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В Москве промоют около двух тысяч инженерных сооружений - РИА Новости, 30.03.2023
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11:26 30.03.2023
https://ria.ru/20230330/moskva-1861783001.html
В Москве промоют около двух тысяч инженерных сооружений
В Москве промоют около двух тысяч инженерных сооружений - РИА Новости, 30.03.2023
В Москве промоют около двух тысяч инженерных сооружений
Специалисты комплекса городского хозяйства промоют около 2 тысяч инженерных сооружений в столице в рамках месячника по благоустройству, который стартует 1... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T11:26
2023-03-30T11:26
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства промоют около 2 тысяч инженерных сооружений в столице в рамках месячника по благоустройству, который стартует 1 апреля, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Запланированы масштабные мероприятия по очистке инженерных сооружений после осенне-зимнего периода, в общей сложности приведем в порядок около 2 тысяч объектов - мосты, тоннели, подземные и надземные пешеходные переходы, набережные, причалы, фонтаны и памятники", - рассказал Бирюков. Заммэра отметил, что все мероприятия завершат до конца апреля, в работах будут задействованы около 2 тысяч сотрудников коммунальных служб и более 250 единиц специализированной техники. Глава комплекса городского хозяйства пояснил, что работы включают в себя очистку и промывку конструктивных элементов, бетонных, металлических и стеклянных поверхностей, перильных ограждений, лестничных сходов, при необходимости будет выполнена локальная окраска.
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москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы

В Москве промоют около двух тысяч инженерных сооружений

© Пресс-служба департамента ЖКХ МосквыПромывка Ходынского тоннеля
Промывка Ходынского тоннеля
© Пресс-служба департамента ЖКХ Москвы
Промывка Ходынского тоннеля
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства промоют около 2 тысяч инженерных сооружений в столице в рамках месячника по благоустройству, который стартует 1 апреля, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Запланированы масштабные мероприятия по очистке инженерных сооружений после осенне-зимнего периода, в общей сложности приведем в порядок около 2 тысяч объектов - мосты, тоннели, подземные и надземные пешеходные переходы, набережные, причалы, фонтаны и памятники", - рассказал Бирюков.
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Заммэра отметил, что все мероприятия завершат до конца апреля, в работах будут задействованы около 2 тысяч сотрудников коммунальных служб и более 250 единиц специализированной техники.
Глава комплекса городского хозяйства пояснил, что работы включают в себя очистку и промывку конструктивных элементов, бетонных, металлических и стеклянных поверхностей, перильных ограждений, лестничных сходов, при необходимости будет выполнена локальная окраска.
«
"Промывка проходит с привлечением автовышек, поливомоечных и тоннелемоечных машин. Каждое сооружение промывают по специальной технологии с применением нейтральных растворов, которые не повреждают поверхности. Особое внимание уделяется мелким деталям памятников и фонтанов, которые очищают вручную. Для промывки тоннелей и мостов применяют щелочные растворы", - рассказал Бирюков.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр БирюковГородское хозяйство Москвы
 
 
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