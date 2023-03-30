https://ria.ru/20230330/obstrel-1861727917.html

Украинские войска за сутки 14 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 14 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 30.03.2023

Украинские войска за сутки 14 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за минувшие сутки 14 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 69 боеприпасов, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T02:42

2023-03-30T02:42

2023-03-30T02:51

специальная военная операция на украине

происшествия

донецкая народная республика

ясиноватая

сцкк

россия

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ДОНЕЦК, 30 мар — РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 14 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 69 боеприпасов, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК.Под огнем оказались районы четырех населенных пунктов: Ясиноватая, Донецк, Макеевка, Докучаевск. Также поступили сведения о ранении мужчины в Кировском районе. В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировали семь обстрелов.

https://ria.ru/20230329/spetsoperatsiya-1861706546.html

донецкая народная республика

ясиноватая

россия

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2023

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происшествия, донецкая народная республика, ясиноватая, сцкк, россия