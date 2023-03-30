https://ria.ru/20230330/moskva-1861783001.html

В Москве промоют около двух тысяч инженерных сооружений

В Москве промоют около двух тысяч инженерных сооружений - РИА Новости, 30.03.2023

В Москве промоют около двух тысяч инженерных сооружений

Специалисты комплекса городского хозяйства промоют около 2 тысяч инженерных сооружений в столице в рамках месячника по благоустройству, который стартует 1... РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T11:26

2023-03-30T11:26

2023-03-30T11:26

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

петр бирюков

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства промоют около 2 тысяч инженерных сооружений в столице в рамках месячника по благоустройству, который стартует 1 апреля, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Запланированы масштабные мероприятия по очистке инженерных сооружений после осенне-зимнего периода, в общей сложности приведем в порядок около 2 тысяч объектов - мосты, тоннели, подземные и надземные пешеходные переходы, набережные, причалы, фонтаны и памятники", - рассказал Бирюков. Заммэра отметил, что все мероприятия завершат до конца апреля, в работах будут задействованы около 2 тысяч сотрудников коммунальных служб и более 250 единиц специализированной техники. Глава комплекса городского хозяйства пояснил, что работы включают в себя очистку и промывку конструктивных элементов, бетонных, металлических и стеклянных поверхностей, перильных ограждений, лестничных сходов, при необходимости будет выполнена локальная окраска.

https://realty.ria.ru/20230329/blagoustroystvo-1861513166.html

москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы