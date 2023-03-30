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В США признали поражение в борьбе с Россией за две части света - РИА Новости, 30.03.2023
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03:35 30.03.2023
https://ria.ru/20230330/otnosheniya-1861729425.html
В США признали поражение в борьбе с Россией за две части света
В США признали поражение в борьбе с Россией за две части света - РИА Новости, 30.03.2023
В США признали поражение в борьбе с Россией за две части света
В борьбе за поддержку развивающихся стран Россия одержала верх над США, заявил депутат парламента республики Конго Джереми Лиссуба в статье для Politico. РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T03:35
2023-03-30T03:35
в мире
россия
эммануэль макрон
цинь ган
энтони блинкен
москва
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. В борьбе за поддержку развивающихся стран Россия одержала верх над США, заявил депутат парламента республики Конго Джереми Лиссуба в статье для Politico.Он также отметил, что Африка не осуждает открыто спецоперацию на Украине и не принимает участие в санкциях против Москвы. Кроме того, с некоторыми странами Африки Россия поддерживает дружеские отношения. Так, например, в условиях глобального дефицита она поставила Малави десятки тонн удобрений, а Конго подписала с Кремлем несколько договоров о сотрудничестве.Говоря об отношениях Москвы с азиатскими странами, автор упомянул повышение товарооборота между Россией с регионом, тогда как у Запада с ним этот показатель снижается. Многие государства Азии, добавил автор, также отказались от поддержки рестрикций в отношении Москвы."Запад должен понять, что развивающиеся страны видят многочисленные противоречия в его риторике и практике действий", — прокомментировал автор.За последний год представители развитых государств посетили Африку с целью обсуждения вопросов сотрудничества и торговли. Соответствующие визиты совершили президент Франции Эммануэль Макрон, глава оборонного ведомства Китая Цинь Ган, госсекретарь США Энтони Блинкен и вице-президент Камала Харрис, немецкий канцлер Олаф Шольц, а также министр иностранных дел России Сергей Лавров.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230328/afrika-1861327917.html
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в мире, россия, эммануэль макрон, цинь ган, энтони блинкен, москва, африка
В мире, Россия, Эммануэль Макрон, Цинь Ган, Энтони Блинкен, Москва, Африка
В США признали поражение в борьбе с Россией за две части света

Politico: Россия одержала верх над США в отношениях со странами Африки и Азии

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. В борьбе за поддержку развивающихся стран Россия одержала верх над США, заявил депутат парламента республики Конго Джереми Лиссуба в статье для Politico.
«

"Сверхдержавы по-своему призывают страны Африки и Азии встать на свою сторону. Но, в отличие от прошлого века, на этот раз эти государства непросто заставить сделать выбор, да и навряд ли это нужно делать. Россия это понимает. Запад — нет", — написал политик.

Он также отметил, что Африка не осуждает открыто спецоперацию на Украине и не принимает участие в санкциях против Москвы. Кроме того, с некоторыми странами Африки Россия поддерживает дружеские отношения. Так, например, в условиях глобального дефицита она поставила Малави десятки тонн удобрений, а Конго подписала с Кремлем несколько договоров о сотрудничестве.
Говоря об отношениях Москвы с азиатскими странами, автор упомянул повышение товарооборота между Россией с регионом, тогда как у Запада с ним этот показатель снижается. Многие государства Азии, добавил автор, также отказались от поддержки рестрикций в отношении Москвы.
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"Запад должен понять, что развивающиеся страны видят многочисленные противоречия в его риторике и практике действий", — прокомментировал автор.
За последний год представители развитых государств посетили Африку с целью обсуждения вопросов сотрудничества и торговли. Соответствующие визиты совершили президент Франции Эммануэль Макрон, глава оборонного ведомства Китая Цинь Ган, госсекретарь США Энтони Блинкен и вице-президент Камала Харрис, немецкий канцлер Олаф Шольц, а также министр иностранных дел России Сергей Лавров.
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