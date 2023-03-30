Рейтинг@Mail.ru
В России ограничили выдачу лицензий на оружие - РИА Новости, 30.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:51 30.03.2023
https://ria.ru/20230330/oruzhie-1861723103.html
В России ограничили выдачу лицензий на оружие
В России ограничили выдачу лицензий на оружие - РИА Новости, 30.03.2023
В России ограничили выдачу лицензий на оружие
Подозреваемым или обвиняемым в преступлениях в России не будут выдавать лицензию на приобретение оружия с 30 марта. РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T00:51
2023-03-30T00:51
россия
фсб
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153320/64/1533206416_0:204:5151:3101_1920x0_80_0_0_9523e5c0f87916f90b4f09d836055a1e.jpg
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Подозреваемым или обвиняемым в преступлениях в России не будут выдавать лицензию на приобретение оружия с 30 марта. Соответствующий федеральный закон от 29 декабря 2022 года "О внесении изменений в Федеральный закон "Об оружии" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" вступил в силу. Лицензия на приобретение, экспонирование или коллекционирование оружия не выдается гражданам РФ "подозреваемым или обвиняемым в совершении умышленного преступления". Закон также запрещает выдавать лицензии на оружие освобожденным судом от уголовной ответственности за совершение преступления с назначением судебного штрафа или по основаниям, не дающим права на реабилитацию до истечения двух лет после вступления в законную силу соответствующего решения суда. Основанием для отказа в выдаче лицензии также считается заключение о наличии опасности нарушения прав и свобод граждан, угрозы государственной или общественной безопасности по результатам проверки полиции и (или) ФСБ.
https://ria.ru/20230217/oruzhie-1852690906.html
https://ria.ru/20230315/strelba-1858066255.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153320/64/1533206416_374:0:4778:3303_1920x0_80_0_0_a9c4d6cd3f742ba722e01431fc0e15ff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, фсб, общество
Россия, ФСБ, Общество
В России ограничили выдачу лицензий на оружие

Лицензию на оружие в России c 30 марта не будут выдавать подозреваемым или обвиняемым

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкОбразцы оружия на витрине оружейного магазина
Образцы оружия на витрине оружейного магазина - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Образцы оружия на витрине оружейного магазина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Подозреваемым или обвиняемым в преступлениях в России не будут выдавать лицензию на приобретение оружия с 30 марта.
Соответствующий федеральный закон от 29 декабря 2022 года "О внесении изменений в Федеральный закон "Об оружии" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" вступил в силу.
Охотник в зимнем лесу - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
Путин подписал закон о госпошлине на аренду охотничьего оружия
17 февраля, 14:52
Лицензия на приобретение, экспонирование или коллекционирование оружия не выдается гражданам РФ "подозреваемым или обвиняемым в совершении умышленного преступления".
Закон также запрещает выдавать лицензии на оружие освобожденным судом от уголовной ответственности за совершение преступления с назначением судебного штрафа или по основаниям, не дающим права на реабилитацию до истечения двух лет после вступления в законную силу соответствующего решения суда.
Основанием для отказа в выдаче лицензии также считается заключение о наличии опасности нарушения прав и свобод граждан, угрозы государственной или общественной безопасности по результатам проверки полиции и (или) ФСБ.
Кадры задержания стрелка из Вятских Полян. Видео Росгвардии
В Кировской области задержали мужчину, открывшего стрельбу из окна
15 марта, 15:50
 
РоссияФСБОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала