странами, автор упомянул повышение товарооборота между Россией с регионом, тогда как у Запада с ним этот показатель снижается. Многие государства Азии, добавил автор, также отказались от поддержки рестрикций в отношении Москвы.
"Запад должен понять, что развивающиеся страны видят многочисленные противоречия в его риторике и практике действий", — прокомментировал автор.
За последний год представители развитых государств посетили Африку с целью обсуждения вопросов сотрудничества и торговли. Соответствующие визиты совершили президент Франции Эммануэль Макрон, глава оборонного ведомства Китая Цинь Ган, госсекретарь США Энтони Блинкен и вице-президент Камала Харрис, немецкий канцлер Олаф Шольц, а также министр иностранных дел России Сергей Лавров.
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