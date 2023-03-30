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Выйти из дома. Установка платформы для маломобильных людей - РИА Новости, 30.03.2023
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
15:35 30.03.2023 (обновлено: 15:44 30.03.2023)
https://ria.ru/20230330/moskva-1861875204.html
Выйти из дома. Установка платформы для маломобильных людей
Выйти из дома. Установка платформы для маломобильных людей - РИА Новости, 30.03.2023
Выйти из дома. Установка платформы для маломобильных людей
В Москве действует программа поддержки маломобильных горожан.
2023-03-30T15:35
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москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
москва
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Департамент капитального ремонта устанавливает подъемные платформы в подъездах, где живут люди, прикованные к инвалидной коляске. Подробнее о том, как это происходит — узнайте в ролике.
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
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Выйти из дома. Установка платформы для маломобильных людей
В Москве действует программа поддержки маломобильных горожан. Департамент капитального ремонта устанавливает подъемные платформы в подъездах, где живут люди, прикованные к инвалидной коляске. Подробнее о том, как это происходит — узнайте в ролике.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, москва, видео, видео
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Москва, Видео
Выйти из дома. Установка платформы для маломобильных людей
В Москве действует программа поддержки маломобильных горожан.
2023-03-30T15:35
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Выйти из дома. Установка платформы для маломобильных людей

Читать ria.ru в
В Москве действует программа поддержки маломобильных горожан.
Департамент капитального ремонта устанавливает подъемные платформы в подъездах, где живут люди, прикованные к инвалидной коляске. Подробнее о том, как это происходит — узнайте в ролике.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоМоскваВидео
 
 
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