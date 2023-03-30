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Сальдо заявил о предпосылках к полному освобождению Херсонской области - РИА Новости, 30.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:15 30.03.2023
https://ria.ru/20230330/osvobozhdenie-1861779081.html
Сальдо заявил о предпосылках к полному освобождению Херсонской области
Сальдо заявил о предпосылках к полному освобождению Херсонской области - РИА Новости, 30.03.2023
Сальдо заявил о предпосылках к полному освобождению Херсонской области
Создаются военные и экономические предпосылки для освобождения правобережной части Херсонской области от украинских войск, заявил врио губернатора региона... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T11:15
2023-03-30T11:15
специальная военная операция на украине
херсонская область
владимир сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости. Создаются военные и экономические предпосылки для освобождения правобережной части Херсонской области от украинских войск, заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо. "Создаются и неуклонно укрепляются военные и экономические предпосылки к освобождению правобережной части Херсонской области от вооружённых формирований киевского режима, творящего беззакония на занятых территориях. Осталось им недолго - режим слабеет, а поддерживающий его Запад устаёт", - написал Сальдо в своем телеграм-канале. По его словам, Россия же начинает выходить на новый уровень военно-промышленного производства, превосходство в технике и вооружениях российской армии всё больше. "Правобережная Херсонщина будет освобождена", - подчеркнул Сальдо. Врио губернатор поздравил земляков с годовщиной образования Херсонской области и пообещал встретиться с ними на правом берегу. В начале ноября российское командование решило перебросить войска с правого берега Днепра в районе Херсона и занять оборону по левому берегу. Гражданские власти организовали эвакуацию мирных жителей правобережья, которым грозила опасность из-за постоянных обстрелов и риска затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС. Сейчас российские войска контролируют 75% территории Херсонской области, украинские войска удерживают правый берег, включая областной центр - город Херсон, и ежедневно наносят артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре городов и сёл левобережья Днепра.
https://ria.ru/20230330/agent-1861709243.html
https://ria.ru/20221226/vsu-1841521055.html
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херсонская область , владимир сальдо
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Владимир Сальдо
Сальдо заявил о предпосылках к полному освобождению Херсонской области

Врио главы Херсонской области Сальдо заявил о предпосылках к полному освобождению региона

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в Херсонской области
Военнослужащий ВС РФ в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
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Военнослужащий ВС РФ в Херсонской области. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости. Создаются военные и экономические предпосылки для освобождения правобережной части Херсонской области от украинских войск, заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо.
"Создаются и неуклонно укрепляются военные и экономические предпосылки к освобождению правобережной части Херсонской области от вооружённых формирований киевского режима, творящего беззакония на занятых территориях. Осталось им недолго - режим слабеет, а поддерживающий его Запад устаёт", - написал Сальдо в своем телеграм-канале.
По его словам, Россия же начинает выходить на новый уровень военно-промышленного производства, превосходство в технике и вооружениях российской армии всё больше.
"Правобережная Херсонщина будет освобождена", - подчеркнул Сальдо.
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Врио губернатор поздравил земляков с годовщиной образования Херсонской области и пообещал встретиться с ними на правом берегу.
В начале ноября российское командование решило перебросить войска с правого берега Днепра в районе Херсона и занять оборону по левому берегу. Гражданские власти организовали эвакуацию мирных жителей правобережья, которым грозила опасность из-за постоянных обстрелов и риска затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС.
Сейчас российские войска контролируют 75% территории Херсонской области, украинские войска удерживают правый берег, включая областной центр - город Херсон, и ежедневно наносят артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре городов и сёл левобережья Днепра.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВладимир Сальдо
 
 
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