https://ria.ru/20230330/oruzhie-1861723103.html
В России ограничили выдачу лицензий на оружие
В России ограничили выдачу лицензий на оружие - РИА Новости, 30.03.2023
В России ограничили выдачу лицензий на оружие
Подозреваемым или обвиняемым в преступлениях в России не будут выдавать лицензию на приобретение оружия с 30 марта. РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T00:51
2023-03-30T00:51
2023-03-30T00:51
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Подозреваемым или обвиняемым в преступлениях в России не будут выдавать лицензию на приобретение оружия с 30 марта. Соответствующий федеральный закон от 29 декабря 2022 года "О внесении изменений в Федеральный закон "Об оружии" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" вступил в силу. Лицензия на приобретение, экспонирование или коллекционирование оружия не выдается гражданам РФ "подозреваемым или обвиняемым в совершении умышленного преступления". Закон также запрещает выдавать лицензии на оружие освобожденным судом от уголовной ответственности за совершение преступления с назначением судебного штрафа или по основаниям, не дающим права на реабилитацию до истечения двух лет после вступления в законную силу соответствующего решения суда. Основанием для отказа в выдаче лицензии также считается заключение о наличии опасности нарушения прав и свобод граждан, угрозы государственной или общественной безопасности по результатам проверки полиции и (или) ФСБ.
https://ria.ru/20230217/oruzhie-1852690906.html
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россия, фсб, общество
В России ограничили выдачу лицензий на оружие
Лицензию на оружие в России c 30 марта не будут выдавать подозреваемым или обвиняемым
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Подозреваемым или обвиняемым в преступлениях в России не будут выдавать лицензию на приобретение оружия с 30 марта.
Соответствующий федеральный закон от 29 декабря 2022 года "О внесении изменений в Федеральный закон "Об оружии" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" вступил в силу.
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Лицензия на приобретение, экспонирование или коллекционирование оружия не выдается гражданам РФ "подозреваемым или обвиняемым в совершении умышленного преступления".
Закон также запрещает выдавать лицензии на оружие освобожденным судом от уголовной ответственности за совершение преступления с назначением судебного штрафа или по основаниям, не дающим права на реабилитацию до истечения двух лет после вступления в законную силу соответствующего решения суда.
Основанием для отказа в выдаче лицензии также считается заключение о наличии опасности нарушения прав и свобод граждан, угрозы государственной или общественной безопасности по результатам проверки полиции и (или) ФСБ
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