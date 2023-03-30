https://ria.ru/20230330/osvobozhdenie-1861779081.html

Сальдо заявил о предпосылках к полному освобождению Херсонской области

Сальдо заявил о предпосылках к полному освобождению Херсонской области - РИА Новости, 30.03.2023

Сальдо заявил о предпосылках к полному освобождению Херсонской области

Создаются военные и экономические предпосылки для освобождения правобережной части Херсонской области от украинских войск, заявил врио губернатора региона... РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T11:15

2023-03-30T11:15

2023-03-30T11:15

специальная военная операция на украине

херсонская область

владимир сальдо

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости. Создаются военные и экономические предпосылки для освобождения правобережной части Херсонской области от украинских войск, заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо. "Создаются и неуклонно укрепляются военные и экономические предпосылки к освобождению правобережной части Херсонской области от вооружённых формирований киевского режима, творящего беззакония на занятых территориях. Осталось им недолго - режим слабеет, а поддерживающий его Запад устаёт", - написал Сальдо в своем телеграм-канале. По его словам, Россия же начинает выходить на новый уровень военно-промышленного производства, превосходство в технике и вооружениях российской армии всё больше. "Правобережная Херсонщина будет освобождена", - подчеркнул Сальдо. Врио губернатор поздравил земляков с годовщиной образования Херсонской области и пообещал встретиться с ними на правом берегу. В начале ноября российское командование решило перебросить войска с правого берега Днепра в районе Херсона и занять оборону по левому берегу. Гражданские власти организовали эвакуацию мирных жителей правобережья, которым грозила опасность из-за постоянных обстрелов и риска затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС. Сейчас российские войска контролируют 75% территории Херсонской области, украинские войска удерживают правый берег, включая областной центр - город Херсон, и ежедневно наносят артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре городов и сёл левобережья Днепра.

https://ria.ru/20230330/agent-1861709243.html

https://ria.ru/20221226/vsu-1841521055.html

херсонская область

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

херсонская область , владимир сальдо