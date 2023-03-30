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Украинские войска за сутки 14 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 14 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 30.03.2023
Украинские войска за сутки 14 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за минувшие сутки 14 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 69 боеприпасов, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T02:42
2023-03-30T02:42
2023-03-30T02:51
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
ясиноватая
сцкк
россия
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ДОНЕЦК, 30 мар — РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 14 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 69 боеприпасов, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК.Под огнем оказались районы четырех населенных пунктов: Ясиноватая, Донецк, Макеевка, Докучаевск. Также поступили сведения о ранении мужчины в Кировском районе. В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировали семь обстрелов.
https://ria.ru/20230329/spetsoperatsiya-1861706546.html
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происшествия, донецкая народная республика, ясиноватая, сцкк, россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Ясиноватая, СЦКК, Россия
Украинские войска за сутки 14 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 14 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 69 боеприпасов