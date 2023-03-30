https://ria.ru/20230330/moskva-1861875204.html

Выйти из дома. Установка платформы для маломобильных людей

Выйти из дома. Установка платформы для маломобильных людей - РИА Новости, 30.03.2023

Выйти из дома. Установка платформы для маломобильных людей

В Москве действует программа поддержки маломобильных горожан.

2023-03-30T15:35

2023-03-30T15:35

2023-03-30T15:44

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Департамент капитального ремонта устанавливает подъемные платформы в подъездах, где живут люди, прикованные к инвалидной коляске. Подробнее о том, как это происходит — узнайте в ролике.

москва

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Выйти из дома. Установка платформы для маломобильных людей В Москве действует программа поддержки маломобильных горожан. Департамент капитального ремонта устанавливает подъемные платформы в подъездах, где живут люди, прикованные к инвалидной коляске. Подробнее о том, как это происходит — узнайте в ролике. 2023-03-30T15:35 true PT2M50S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва, видео, видео