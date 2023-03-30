https://ria.ru/20230330/moskva-1861875204.html
Выйти из дома. Установка платформы для маломобильных людей
Выйти из дома. Установка платформы для маломобильных людей - РИА Новости, 30.03.2023
Выйти из дома. Установка платформы для маломобильных людей
В Москве действует программа поддержки маломобильных горожан.
2023-03-30T15:35
2023-03-30T15:35
2023-03-30T15:44
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Департамент капитального ремонта устанавливает подъемные платформы в подъездах, где живут люди, прикованные к инвалидной коляске. Подробнее о том, как это происходит — узнайте в ролике.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Выйти из дома. Установка платформы для маломобильных людей
В Москве действует программа поддержки маломобильных горожан. Департамент капитального ремонта устанавливает подъемные платформы в подъездах, где живут люди, прикованные к инвалидной коляске. Подробнее о том, как это происходит — узнайте в ролике.
2023-03-30T15:35
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PT2M50S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, видео, видео
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Москва, Видео
Выйти из дома. Установка платформы для маломобильных людей
В Москве действует программа поддержки маломобильных горожан.