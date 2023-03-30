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В США признали поражение в борьбе с Россией за две части света

В США признали поражение в борьбе с Россией за две части света - РИА Новости, 30.03.2023

В США признали поражение в борьбе с Россией за две части света

В борьбе за поддержку развивающихся стран Россия одержала верх над США, заявил депутат парламента республики Конго Джереми Лиссуба в статье для Politico. РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T03:35

2023-03-30T03:35

2023-03-30T03:35

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. В борьбе за поддержку развивающихся стран Россия одержала верх над США, заявил депутат парламента республики Конго Джереми Лиссуба в статье для Politico.Он также отметил, что Африка не осуждает открыто спецоперацию на Украине и не принимает участие в санкциях против Москвы. Кроме того, с некоторыми странами Африки Россия поддерживает дружеские отношения. Так, например, в условиях глобального дефицита она поставила Малави десятки тонн удобрений, а Конго подписала с Кремлем несколько договоров о сотрудничестве.Говоря об отношениях Москвы с азиатскими странами, автор упомянул повышение товарооборота между Россией с регионом, тогда как у Запада с ним этот показатель снижается. Многие государства Азии, добавил автор, также отказались от поддержки рестрикций в отношении Москвы."Запад должен понять, что развивающиеся страны видят многочисленные противоречия в его риторике и практике действий", — прокомментировал автор.За последний год представители развитых государств посетили Африку с целью обсуждения вопросов сотрудничества и торговли. Соответствующие визиты совершили президент Франции Эммануэль Макрон, глава оборонного ведомства Китая Цинь Ган, госсекретарь США Энтони Блинкен и вице-президент Камала Харрис, немецкий канцлер Олаф Шольц, а также министр иностранных дел России Сергей Лавров.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230328/afrika-1861327917.html

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в мире, россия, эммануэль макрон, цинь ган, энтони блинкен, москва, африка