https://ria.ru/20230330/oruzhie-1861723103.html

В России ограничили выдачу лицензий на оружие

В России ограничили выдачу лицензий на оружие - РИА Новости, 30.03.2023

В России ограничили выдачу лицензий на оружие

Подозреваемым или обвиняемым в преступлениях в России не будут выдавать лицензию на приобретение оружия с 30 марта. РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T00:51

2023-03-30T00:51

2023-03-30T00:51

россия

фсб

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153320/64/1533206416_0:204:5151:3101_1920x0_80_0_0_9523e5c0f87916f90b4f09d836055a1e.jpg

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Подозреваемым или обвиняемым в преступлениях в России не будут выдавать лицензию на приобретение оружия с 30 марта. Соответствующий федеральный закон от 29 декабря 2022 года "О внесении изменений в Федеральный закон "Об оружии" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" вступил в силу. Лицензия на приобретение, экспонирование или коллекционирование оружия не выдается гражданам РФ "подозреваемым или обвиняемым в совершении умышленного преступления". Закон также запрещает выдавать лицензии на оружие освобожденным судом от уголовной ответственности за совершение преступления с назначением судебного штрафа или по основаниям, не дающим права на реабилитацию до истечения двух лет после вступления в законную силу соответствующего решения суда. Основанием для отказа в выдаче лицензии также считается заключение о наличии опасности нарушения прав и свобод граждан, угрозы государственной или общественной безопасности по результатам проверки полиции и (или) ФСБ.

https://ria.ru/20230217/oruzhie-1852690906.html

https://ria.ru/20230315/strelba-1858066255.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, фсб, общество